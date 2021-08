Vitamin C và kẽm - bí quyết tăng cường hệ miễn dịch

Dân trí Hệ thống miễn dịch là hàng rào bảo vệ con người luôn khỏe mạnh, chống lại các mầm bệnh từ môi trường sống. Bổ sung vitamin C và kẽm là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Vai trò của vitamin C đối với hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch là hàng rào chống lại virus, vi khuẩn.

Các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C, đã được Bộ Y tế khuyến cáo bổ sung đầy đủ trong mùa dịch bệnh để giúp tăng cường sức đề kháng một cách hiệu quả. Vitamin C có vai trò quan trọng đối với khả năng di chuyển và thực bào của bạch cầu. Đặc biệt, tham gia hỗ trợ quá trình tăng sinh và biệt hóa tế bào miễn dịch lympho T, lympho B. Ngoài ra, Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ các tế bào miễn dịch chống tác hại của các gốc tự do trong quá trình gây bệnh. Do đó, vitamin C có tác dụng tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây hại.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng bổ sung vitamin C làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp trên (Carr và Maggini 2017). Một nghiên cứu được tiến hành bởi Hemila và cộng sự đã kết luận rằng, bổ sung 1-2 g vitamin C hàng ngày làm giảm thời gian và triệu chứng của cảm lạnh thông thường ở cả người lớn và trẻ em (Hemila và Chalker 2013).

Một tổng quan của Cochrane và một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng cho thấy giảm đáng kể các triệu chứng cảm lạnh thông thường bằng cách uống 0,2 g/ngày vitamin C.

Vai trò của kẽm đối với hệ miễn dịch

Kẽm giúp phát triển hệ thống miễn dịch và duy trì hoạt động hiệu quả bằng cách kích thích sự phát triển của các tế bào lympho T và lympho B, từ đó tăng cường hệ thống miễn dịch giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, tăng cường đề kháng và chống lại nhiễm trùng.

Nếu thiếu kẽm sẽ dẫn đến suy giảm chức năng của các tế bào miễn dịch bao gồm tế bào lympho T, lympho B và đại thực bào. Đối với trẻ em, khi cơ thể thiếu kẽm sẽ làm tổn thương chức năng của hệ miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn. Theo một nghiên cứu của Castillo - Duran và cộng sự, việc bổ sung kẽm đầy đủ sẽ giúp làm giảm 41% trường hợp viêm phổi và làm giảm tỷ lệ tử vong lên tới trên 50%.

Bổ sung vitamin C và kẽm thế nào cho hiệu quả?

Bữa ăn cần đa dạng để có đủ vitamin C và kẽm giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Nhu cầu vitamin C được khuyến nghị mỗi ngày đối với người ở từng nhóm tuổi cụ thể như sau:

Trẻ từ 1-3 tuổi: 15 mg/ngày

Trẻ từ 4-8 tuổi: 25 mg/ngày

Trẻ từ 9-13 tuổi: 45 mg/ngày

Trẻ vị thành niên 14-18 tuổi: 75 mg/ngày (với nam) và 65 mg/ngày (với nữ)

Người lớn trên 19 tuổi: 90 mg/ngày (với nam) và 75 mg/ngày (với nữ)

Hàng ngày, để đảm bảo đủ lượng vitamin C cho cơ thể bạn cần ăn đa dạng các loại trái cây, rau xanh. Tuy nhiên việc chế biến nấu nướng có thể làm mất tới 70% lượng vitamin C có trong rau xanh. Hơn nữa, trong thời điểm giãn cách xã hội, việc tìm kiếm mua đa dạng các loại rau củ quả đáp ứng đủ nhu cầu vitamin C hàng ngày rất khó khăn nên chúng ta có thể tham khảo những sản phẩm bổ sung để thay thế.

Nhu cầu kẽm khuyến nghị dành cho người ở từng nhóm tuổi cụ thể như sau:

Trẻ 1-2 tuổi: 4,1 mg/ngày

Trẻ 3-5 tuổi: 4,8 mg/ngày

Trẻ 6-7 tuổi: 5,6 mg/ngày

Trẻ 8-9 tuổi: 6,0 mg/ngày

Trẻ 10-11 tuổi: 8,6 mg/ngày

Trẻ 12-14 tuổi: 9,0 mg/ngày

15-69 tuổi: 10 mg/ngày

Trên 70 tuổi: 9,0 mg/ngày

Kẽm có nhiều trong các thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, gia cầm, hải sản. Các loại cây họ đậu, các loại ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt, các sản phẩm từ sữa cũng có chứa kẽm. Tuy nhiên cơ thể con người không có hệ thống dự trữ kẽm tốt nên chúng ta cần bổ sung những thực phẩm giàu kẽm mỗi ngày.

