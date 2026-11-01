Dấu ấn của tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ tại Bệnh viện Bạch Mai

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế là tiến sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu

Ngày 30/10, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

PGS.TS Đào Xuân Cơ (53 tuổi, quê Hưng Yên) tốt nghiệp Trường đại học Y Hà Nội năm 1996. Năm 2005, ông hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

Năm 2008, ông là thực tập sinh khoa học Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện S. Anthony Denver-CO và Mayoclinic MN (Mỹ).

Năm 2013, ông bảo vệ thành công tiến sĩ Hồi sức cấp cứu. Năm 2018, ông được phong hàm Phó Giáo sư.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế là tiến sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu (Ảnh: Hồng Hải).

Trong giai đoạn 2014-2018, ông lần lượt giữ chức Phó trưởng khoa và Trưởng khoa Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai. Tháng 8/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc bệnh viện.

Từ 3/2022 đến nay, ông là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai và được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ ngày 30/10.

Trong hơn 30 năm hành nghề Y, ông đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như lọc máu liên tục, thay huyết tương và lọc huyết tương nhằm điều trị các bệnh lý nghiêm trọng. Đặc biệt, ông cùng đồng nghiệp đã phát triển kỹ thuật ECMO (Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể), giúp Bệnh viện Bạch Mai trở thành đơn vị tiên phong trong điều trị người bệnh nặng bằng phương pháp này tại Việt Nam.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Tháng 10/2025, Bệnh viện Bạch Mai ghi dấu ấn khi công bố Hệ thống quản trị bệnh viện - trường học thông minh toàn trình không giấy tờ và ra mắt tính năng xác thực, ký số trên ứng dụng Bach Mai Care qua VNeID.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đầu tiên ký số và xác thực qua VNeID.

PGS Cơ khẳng định, phát triển khoa học - công nghệ chuyên sâu được xem là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững và đột phá; đồng thời tập trung các mũi nhọn kỹ thuật chuyên ngành theo từng giai đoạn, gắn đầu tư trang thiết bị hiện đại với đào tạo đội ngũ cán bộ có kỹ thuật cao.

Bệnh viện Bạch Mai thực hiện bệnh án điện tử, chuyển đổi số, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng (Ảnh: Thế Anh)

"Nhờ chiến lược này, đến nay Bệnh viện có nhiều kỹ thuật hiện đại đã được triển khai ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Y học hiện đại trên thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình chăm sóc mang tính phản ứng sang mô hình y học dự đoán và cá thể hóa.

Sự dịch chuyển này đòi hỏi một cuộc cách mạng song song: cách mạng về quản trị dữ liệu và cách mạng về khả năng can thiệp lâm sàng chuyên sâu", PGS Cơ nói.

Đặc biệt, việc tích hợp VNeID không chỉ là một tiện ích hành chính mà là tiền đề then chốt, tạo ra cơ chế định danh và xác thực điện tử an toàn, hợp pháp cho mọi hồ sơ bệnh án. Đây là bước đi chiến lược hướng tới việc triển khai Hồ sơ Sức khỏe điện tử cấp quốc gia.

Chuyển đổi số không chỉ nâng cao trải nghiệm người bệnh, tăng tính minh bạch và an toàn dữ liệu, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Riêng việc thay thế bệnh án giấy bằng bệnh án điện tử giúp Bệnh viện Bạch Mai ước tính tiết kiệm khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm.

Song song với chuyển đổi số, Bệnh viện Bạch Mai đặt ra các trụ cột chiến lược gồm: ghép đa tạng, phẫu thuật robot, tế bào gốc, gen trị liệu và in 3D trong y tế.

Đưa y tế chất lượng cao tới gần dân

Trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ đã đưa ra nhiều chiến lược đột phá, giúp bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai hàng loạt dự án quan trọng, từ việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đến việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ.

Đặc biệt, tháng 6 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động đã góp phần giảm tải cho cơ sở 1, đưa kỹ thuật y tế chất lượng cao tới gần người dân hơn.

