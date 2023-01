VNVC cán mốc 100 trung tâm tiêm chủng trước thềm Tết Nguyên đán 2023

Những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, Hệ thống tiêm chủng VNVC cán đích 100 trung tâm trên cả nước; đồng thời được vinh danh là "Công ty dược uy tín nhất năm 2022", do Việt Nam Report và Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Đây là thành quả của đội ngũ hơn 5.000 nhân sự ngày đêm nỗ lực với sứ mệnh đưa vaccine phòng ngừa bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em và người lớn.

Chạm mốc 100 trung tâm tiêm chủng trên cả nước, VNVC không ngừng nỗ lực mở rộng mạng lưới giúp trẻ em và người lớn thuận tiện đi lại, tiết kiệm chi phí trong tiêm vaccine phòng bệnh (Ảnh: Nguyên An).

Hơn 5 năm trước, việc tiêm chủng vaccine dịch vụ, đặc biệt là các loại vaccine phòng các bệnh nguy hiểm cho trẻ em tại Việt Nam rất khó khăn do thường xuyên thiếu vaccine, khan hiếm, vaccine bị đẩy giá thành lên cao gấp nhiều lần. Nhiều gia đình có con nhỏ phải túc trực suốt đêm tại cơ sở tiêm chủng, thậm chí từ 2-3 giờ sáng, chật vật để đăng ký vaccine; gia đình có điều kiện đã đưa con ra nước ngoài để được tiêm một liều vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 dịch vụ…

Trăn trở trước khó khăn của người dân trong khi nhu cầu bảo vệ sức khỏe cơ bản quá lớn, tháng 6/2017, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC chính thức ra đời với trung tâm tiêm chủng đầu tiên tại Hà Nội, góp thêm sức mạnh to lớn cùng ngành y tế dự phòng trong việc tìm kiếm các nguồn vaccine chất lượng cao, an toàn. Từ đó góp phần chấm dứt tình trạng khan hiếm nhiều loại vaccine, nhất là các loại vaccine quan trọng cho trẻ em như vaccine 6 trong 1, 5 trong 1, vaccine phòng bệnh do phế cầu khuẩn, vaccine ngừa tiêu chảy cấp do Rotavirus…

Ngay từ những ngày đầu thành lập, VNVC đã chú trọng đầu tư lớn xây dựng mạng lưới kho lạnh đạt chuẩn quốc tế Good Storage Practices (GSP) cùng hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) tại tất cả trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Đây là điều kiện để VNVC trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vaccine và dược phẩm hàng đầu thế giới như Glaxosmithkline - Bỉ (GSK), Sanofi Pasteur (Pháp), Pfizer (Mỹ), Merck Sharp and Dohme (Mỹ)...; được quyền đàm phán trực tiếp, độc lập nhập khẩu chính hãng và cam kết cung ứng bền vững số lượng lớn vaccine, đặc biệt là các loại vaccine thường xuyên khan hiếm trong nhiều năm, vaccine mới, vaccine chưa có tại Việt Nam.

Với năng lực vượt trội, VNVC trở thành đối tác chiến lược toàn diện với các hãng vaccine và dược phẩm hàng đầu thế giới, được đảm bảo cung ứng bền vững số lượng lớn vaccine (Ảnh: Nguyên An).

Chạm mốc 100 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, VNVC sở hữu hệ thống hơn 100 kho lạnh đạt chuẩn GSP lớn và hiện đại nhất cả nước, bao gồm hàng trăm kho lạnh trung tâm, 4 tổng kho lạnh bảo quản vaccine ở 2-8 độ C; 3 kho tiền lạnh, 3 kho lạnh âm sâu đến -86 độ C, tổng diện tích hơn 1.000 m2, dung tích hơn 4.000 m3, tổng sức chứa lên tới hơn 200 triệu liều vaccine tại một thời điểm. VNVC chủ động hệ thống vận chuyển, cấp phát vaccine nhanh chóng, điều chuyển vaccine đến các trung tâm ngay trong ngày, từ đó hạn chế tối đa việc thiếu hụt hay khan hiếm vaccine như nhiều đơn vị khác.

Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hệ thống tiêm chủng VNVC, VNVC nỗ lực cùng các nhà sản xuất vaccine để nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm chủng dịch vụ tại Việt Nam, đồng nghĩa với nhiều trẻ em và người lớn được tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch, phòng bệnh hiệu quả, giảm hao tổn về sức khỏe và tài chính cho gia đình, giảm áp lực khám chữa bệnh cho ngành y tế. Thời gian tới, VNVC sẽ tiếp tục đàm phán với các hãng vaccine lớn để đưa thêm nhiều loại vaccine mới như vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, bệnh zona thần kinh... giúp người dân Việt Nam được hưởng lợi từ vaccine ngang bằng với các quốc gia phát triển trên thế giới.

Trước đó, từ đầu năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới và cả Việt Nam. Giữa lúc nhiều quốc gia vẫn trong cuộc đua giành quyền mua vaccine, lô vaccine Covid-19 đầu tiên trong bản hợp đồng lịch sử đặt mua 30 triệu liều của VNVC với AstraZeneca đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia châu Á đầu tiên tiếp cận vaccine Covid-19 chất lượng cao, kịp thời bảo vệ nhân viên y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch và cộng đồng.

Hàng nghìn cán bộ nhân viên của Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cũng đã tham gia tích cực chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 thần tốc trên toàn quốc, góp phần phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19.

Không chỉ dừng lại ở 100 trung tâm, trong thời gian tới, VNVC tiếp tục đầu tư, phát triển mạnh mẽ mạng lưới trung tâm tiêm chủng đến nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, vùng "lõm" về tiêm chủng vaccine, các tuyến xã, tuyến huyện. VNVC cho biết sẵn sàng phục vụ người dân không lợi nhuận, giúp hàng triệu trẻ em và người lớn các nơi được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine thiết yếu, phòng tránh nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.