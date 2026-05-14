Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung

Khối u gây biến dạng toàn bộ tử cung, rong kinh kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh.

U xơ lớn như thai 3 tháng khiến tử cung biến dạng

Bệnh nhân là chị P.Y.P. (43 tuổi) vốn có sức khỏe ổn định, từng sinh mổ hai lần. Tuy nhiên thời gian gần đây, chị liên tục bị rong kinh kéo dài, kèm cảm giác đau tức vùng hạ vị. Tình trạng đau tăng dần theo thời gian, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Khi thăm khám tại Vinmec Đà Nẵng, các bác sĩ ghi nhận tử cung của bệnh nhân to bất thường, vượt trên rốn khoảng 4cm. Kết quả siêu âm cho thấy người bệnh mắc đa nhân xơ tử cung, với nhiều khối u, trong đó đáng chú ý với khối u có kích thước lớn lên tới 11x6cm, tương đương thai nhi khoảng 3 tháng tuổi.

Không chỉ làm biến dạng cấu trúc tử cung, đây còn là nguyên nhân gây rong kinh kéo dài, đau vùng chậu và tiềm ẩn nguy cơ thiếu máu nặng nếu không được can thiệp kịp thời.

Ê-kíp bác sĩ nhận định ca phẫu thuật có độ khó cao (Ảnh: BVCC).

Sau khi hội chẩn chuyên sâu, ê-kíp Sản phụ khoa Vinmec Đà Nẵng đánh giá đây là trường hợp đa nhân xơ tử cung phức tạp, kích thước lớn, triệu chứng đã ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe người bệnh. Vì vậy, các bác sĩ đã chọn phương án cắt tử cung toàn phần kèm hai phần phụ, nhằm xử trí triệt để và đảm bảo an toàn lâu dài.

Ca phẫu thuật do ThS.BS.CKII Doãn Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Sản và Hỗ trợ sinh sản kiêm Trưởng khoa Sản phụ, BS.CKI Trương Nghĩa Bình, BS.CKI Nguyễn Thị Mận và ê-kíp gây mê hồi sức phối hợp thực hiện.

Theo các bác sĩ, đây là ca mổ có độ khó cao do tử cung đã biến dạng nghiêm trọng, trong khi bệnh nhân có tiền sử sinh mổ hai lần, làm tăng nguy cơ dính và tổn thương các cơ quan lân cận. Bên cạnh đó, hệ thống mạch máu nuôi phong phú, cũng khiến nguy cơ mất máu trong mổ tăng cao, đòi hỏi ê-kíp phải thao tác chính xác và kiểm soát chặt chẽ từng bước.

Với kinh nghiệm xử trí nhiều ca bệnh phức tạp, ê-kíp đã bóc tách cẩn thận vùng dính, kiểm soát tốt hệ thống mạch máu và hoàn tất phẫu thuật an toàn.

Ngay sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và hồi phục tích cực. Tình trạng rong kinh kéo dài chấm dứt, cảm giác đau tức vùng bụng dưới cải thiện rõ rệt. Người bệnh có thể sớm vận động và trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Theo ThS.BS.CKII Doãn Thanh Tuấn, u xơ tử cung là bệnh lý lành tính thường gặp ở phụ nữ. Tuy nhiên, khi khối u phát triển lớn hoặc xuất hiện đa nhân, có thể gây nhiều biến chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

“Việc thăm khám định kỳ và can thiệp đúng thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng trong kiểm soát bệnh hiệu quả”, bác sĩ Tuấn cho biết.

Dấu ấn của ê-kíp nhiều kinh nghiệm trong xử trí các ca sản phụ khoa khó

Ca bệnh tiếp tục nối dài dấu ấn chuyên môn trong hơn ba thập kỷ gắn bó với lĩnh vực Sản và Hỗ trợ sinh sản của ThS.BS.CKII Doãn Thanh Tuấn.

Bác sĩ Tuấn tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Đại học Y Huế, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ y khoa và bác sĩ chuyên khoa II tại Đại học Huế. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các bệnh viện lớn, đồng thời tích cực tham gia đào tạo và chuyển giao chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ trẻ.

Với nhiều đóng góp nổi bật trong công tác chuyên môn và quản lý, ông nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở và nhận bằng khen của Sở Y tế.

ThS.BS.CKII Doãn Thanh Tuấn dẫn dắt Trung tâm Sản và Hỗ trợ sinh sản phát triển theo hướng chuyên sâu và tập trung cá thể hoá phác đồ điều trị (Ảnh: BVCC).

Nhờ nền tảng chuyên môn vững vàng cùng kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, bác sĩ Doãn Thanh Tuấn được nhiều người bệnh tin tưởng và giới chuyên môn đánh giá cao.

Ngoài ra, ông có thế mạnh trong điều trị các bệnh lý thai nghén, thai kỳ nguy cơ cao, cũng như nhiều bệnh lý phụ khoa khó như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, thai ngoài tử cung, sa sinh dục… Bác sĩ cũng thực hiện thành thạo nhiều kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu như cắt tử cung đường âm đạo, phẫu thuật nội soi phụ khoa.

Đồng hành cùng bác sĩ Tuấn trong các ca mổ là BS.CKI Trương Nghĩa Bình, người có nhiều năm kinh nghiệm trong thăm khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa. Bác sĩ Bình tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế và hoàn thành chương trình Bác sĩ Chuyên khoa I Sản phụ khoa. Ông thường xuyên tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nhằm cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới.

Bác sĩ Bình có thế mạnh trong theo dõi và quản lý thai kỳ từ nguy cơ thấp đến nguy cơ cao, triển khai nhiều kỹ thuật can thiệp và phẫu thuật như mổ lấy thai nhiều lần có dính, nội soi điều trị thai ngoài tử cung, bóc u xơ tử cung, cắt tử cung…

Với sự dẫn dắt của ThS.BS.CKII Doãn Thanh Tuấn, Trung tâm Sản và Hỗ trợ sinh sản Vinmec Đà Nẵng đang phát triển theo hướng chuyên sâu, toàn diện, tập trung cá thể hóa phác đồ điều trị cho từng người bệnh. Nhờ đó, người dân Đà Nẵng và khu vực miền Trung có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.