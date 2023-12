Xử phạt phòng khám sau phản ánh "hiểm họa làm to, dài cậu nhỏ" của Dân trí

Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 13/12 đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Trong đó, nổi bật là Công ty cổ phần Chăm sóc sức khỏe cộng đồng ST.PAUL (số 215 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1), khi bị xử phạt tổng cộng 65 triệu đồng.

Công ty này bị xác định 5 vi phạm. Thứ nhất, ghi tên các khoa phòng của cơ sở không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Thứ hai, hoạt động không có biển hiệu theo quy định. Thứ ba, không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Quảng cáo tăng kích thước "cậu nhỏ" bằng máy hút chân không của cơ sở ST.PAUL (Ảnh chụp màn hình).

Thứ tư, quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện.

Thứ năm, không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh (đối với phòng khám chuyên khoa Ngoại niệu thuộc Công ty cổ phần Chăm sóc sức khỏe cộng đồng ST.PAUL).

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn buộc cơ sở trên tháo gỡ, xóa các quảng cáo sai phạm, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thời hạn 2 tháng đối với phòng khám chuyên khoa Ngoại niệu, thuộc Công ty cổ phần Chăm sóc sức khỏe cộng đồng ST.PAUL.

Trước đó, phóng viên Dân trí có bài viết phản ánh "Hiểm họa dịch vụ làm to, kéo dài của quý cấp tốc", ghi nhận việc nở rộ các dịch vụ "tăng size" dương vật, "biến chim sẻ thành đại bàng" của nhiều cơ sở khám chữa bệnh, thẩm mỹ viện trên địa bàn TPHCM, trong đó có cơ sở ST.PAUL (phường Đa Kao, quận 1).

Cụ thể, theo quảng cáo trên fanpage, cơ sở ST.PAUL khẳng định có thể giúp "tăng size chiến thần" với một lần thực hiện, giúp "độ cậu nhỏ" lên 3-5cm tự nhiên và bảo hành 10 năm, tăng thời gian quan hệ lên tới 35-40 phút.

Trong vai nhân viên văn phòng có nhu cầu được tăng kích cỡ dương vật, phóng viên để lại số điện thoại theo hướng dẫn của cơ sở trên tại màn hình nhắn tin tự động trên fanpage.

Quảng cáo "biến chim sẻ đi mưa thành đại bàng tắm nắng" nở rộ trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Sau vài tiếng đồng hồ, một phụ nữ giới thiệu tên H.A., tự xưng là nhân viên tư vấn của trung tâm chăm sóc sức khỏe ST.PAUL liên hệ đến. Nghe khách hàng kể hoàn cảnh, A. khẳng định, máy tăng kích thước dương vật của phòng khám được nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu.

Về chi phí, phương pháp tăng kích thước dương vật bằng máy xung kích rung động công nghệ cao sẽ có giá 4-6 triệu đồng/lần, thực hiện trong 60-90 phút, hiệu quả kéo dài đến 10 năm, hoàn toàn không mổ và không gây đau đớn.

Ngoài ra, nhân viên trên tiết lộ, cơ sở vẫn có can thiệp dao kéo, giá 15-20 triệu đồng/liệu trình. Cách này giúp dương vật to, dài trong thời gian lâu hơn và cũng rất an toàn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, tiến sĩ, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) cho biết, đánh vào tâm lý sợ mổ của người dân, gần đây có tình trạng các phòng khám trôi nổi dùng chiêu quảng cáo làm lớn dương vật bằng "sóng xung kích", "hút chân không", dùng "nẹp tông đơ" hoặc dụng cụ chà xát dương vật.

Các quảng cáo này có đặc điểm chung là thổi phồng công năng, hứa hẹn bệnh nhân không cần phẫu thuật, chỉ thực hiện một lần là dương vật sẽ tăng kích cỡ cấp tốc và dùng lâu dài.

Tiến sĩ, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (Ảnh: Hoàng Lê).

Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định, dụng cụ hút chân không hay máy phát "sóng xung kích" không phải là biện pháp làm to dương vật, mà dùng để điều chỉnh rối loạn cương ở bệnh nhân bị tổn thương mạch máu. Còn nẹp tông đơ dành cho những trường hợp cong dương vật, không thể tăng kích thước.

Trong khi đó, phẫu thuật làm dài dương vật áp dụng cho bệnh nhân bị hội chứng dương vật nhỏ, xơ hóa, không đáp ứng với thụ thể androgen trên dương vật. Nếu làm không đúng kỹ thuật, bệnh nhân sẽ bị biến chứng cong, đau, co rút, xơ hóa, biến dạng dương vật hoặc nhiễm trùng nặng.

Chuyên gia về nam học đề nghị, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử phạt nghiêm cơ sở quảng cáo sai sự thật để tránh việc người dân bị lừa, dẫn đến tiền mất, tật mang.