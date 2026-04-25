Xẹp cùng lúc 2 đốt sống vì uống thuốc đông y giảm đau xương khớp

Bệnh nhân N.T.H. (62 tuổi) bị đau nhức xương khớp nhiều năm nhưng không đi khám, chủ yếu tự mua thuốc giảm đau để sử dụng. Gần đây, được người quen giới thiệu thuốc đông y dạng viên có tác dụng giảm đau nhanh, bệnh nhân tin tưởng mua về uống.

Ban đầu, bệnh nhân sử dụng thuốc thấy các cơn đau nhức xương khớp giảm nhanh nên tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các cơn đau tăng dần, bệnh nhân vẫn tiếp tục dùng thuốc, thậm chí tăng liều uống 15 viên/ngày nhưng tình trạng đau không thuyên giảm, cơn đau trở nên dữ dội hơn, xuất hiện tình trạng phù nề mặt, khó thở, không thể đứng thẳng và phải di chuyển bằng xe lăn.

Thuốc đông y không rõ nguồn gốc giảm đau xương khớp (Ảnh minh họa: Freepik).

Quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thăm khám, kết quả chụp phim MRI cột sống và xét nghiệm cận lâm sàng ghi nhận bệnh nhân bị: xẹp cùng lúc 2 đốt sống do loãng xương nặng, hội chứng Cushing (do dùng corticoid), tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thiếu vitamin D.

Xẹp đốt sống L1, L3 sau thời gian uống thuốc đông y không rõ nguồn gốc (Ảnh: BVCC).

TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp - BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết việc sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể chứa corticoid giúp giảm đau nhanh, tạo cảm giác hiệu quả, khiến bệnh nhân này duy trì và tự ý tăng liều.

Corticoid tích lũy trong cơ thể gây ra tình trạng xương giòn và dễ gãy, khiến bệnh nhân bị xẹp cùng lúc 2 đốt sống dù không gặp chấn thương. Đồng thời, tình trạng phù mặt, tăng cân và khó thở ghi nhận ở người bệnh cũng là biểu hiện của rối loạn chuyển hóa và ức chế nội tiết do lạm dụng corticoid.

Ngoài ra, việc sử dụng các chế phẩm này còn tiềm ẩn nguy cơ tổn thương gan, thận, tăng huyết áp và suy giảm miễn dịch.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, bác sĩ chỉ định can thiệp bơm xi măng sinh học để xử lý tình trạng xẹp đốt sống, giúp làm vững thân đốt sống, giảm đau nhanh và cải thiện khả năng vận động cho người bệnh.

TS.BS Trịnh Tú Tâm can thiệp bơm xi măng tại BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVCC).

Quá trình can thiệp được thực hiện dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), giúp xác định chính xác vị trí tổn thương, đưa kim vào thân đốt sống an toàn, hạn chế nguy cơ rò xi măng và tổn thương các cấu trúc lân cận.

Sau can thiệp, tình trạng đau của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, có thể ngồi dậy và tập đi lại nhẹ nhàng. Người bệnh được chỉ định điều trị nội khoa kiểm soát tình trạng loãng xương, cải thiện độ vững của xương và hạn chế nguy cơ xẹp thêm các đốt sống khác.

Thông qua ca bệnh, bác sĩ Tâm khuyến cáo người bệnh không nên tự ý sử dụng các loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các sản phẩm có tác dụng giảm đau nhanh vì có thể che giấu tổn thương hệ cơ xương khớp và chức năng nội tiết. Khi xuất hiện đau nhức xương khớp kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp, tránh biến chứng xẹp đốt sống, mất vận động.