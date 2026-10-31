Tạm dừng đăng ký hiến mô, tạng trực tuyến để rà soát

Chiều 30/10, website của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng mới qua mạng để rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Khi truy cập mục “Đăng ký hiến mô, tạng” trên website của Trung tâm, người dùng nhận được thông báo hệ thống đang bảo trì nên tạm thời không thể thực hiện đăng ký trực tuyến.

Thông báo của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Ảnh chụp màn hình).

Thông báo nêu rõ: “Hiện tại chúng tôi đang tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới để rà soát và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chức năng đăng ký sẽ sớm được mở lại. Rất mong bạn thông cảm và quay lại sau!”.

Trung tâm cho biết vẫn tiếp nhận đơn đăng ký hiến mô, tạng của người dân theo hai hình thức: đến trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin người dùng có thể truy cập website của Trung tâm, nhập họ tên và số căn cước công dân của người khác để đăng ký hiến tạng thành công.

Cụ thể, tại bước đăng ký hiến tạng vào “Danh sách hiến tặng quốc gia”, người dân điền đầy đủ các trường thông tin gồm họ và tên, ngày sinh, giới tính, số căn cước công dân/hộ chiếu, sau đó bấm nút “Đăng ký”.

Tiếp theo đó, người dân có thể lựa chọn nhận thẻ điện tử lưu trữ trên điện thoại, email hoặc nhận thẻ cứng.

Quá trình đăng ký không yêu cầu xác thực người đăng ký có phải là chính chủ của số căn cước đó không.

Về vấn đề này, theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, bước này là ghi nhận nguyện vọng của công dân. Thực tế, việc lấy mô, tạng còn phải trải qua rất nhiều bước và thủ tục ngặt nghèo, không chỉ căn cứ vào mỗi chiếc thẻ đăng ký.

Việc đăng ký trực tuyến là bước thể hiện nguyện vọng cao đẹp của cá nhân, nhưng khi hiến tạng bắt buộc phải được sự đồng ý và ký xác nhận của người thân trong gia đình. Chỉ cần 1 người trong gia đình không đồng ý, cũng không lấy được mô, tạng. Đây là quy định bắt buộc của pháp luật.

Tương tự, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, việc đăng ký nguyện vọng hiến tạng không đồng nghĩa với việc hiến tạng chắc chắn sẽ được thực hiện. Bệnh viện cần phải xin ý kiến gia đình.

“Chưa có trường hợp nào đồng ý hiến tạng mà chúng tôi chưa lấy ý kiến từng thành viên trong gia đình, chỉ cần một người không đồng ý là chúng tôi không lấy được. Việc đăng ký hiến thể hiện nhận thức của người dân dần thay đổi”, PGS Hùng khẳng định.

Theo thống kê của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, hiện 173.821trường hợp đăng ký hiến tạng sau chết não, trong đó 307 người chết não đã hiến tạng trên thực tế. Đồng thời, có khoảng 50.000 bệnh nhân chờ ghép.

Việt Nam thực hiện ca ghép tạng từ người cho chết não đầu tiên vào tháng 5/2010. Thời gian đầu, công tác vận động hiến tạng gặp rất nhiều khó khăn.

Trung bình mỗi năm chỉ có 10-11 ca chết não đồng ý hiến tạng. Trong khi đó, danh sách chờ được ghép tạng ngày một dài thêm và nhiều người trong số đó đã không thể chờ được đến ngày có tạng hiến tặng.

Thời gian qua công tác vận động hiến tạng từ người cho chết não được đẩy mạnh, qua nhiều kênh khác nhau. Nhờ đó, tỷ lệ người chết não được gia đình đồng ý hiến tạng tăng lên rõ rệt.

Một người chết não hiến tạng cứu được ít nhất 5-7 người, rất nhiều người bệnh đã được trao cơ hội được sống thêm. Người bệnh gần như được tái sinh sau khi ghép tạng.