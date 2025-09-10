Việt Nam sẽ triển khai mô hình kết hợp y tế - du lịch - nghỉ dưỡng

Đây là nội dung trong dự thảo Đề án phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao, thúc đẩy du lịch y tế, thu hút người nước ngoài và người Việt Nam có khả năng chi trả giai đoạn 2025-2030. Dự thảo đang được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến.

Đề án này nhằm nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ của các bệnh viện đầu ngành, cấp chuyên sâu và các bệnh viện có điều kiện khác; tiến tới đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp quốc gia, quốc tế. Từ đó, từng bước đáp ứng và thu hút người nước ngoài khám, chữa bệnh tại Việt Nam; đồng thời giảm tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài khám, chữa bệnh.

Nhiều nước đã thành công với mô hình du lịch y tế như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia…

Bệnh nhân ung thư được mổ cắt gan bằng robot hiện đại tại Bệnh viện K (Ảnh: B.V).

Khoảng 40.000 người Việt có thu nhập cao ra nước ngoài điều trị mỗi năm

Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam, hệ thống khám, chữa bệnh đã trải qua chặng đường 70 năm hình thành phát triển, đạt được nhiều thành tựu lớn nên việc xây dựng và triển khai đề án này có những thuận lợi, là tiền đề cho việc thực hiện đề án thành công.

Đội ngũ bác sĩ Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp ngang tầm thế giới như mổ robot, nội soi, ghép tạng, điều trị ung bướu... Một số kỹ thuật như mổ nội soi tim, u tuyến giáp đã được nước ngoài đến học hỏi.

Bên cạnh những thuận lợi, hệ thống các bệnh viện tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức cần được quan tâm khắc phục.

Về chất lượng bệnh viện, mặc dù chất lượng khám, chữa bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên hiện chỉ có rất ít số lượng bệnh viện công lập đạt chứng nhận chất lượng cấp quốc tế.

Việc đánh giá chất lượng độc lập, công bố kết quả ở cấp độ quốc gia chưa được triển khai, gây hạn chế trong việc công nhận của các hãng bảo hiểm nước ngoài đối với dịch vụ khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

Trong khi đó, cơ chế tài chính còn bất cập, chưa tính đúng, tính đủ các cấu phần chi phí dịch vụ y tế, dẫn đến tình trạng thu không đủ chi tại nhiều bệnh viện công lập. Việc chi trả cho chuyên gia y tế nước ngoài chưa có cơ chế linh hoạt, phù hợp với mức thu nhập cao.

Đồng thời, loại hình bảo hiểm y tế và thương mại tại Việt Nam còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhóm người nước ngoài và người Việt Nam có thu nhập cao.

Thực trạng này khiến khoảng 40.000 người Việt có thu nhập cao ra nước ngoài điều trị mỗi năm. Điều này không chỉ gây thất thoát ngoại tệ, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống bệnh viện trong nước.

Ngoài ra, mặc dù đã được cải tạo, nâng cấp tại nhiều nơi, nhưng hệ thống hạ tầng, không gian và tiện ích tại nhiều bệnh viện vẫn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của người nước ngoài và người bệnh có khả năng chi cao.

Một số chuyên khoa cấp chuyên sâu đang trong tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến khả năng phát triển dịch vụ theo yêu cầu.

Xây dựng các gói dịch vụ du lịch y tế với các chuyên ngành trọng điểm

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 15 bệnh viện trên toàn quốc (bao gồm cả công lập và tư nhân) đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (JCI hoặc tương đương), trong đó có tối thiểu 5 bệnh viện công lập.

100% các cơ sở khám, chữa bệnh tham gia thí điểm có bộ phận tiếp thị và truyền thông quốc tế, cung cấp thông tin bằng ít nhất 3 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung hoặc Hàn).

Đồng thời, xây dựng và đưa vào vận hành các gói dịch vụ du lịch y tế, bao gồm các gói dịch vụ khám, chữa bệnh kỹ thuật cao (ung bướu, tim mạch, chỉnh hình...); gói dịch vụ y học cổ truyền kết hợp nghỉ dưỡng; chăm sóc sức khỏe toàn diện (tầm soát, phục hồi chức năng...).

Đề án sẽ được triển khai toàn quốc, ưu tiên các tỉnh, thành phố có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch và hệ thống y tế chất lượng cao. Trong đó, đến năm 2030, tối thiểu 5 địa phương trọng điểm (như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa) triển khai mô hình du lịch y tế tích hợp giữa bệnh viện - khách sạn - khu nghỉ dưỡng - lữ hành.

Đề án được chia thành 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (năm 2025-2027): Tổ chức thí điểm tại một số bệnh viện và địa phương có điều kiện thuận lợi; phát triển 10-15 gói dịch vụ đầu tiên kết hợp y tế - du lịch - nghỉ dưỡng; triển khai truyền thông, xúc tiến, đào tạo nhân lực.

- Giai đoạn 2 (năm 2027-2030): Mở rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc; thống nhất quy trình tiếp nhận, chăm sóc, thanh toán, quảng bá dịch vụ cho người nước ngoài; tăng cường liên kết bảo hiểm quốc tế…