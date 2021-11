Vitamin C liều cao liệu có thể tiêu diệt tế bào ung thư?

Dân trí Tôi nghe nói rằng vitamin C có thể là một phương pháp điều trị ung thư thay thế. Điều này có đúng không?

Mối quan tâm đến việc sử dụng liều lượng rất cao vitamin C như một phương pháp điều trị ung thư đã bắt đầu từ rất lâu trước đây vào những năm 1970 khi người ta phát hiện ra rằng một số đặc tính của vitamin có thể làm cho nó trở nên độc hại đối với các tế bào ung thư. Các nghiên cứu ban đầu trên người cho kết quả đầy hứa hẹn, nhưng những nghiên cứu này sau đó bị phát hiện là thiếu sót.

Các thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng sau đó được thiết kế tốt về vitamin C ở dạng viên nhưng không tìm thấy lợi ích nào như vậy đối với những người mắc bệnh ung thư. Mặc dù thiếu bằng chứng, một số nhà y học thay thế vẫn tiếp tục khuyên dùng vitamin C liều cao để điều trị ung thư.

Gần đây, vitamin C được truyền qua tĩnh mạch (tiêm tĩnh mạch) đã được phát hiện có những tác dụng khác với vitamin C ở dạng thuốc viên. Điều này đã thúc đẩy mối quan tâm mới đến việc sử dụng vitamin C như một phương pháp điều trị ung thư.

Vẫn chưa có bằng chứng cho thấy một mình vitamin C có thể chữa khỏi ung thư, nhưng các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu xem liệu nó có thể tăng hiệu quả của các phương pháp điều trị ung thư khác, chẳng hạn như hóa trị và xạ trị hay giảm tác dụng phụ của điều trị hay không.

Vẫn chưa có thử nghiệm lâm sàng lớn, có đối chứng nào cho thấy tác dụng đáng kể của vitamin C đối với bệnh ung thư. Nhưng một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy có thể có lợi ích khi kết hợp phương pháp điều trị tiêu chuẩn với vitamin C liều cao cho đến khi các thử nghiệm lâm sàng hoàn thành, Còn quá sớm để xác định vai trò của vitamin C trong điều trị ung thư.

Ts Karthik Giridhar

Theo Mayo Clinic