PGS.TS Đào Xuân Cơ luôn nhấn mạnh Bệnh viện Bạch Mai "hai cơ sở một chất lượng", đảm bảo người bệnh tại cơ sở Ninh Bình và Hà Nội được điều trị chất lượng như nhau, thậm chí cơ sở Ninh Bình còn được đầu tư mạnh hơn về máy móc, trang thiết bị.

PGS.TS Đào Xuân Cơ thăm hỏi bệnh nhân vỡ tim được cứu sống tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình (Ảnh: Hồng Hải).

Ông chia sẻ, là một bác sĩ hồi sức cấp cứu, ông hiểu những ca bệnh nặng, thời gian là vàng, thời gian là sự sống, việc đưa y tế chất lượng cao đến gần dân sẽ giúp cứu được các ca bệnh nặng đối mặt với nguy cơ tử vong do khoảng cách địa lý.

Vì vậy, khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, mục tiêu đặt ra không phải xây dựng một cơ sở thứ hai chỉ để tăng thêm số giường bệnh, mà là đưa năng lực của một bệnh viện tuyến cuối, những chuyên gia giỏi và những kỹ thuật chuyên sâu đến gần người dân hơn.

Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được đầu tư tốt về hạ tầng, trang thiết bị và, quan trọng nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có các chuyên gia và đội ngũ chuyên môn từ Bạch Mai Hà Nội.

Ngoài các lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa phòng, chuyên gia giỏi được phân công luân phiên, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng thường xuyên có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để "trực chiến".

Ông chia sẻ về ca vỡ tim được cứu sống tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là kỳ tích. "Là bác sĩ Hồi sức cấp cứu 30 năm, bệnh nhân vỡ tim này là người thứ 2-3 trong cuộc đời bác sĩ của tôi chứng kiến được cứu. Điều này cho thấy, vỡ tim là một trường hợp tối cấp cứu, bác sĩ phải tiết kiệm từng giây trong cuộc chiến giành sự sống của người bệnh. Được cứu chữa ngay tại cơ sở, giảm thời gian di chuyển đã cứu được người bệnh", ông nói.

Theo đó, cơ sở Ninh Bình phải từng bước trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và trung tâm nghiên cứu y, dược học của đất nước.

Kỹ thuật cao được thực hiện ngay tại địa phương, những trường hợp đặc biệt phức tạp có thể được hội chẩn, kết nối ngay với chuyên gia tại Hà Nội và toàn bộ hệ thống Bạch Mai. Điều này không chỉ giảm áp lực cho Bạch Mai Hà Nội mà còn góp phần vừa giảm chi phí xã hội, đồng thời người dân được hưởng thành quả của y học chuyên sâu ngay tại khu vực mình sinh sống.

Đề xuất nhằm giảm tải bền vững

"Mục tiêu lớn hơn là đưa năng lực y tế chuyên sâu về gần dân. Nếu làm được điều đó, chúng ta mới thực sự giải quyết được bài toán giảm tải bệnh viện tuyến cuối một cách căn cơ và bền vững", ông Cơ nói.

PGS Cơ cho rằng, muốn giảm tải bền vững thì không thể chỉ nghĩ đến việc xây thêm bệnh viện hoặc tăng thêm giường bệnh ở tuyến cuối.

Nếu người dân chưa tin tưởng chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương thì dù tuyến cuối có mở rộng thêm bao nhiêu giường, áp lực người bệnh vẫn tiếp tục dồn về các thành phố lớn.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình (Ảnh: Thế Anh)

Vì vậy, trách nhiệm của một bệnh viện tuyến cuối như Bạch Mai không chỉ là điều trị thật tốt những người bệnh được chuyển đến. Trách nhiệm lớn hơn là đưa tri thức, kỹ thuật, quy trình và năng lực chuyên môn của tuyến cuối trở lại phục vụ toàn bộ hệ thống y tế.

