Việt Nam còn khoảng 500 ca sốt rét mỗi năm, tiến tới loại trừ bệnh năm 2030

Việt Nam trở thành điểm sáng trong khu vực khi đẩy lùi bệnh sốt rét từ hàng triệu ca mắc xuống chỉ còn 400-500 ca mỗi năm, và đang tiến gần mục tiêu loại trừ sốt rét vào năm 2030.

Đây là thông tin PGS.TS Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương chia sẻ tại buổi Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

PGS.TS Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương phát biểu khai mạc buổi lễ (Ảnh: Thanh Bình).

"Trải qua gần bảy thập kỷ hình thành từ nền móng do Giáo sư, Bác sĩ, nhà khoa học lỗi lạc, AHLĐ Đặng Văn Ngữ, đến nay Viện đã khẳng định vai trò nòng cốt trên "mặt trận thầm lặng", PGS.TS Hoàng Đình Cảnh chia sẻ.

Bên cạnh đó, trong công tác phòng chống bệnh ký sinh trùng và bệnh do côn trùng truyền, Viện không ngừng mở rộng giám sát dịch tễ, phân vùng nguy cơ và triển khai các giải pháp can thiệp tổng thể theo hướng One Health (giải pháp phối hợp hành động giữa các ngành).

Các nghiên cứu về chẩn đoán và điều trị đã góp phần giảm tỷ lệ nhiễm cũng như hạn chế tác hại của bệnh, đặc biệt đối với các nhóm dễ tổn thương như trẻ em, phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn trùng Trung ương đã công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại cơ sở đào tạo và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện và Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn trùng Trung ương và Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Mục tiêu của chúng ta là nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế Việt Nam, thúc đẩy đào tạo lâm sàng và nghiên cứu khoa học song phương", GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược nhấn mạnh.

Thông qua lễ ký kết, các bên kỳ vọng thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhiều giáo sư, phó giáo sư nhiệm kỳ 5 năm là minh chứng sinh động cho sự lớn mạnh về nguồn lực trí tuệ, tiếp thêm sức mạnh học thuật và khoa học cho Viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Viện đã đạt được trong suốt 69 năm xây dựng, phát triển.

Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Bình).

Nơi đây là cái nôi của khoa học sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng của Việt Nam, đồng thời là đơn vị giàu truyền thống cách mạng do GS.BS Đặng Văn Ngữ sáng lập và lãnh đạo.