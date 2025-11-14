Vinmec được vinh danh tại ASOCIO Award 2025 với hạng mục Công nghệ y tế số

Đây là sự ghi nhận cho vai trò tiên phong của Vinmec trong việc ứng dụng công nghệ và triển khai các giải pháp chuyển đổi số sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Đồng thời góp phần đưa y tế Việt Nam sánh vai cùng các nền y tế phát triển trong khu vực.

ASOCIO Award là một trong những giải thưởng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được Hiệp hội Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) tổ chức thường niên nhằm trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan có đóng góp chuyển đổi số nổi bật thông qua ứng dụng công nghệ vào đời sống và cộng đồng.

Năm nay, lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh số ASOCIO Digital Summit 2025 tại Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) với sự tham dự của hơn 400 đại biểu cao cấp, trong đó có hơn 200 lãnh đạo công nghệ và y tế từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các hạng mục giải tiêu biểu gồm: Doanh nghiệp công nghệ xuất sắc, Chuyển đổi số, Công nghệ Y tế số, Trí tuệ nhân tạo, Phát triển bền vững, và Phát triển nhân lực.

Vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe và cạnh tranh với hàng trăm đề cử trong khu vực, Vinmec được vinh danh ở hạng mục Công nghệ y tế số (HealthTech), ghi nhận vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả điều trị, chất lượng chăm sóc và hiệu suất vận hành.

Đại diện Vinmec nhận giải thưởng ASOCIO Award hạng mục Công nghệ y tế số (HealthTech) tại Hội nghị thượng đỉnh số ASOCIO Digital Summit 2025 tổ chức tại Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc).

Thành công này dựa trên chiến lược chuyển đổi số toàn diện, triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống y tế Vinmec gồm 9 bệnh viện và 7 phòng khám tại 8 tỉnh thành, với tổng công suất 2.000 giường bệnh. Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Vinmec trong việc đưa y học chính xác và công nghệ nhân văn vào từng quy trình chăm sóc bệnh nhân.

Với sứ mệnh kiến tạo thay đổi trong ngành y tế Việt Nam, Vinmec tập trung giải quyết những thách thức cốt lõi như thiếu hụt nhân lực y tế, nâng cao năng suất khám chữa bệnh, nhận thức cộng đồng về y tế dự phòng còn hạn chế, cùng những lỗ hổng về an ninh dữ liệu và hạ tầng số.

Từ năm 2022, Vinmec đã đầu tư vào nền tảng HealthTech, phát triển kiến trúc công nghệ thông tin vững chắc và tích hợp, bao gồm hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) giúp số hóa quy trình lâm sàng từ tiếp nhận, khám, chẩn đoán, điều trị đến theo dõi sau ra viện; kho dữ liệu Data Lakehouse cho phép phân tích dữ liệu vận hành bệnh viện và phục vụ nghiên cứu y học chuyên sâu; cùng hệ thống lưu trữ hình ảnh trung lập (VNA) giúp quản lý tập trung các dữ liệu hình ảnh y tế như X-quang, MRI, CT và siêu âm.

Nhờ những nền tảng này, Vinmec trở thành hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam triển khai đồng thời Data Lakehouse và VNA, nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân, tối ưu hóa vận hành bệnh viện và thúc đẩy nghiên cứu y khoa dựa trên dữ liệu toàn diện.

Bên cạnh đó, Vinmec còn tiên phong tích hợp AI vào quy trình chẩn đoán - điều trị, ứng dụng trong đọc phim chẩn đoán hình ảnh giúp tăng tốc xử lý, giảm sai sót chuyên môn. Đặc biệt, Vinmec Copilot - công cụ AI ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) ra mắt đầu năm 2025 -tự động tóm tắt hồ sơ bệnh án và biên bản hội chẩn đa chuyên khoa, giúp tiết kiệm thời gian và rút gọn quy trình.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City.

Vinmec còn xây dựng hệ sinh thái y tế số toàn diện cho cộng đồng. Nền tảng Vinmec.com trở thành trung tâm tri thức y tế hàng đầu Việt Nam, cung cấp nội dung về phòng bệnh, triệu chứng và lối sống với 800 triệu lượt truy cập trong năm 2024, xếp hạng 1 Việt Nam và 17 toàn cầu trong nhóm website y tế do Similar web thống kê. Ứng dụng MyVinmec ra mắt từ năm 2020 giúp khách hàng quản lý toàn bộ hành trình chăm sóc sức khỏe từ đặt lịch, lưu hồ sơ đến theo dõi điều trị sau xuất viện.

Toàn bộ hệ thống số của Vinmec cũng đạt chứng nhận quốc tế ISO/IEC 27001:2022 về an ninh dữ liệu.

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó tổng giám đốc - Hệ thống Y tế Vinmec (Tập đoàn Vingroup) chia sẻ: “Giải thưởng ASOCIO Award là sự ghi nhận cho hành trình Vinmec kiên định theo đuổi tầm nhìn: Xây dựng nền y học tạo sinh giá trị - nơi đỉnh cao công nghệ trở thành nền tảng và công cụ cho hoạt động khám chữa bệnh.

Chúng tôi tin rằng công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi trở thành bạn đồng hành thông thái giúp đội ngũ bác sĩ nâng cao năng lực chuyên môn, tối ưu quá trình điều trị, mang đến cho bệnh nhân trải nghiệm chăm sóc an toàn, hiệu quả và cá thể hóa”.

Việc Vinmec được vinh danh ở hạng mục Công nghệ y tế số (HealthTech) tại ASOCIO Award 2025 khẳng định vị thế hàng đầu của Vinmec trong lĩnh vực công nghệ y tế số, đồng thời góp phần nâng cao uy tín của y tế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Trong giai đoạn tới, Vinmec đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên 15 bệnh viện vào năm 2030 và tiếp tục ứng dụng AI cùng các giải pháp số vào nhiều chuyên khoa, hướng tới mô hình Y học dựa trên giá trị (Value-based Healthcare) - nơi hiệu quả điều trị và trải nghiệm bệnh nhân được đặt làm trung tâm.