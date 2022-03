VNVC đưa hàng triệu liều vaccine chất lượng về Thái Bình

Ngày 9/3, Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC) chính thức khai trương Trung tâm tiêm chủng VNVC Thái Bình. Đây là trung tâm tiêm chủng VNVC đầu tiên tại Thái Bình và là cơ sở thứ 60 thuộc mạng lưới Hệ thống tiêm chủng Trẻ em và Người lớn VNVC. VNVC Thái Bình tọa lạc tại số 128 Lê Quý Đôn, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Kho vắc xin hiện đại, cao cấp với hơn 50 loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã được VNVC đưa về Thái Bình (Ảnh: VNVC).

Covid-19 đang có xu hướng tăng trở lại. Tại Thái Bình, số ca mắc Covid-19 mới liên tục tăng cao. Thông tin từ cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, số bệnh nhân Covid-19 tính từ ngày 1/1/2022 đến đầu tháng 3/2022 là hơn 23.000 trường hợp, trong đó có hơn 1.000 F0 đang phải điều trị.

Theo các chuyên gia y tế, biến chủng Omicron tại Việt Nam đang khiến tình hình dịch bệnh Covid-19 trở nên phức tạp hơn. Điều này càng làm cho người dân "quên" đi sự nguy hiểm của các bệnh truyền nhiễm khác vẫn đang tồn tại xung quanh, nhất là các bệnh gây biến chứng viêm phổi, tổn thương tim, phổi, hệ thần kinh trung ương như: cúm, ho gà, viêm màng não, viêm não Nhật Bản, các bệnh do phế cầu khuẩn… Đối với người bệnh đã nhiễm Covid-19, những di chứng hậu Covid-19 khiến con người mệt mỏi, suy giảm thể lực, tổn thương phổi kéo dài, tổn thương hệ tim mạch, hệ miễn dịch suy yếu… Những tổn thương này tạo điều kiện để virus, vi khuẩn đang tồn tại xung quanh dễ dàng xâm nhập, sinh sôi và tấn công vào hệ miễn dịch dẫn đến các biến chứng nguy hiểm và tử vong nhanh chóng.

Trẻ nhỏ, người lớn dù đã tiêm Covid-19 hay chưa cũng đều cần chủng ngừa đầy đủ các loại vắc xin để phòng bệnh, tránh đồng nhiễm cùng Covid-19 (Ảnh: VNVC).

Theo nhận định của BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, khi nhiều người dân vẫn chưa tiêm đủ số liều vaccine Covid-19 được khuyến cáo, nhất là trẻ em, việc phòng ngừa bệnh bằng các vaccine ngừa viêm phổi, cúm, ho gà, viêm não, viêm màng não… cần phải được chú trọng hơn nữa. Tiêm đầy đủ các loại vắc xin giúp người dân phòng ngừa bệnh hiệu quả, tránh đồng nhiễm cùng lúc nhiều bệnh với Covid-19, loại trừ các bệnh có triệu chứng tương tự với Covid-19 như cúm, viêm phổi…

Trẻ nhỏ chưa được tiêm ngừa Covid-19 cần chú trọng chủng ngừa đầy đủ các loại vắc xin để tăng cường sức đề kháng (Ảnh: VNVC).

Việc khai trương trung tâm tiêm chủng thứ 60 (tại tỉnh Thái Bình) là nỗ lực của Hệ thống tiêm chủng VNVC nhằm mang đến đầy đủ vaccine chất lượng cho trẻ em và người lớn cùng dịch vụ đẳng cấp, chất lượng, hệ thống kho lạnh hiện đại đạt chuẩn GSP bảo quản vaccine ở điều kiện tốt nhất từ 2-8 độ C.

VNVC Thái Bình có đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em và người lớn, nhất là các loại vaccine được cho thấy tạo "miễn dịch chéo" với Covid-19 đang được nhiều người săn lùng hiện nay như: vaccine ngừa viêm phổi và các bệnh do phế cầu khuẩn Prevenar 13; vaccine cúm tứ giá thế hệ mới Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra; vaccine ngừa viêm não mô cầu ACYW Menactra; vaccine ngừa viêm não Nhật Bản thế hệ mới Imojev; vaccine Gardasil ngừa ung thư cổ tử cung và các ung thư khác do virus HPV; vaccine Boostrix ngừa ho gà - bạch hầu - uốn ván; vaccine ngừa viêm gan A, viêm gan B; vaccine ngừa tiêu chảy cấp do Rotavirus; vaccine ngừa thủy đậu; vaccine 6 trong 1 Infanrix Hexa, Hexaxim…

Người cao tuổi đang chủng ngừa các loại vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm tại VNVC (Ảnh: VNVC).

Với diện tích gần 1.000 m2, 20 phòng khám và tiêm, Trung tâm tiêm chủng VNVC Thái Bình có không gian rộng rãi và quy mô lớn trong khu vực, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng đến 1.000 khách/ngày và đảm bảo giãn cách an toàn. VNVC có quy trình tiêm chủng an toàn, bảo đảm công tác phòng dịch an toàn, bảo vệ khách hàng và nhân viên ở mức cao nhất.

VNVC Thái Bình được đầu tư phòng chờ rộng rãi, phòng khám, khu vui chơi cho trẻ em, phòng chờ sau tiêm, phòng pha sữa, phòng cho bé bú, phòng thay tã cho bé… và rất nhiều tiện ích miễn phí kèm theo như wifi, nước uống sạch, khăn giấy ướt, bỉm tã cho bé, bãi đỗ xe…

Nhân dịp khai trương, VNVC Thái Bình dành nhiều ưu đãi (áp dụng từ ngày 9/3 đến ngày 9/4) và quà tặng khi khách hàng đến trung tâm tiêm: Ưu đãi 5% cho khách hàng khi mua các Gói vaccine cho trẻ em, trẻ tiền học đường, tuổi vị thành niên, người trưởng thành và phụ nữ chuẩn bị mang thai; không mất phí đặt giữ và ưu đãi 10% trên giá vaccine Boostrix tiêm theo lịch hẹn của VNVC; giảm 10% vaccine Boostrix theo giá bán lẻ, tiêm ngay trong ngày khai trương; lãi suất 0% khi mua gói vaccine trả góp; nhiều quà tặng như quạt nhựa, túi giữ nhiệt, ba lô VNVC.