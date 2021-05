Vụ bệnh nhân mở phòng "bay lắc", bán ma túy: Cách chức Giám đốc Bệnh viện

Dân trí Bộ Y tế vừa có quyết định cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1 ông Vương Văn Tịnh do buông lỏng quản lý để bệnh nhân mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy ngay trong bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc "Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Hội đồng kỷ luật Bộ Y tế đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật, xử lý đối với các cá nhân.

Theo đó, Bộ Y tế đã ban hành các quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và ông Nguyễn Tuấn Đại, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Cụ thể, cách chức ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 do đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng.

Đồng thời, áp dụng hình thức kỷ luật "khiển trách" đối với ông Nguyễn Tuấn Đại, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 do đã vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, chưa sâu sát trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế chuyên môn của Bệnh viện.

Với 2 phó giám đốc khác gồm ông Lê Ngọc Tú và ông Nguyễn Mạnh Phát, Hội đồng kiến nghị Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế phê bình nghiêm khắc trước toàn thể bệnh viện do chưa quyết liệt trong việc đôn đốc, phối hợp xử lý vụ việc.

Hội đồng kỷ luật cũng yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thực hiện ngay việc xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định và nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, yếu kém, vi phạm để ổn định hoạt động của Bệnh viện.

Hiện nay, các cơ quan bảo vệ pháp luật đang tiến hành xem xét, điều tra, xử lý vụ việc. Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo sát vụ việc và có các biện pháp xử lý tiếp theo đúng quy định của pháp luật khi có kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Theo Bộ Y tế, chuyên ngành tâm thần khó thu hút nhân lực; công việc có tính chất phức tạp, nguy hiểm, vất vả; nguồn lực đầu tư còn hạn chế… nên việc xem xét, xử lý đối với các cá nhân nêu trên vừa phải bảo đảm đúng tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm; vừa bảo đảm tính răn đe để không có trường hợp tương tự trong ngành y tế, đồng thời có tính đến sự ổn định, duy trì hoạt động bình thường của bệnh viện và tạo điều kiện tốt nhất cho công tác điều trị, chăm sóc người bệnh.

Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ khẩn trương triển khai các giải pháp để tăng cường quản lý, hỗ trợ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 khắc phục khó khăn, tồn tại, bảo đảm quyền, lợi ích của người bệnh. Đồng thời tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền về các giải pháp quan tâm đầu tư toàn diện cho chuyên ngành tâm thần và điều trị bắt buộc.

Trước đó, ngày 31/3 trên các phương tiện truyền thông đưa tin về việc "Bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy ngay trong Bệnh viện Tâm thần trung ương 1". Theo đó, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy do một người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cầm đầu. Trong đó có một số tình tiết liên quan tới Bệnh viện như cải tạo phòng điều trị thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy; bệnh nhân được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt theo nhu cầu…

Bộ Y tế xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Y tế cũng như của toàn ngành y tế. Quan điểm của Bộ là phải xem xét, xử lý vụ việc khẩn trương, nghiêm minh, khách quan, không có vùng cấm, đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm, đúng pháp luật và thông tin công khai, minh bạch kết quả xử lý đến công luận.

Nam Phương