Bệnh viện Bạch Mai cần đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn, hội chẩn từ xa, cử chuyên gia, xây dựng các quy trình chuẩn và cùng các bệnh viện địa phương phát triển những chuyên khoa mà người dân trong khu vực thực sự cần.

Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm nhiều người bệnh đến Bạch Mai, mà phải là ngày càng có nhiều người bệnh được điều trị an toàn, chất lượng ngay tại địa phương và chỉ những trường hợp thực sự cần thiết mới phải chuyển tuyến.

Từ thực tiễn của Bệnh viện Bạch Mai, PGS Cơ đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm hướng tới giảm tải bền vững:

Thứ nhất, Bộ Y tế cần tiếp tục giữ vai trò điều phối chuyên môn đối với toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh quốc gia, xây dựng các chuẩn chất lượng, chuẩn năng lực chuyên môn và cơ chế giám sát thống nhất. Chất lượng khám chữa bệnh của người dân không thể phụ thuộc quá nhiều vào việc họ đang sinh sống ở địa phương nào.

Thứ hai, cần đầu tư cho y tế địa phương đồng bộ cả ba yếu tố: con người - hạ tầng - trang thiết bị. Trong đó, con người vẫn là yếu tố quyết định. Có máy móc hiện đại mà không có đội ngũ đủ năng lực vận hành, chẩn đoán và điều trị thì hiệu quả đầu tư sẽ rất hạn chế.

Thứ ba, cần hình thành mạng lưới liên kết thực chất giữa bệnh viện tuyến cuối và bệnh viện tỉnh, bệnh viện khu vực.

PGS.TS Đào Xuân Cơ hướng dẫn người bệnh dùng thuốc, trong lần đi khám từ thiện tại vùng cao (Ảnh: Hồng Hải).

Tuyến cuối phải có trách nhiệm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn liên tục; đồng thời phải đánh giá hiệu quả bằng những chỉ số cụ thể: bao nhiêu kỹ thuật đã được chuyển giao, bao nhiêu cán bộ địa phương được đào tạo, bao nhiêu ca bệnh nặng có thể xử trí tại chỗ và tỷ lệ chuyển tuyến giảm như thế nào.

Thứ tư, phải phát triển mạnh chuyển đổi số, hội chẩn từ xa và kết nối dữ liệu. Khoảng cách địa lý không nên tiếp tục là rào cản của chất lượng chuyên môn. Một bác sĩ ở tuyến dưới khi gặp ca bệnh khó phải có khả năng kết nối nhanh với chuyên gia tuyến cuối để cùng quyết định phương án điều trị.

PGS Cơ luôn nhấn mạnh, việc đẩy mạnh đào tạo nhân lực; chuyển giao kỹ thuật; hội chẩn ca khó; hỗ trợ xây dựng những ê-kíp chuyên môn mạnh tại địa phương và từng bước nâng cao năng lực của cả hệ thống y tế khu vực sẽ góp phần làm cho cả hệ thống y tế cùng mạnh lên, để chất lượng y tế chuyên sâu ngày càng đến gần người dân hơn, từ đó giảm tải bệnh viện bền vững.

Trên cương vị là Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Giám đốc Bạch Mai, ông cũng nhắn nhủ các bác sĩ trẻ phải duy trì thái độ học tập suốt đời, tư duy lâm sàng chặt chẽ và tinh thần cầu thị, luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Lương y phải như từ mẫu”, tôn trọng người bệnh; minh bạch trong chuyên môn, trung thực trong báo cáo, không thỏa hiệp với tiêu cực và đặc biệt không dung túng vi phạm quy trình.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cũng nhấn mạnh thế hệ trẻ, ngoài điều trị bệnh nhân, cần tạo ra tri thức mới. Các bác sĩ nội trú cần tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng AI, dữ liệu lớn, hồ sơ bệnh án điện tử...để góp phần trở thành lực lượng trẻ nòng cốt.