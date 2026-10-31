Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

PGS.TS Đào Xuân Cơ tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội năm 1996. Sau đó ông học thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, tiến sĩ chuyên ngành Gây mê hồi sức. Năm 2018 ông được phong hàm phó giáo sư.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh: Hồng Hải).

Trong hơn 30 năm hành nghề Y, ông đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như lọc máu liên tục, thay huyết tương và lọc huyết tương nhằm điều trị các bệnh lý nghiêm trọng. Đặc biệt, ông cùng đồng nghiệp đã phát triển kỹ thuật ECMO (Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể), giúp Bệnh viện trở thành đơn vị tiên phong trong điều trị người bệnh nặng bằng phương pháp này tại Việt Nam.

Tháng 3/2022, ông giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

Trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ đã đưa ra nhiều chiến lược đột phá, giúp bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai hàng loạt dự án quan trọng, từ việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đến việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ.

Đặc biệt, tháng 6 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động đã góp phần giảm tải cho cơ sở 1, đưa kỹ thuật y tế chất lượng cao tới gần người dân hơn.

PGS.TS Đào Xuân Cơ luôn nhấn mạnh Bệnh viện Bạch Mai "hai cơ sở một chất lượng", đảm bảo người bệnh tại cơ sở Ninh Bình và Hà Nội được điều trị chất lượng như nhau, thậm chí cơ sở Ninh Bình còn được đầu tư mạnh hơn về máy móc, trang thiết bị.