Vụ 60 người nhập viện sau khi ăn cơm gà: Người bị ngộ độc nói gì về đồ ăn?

Là một trong những người nghi bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà, chị Hòa An (19 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) cho biết, gia đình chị có chuyến du lịch 5 ngày (từ ngày 11/3) tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Trưa 11/3, gia đình chị Hòa An quyết định chọn quán cơm gà T.A. trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang để dùng bữa. Tại đây, 7 thành viên trong gia đình chị đã gọi 3 suất gà chiên, 3 suất gà luộc.

Phần cơm gà nghi khiến nhiều người bị ngộ độc (Ảnh: Hòa An).

"Món ăn cơ bản ngon, không có mùi vị gì bất thường vì đây là một quán ăn nổi tiếng ở Nha Trang. Mọi người trong gia đình đều ăn hết suất cơm gồm có cơm, thịt gà, rau chua, sốt bơ trứng và nước súp", chị An chia sẻ.

Sau đó, cả gia đình 7 người tiếp tục đi tham quan, tối đến dùng món bò. Đêm cùng ngày (11/3), khi trở về khách sạn, cả nhà chị Hòa An có biểu hiện nôn mửa, tiêu chảy.

Ngày 12/3, cả 7 người trong gia đình đều có biểu hiện mệt lả, sốt cao nên quyết định nhập viện điều trị.

"Lúc đầu gia đình nghĩ do ăn thịt bò nên bị ngộ độc. Tuy nhiên, khi tôi lên mạng mới biết là do cơm gà", chị Hòa An chia sẻ.

Sau khi được điều trị tại bệnh viện, đến sáng 13/3, cả gia đình chị Hòa An được cho xuất viện.

Còn theo chị Bảo Hân, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau khi ăn cơm gà tại quán T.A. khoảng 6 tiếng đồng hồ, bản thân chị nôn ói, tiêu chảy liên tục.

Diễn biến bệnh sau đó phức tạp hơn như lên cơn sốt cao, đầu đau, người mệt rã rời nên chị Hân được người nhà đưa đến bệnh viện điều trị.

"Sau khi được điều trị, sức khỏe của tôi đang tốt dần lên, không còn sốt nhiều như ngày 13/3", chị Hân cho hay.

Nhiều người sau khi ăn cơm gà bị sốt, nôn, tiêu chảy nên nhập viện điều trị (Ảnh: Ly Ly).

Bác sĩ Võ Quang Minh Hiếu, Phó phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết bệnh viện đang điều trị cho gần 40 người nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà tại quán T.A. trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang.

Theo bác sĩ Hiếu, hiện sức khỏe của các ca bệnh đều ổn định, không có ca nào diễn biến nặng. Dự kiến hết ngày 14/3, một số bệnh nhân nhẹ sẽ được xuất viện.

Bác sĩ Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho hay Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa, Phòng Y tế và đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn để xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, đã yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa nguồn lực tập trung điều trị, chăm sóc bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm trong vụ việc nói trên. Trong đó, người bệnh bị ngộ độc có triệu chứng nặng, trẻ em và người già ưu tiên chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 13/3, 60 người nhập viện ở các bệnh viện tại thành phố Nha Trang với các biểu hiện nôn, sốt, đau bụng.

Người bệnh cho biết, các triệu chứng trên xuất hiện sau khi ăn cơm tại quán cơm gà T.A. ở đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang.

Sáng 13/3, quán cơm gà nêu trên đã bị tạm đình chỉ kinh doanh để phục vụ công tác điều tra.