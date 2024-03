Vì sao đàn ông nên ăn nhiều quả bơ?

Đấng mày râu thường khó từ chối các cuộc hội hè, từ đó dẫn đến tình trạng lạm dụng rượu bia.

Lạm dụng rượu bia gây ra nhiều tác hại với sức khỏe tổng thể, trong đó, gan là một trong những cơ quan bị tàn phá nhiều nhất bởi loại đồ uống có cồn này.

Gan có chức năng đào thải độc tố trong cơ thể ra ngoài để giúp duy trì một cơ thể khỏe mạnh.

Chúng phải làm việc liên tục vì cơ thể con người tiếp xúc thường xuyên với nhiều chất độc hại.

Lạm dụng rượu bia gây ra nhiều tác hại với sức khỏe tổng thể, trong đó, gan là một trong những cơ quan bị tàn phá nhiều nhất bởi loại đồ uống có cồn này (Ảnh: Getty).

Sẽ rất nguy hiểm nếu các chất độc tích tụ lại trong các tế bào chất béo ở quanh vùng bụng của bạn, khiến gan bị quá tải. Khi gan bị ngộ độc trầm trọng sẽ gây ra nhiều chứng bệnh như: gan nhiễm mỡ, xơ gan, viêm gan cấp và thậm chí ung thư gan…

Để hỗ trợ gan đào thải độc tố, hãy bắt đầu từ chính chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Một trong số những loại trái cây tốt nhất cho gan chính là quả bơ. Số lượng các thành phần giàu dinh dưỡng đáng kinh ngạc có trong bơ, chính là liều thuốc bổ hữu hiệu trong việc tăng cường sức khỏe và hỗ trợ chức năng gan.

Giảm viêm và sẹo gan

Quả bơ có khả năng cung cấp hơn 20 khoáng chất, vitamin và chất dinh dưỡng thực vật tốt cho sức khỏe. Bơ chứa nhiều folate là hợp chất nếu thiếu hụt sẽ liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc ung thư gan.

Quả bơ có khả năng cung cấp hơn 20 khoáng chất, vitamin và chất dinh dưỡng thực vật tốt cho sức khỏe (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, các loại vitamin khác có trong bơ có tác dụng rất tích cực đối với sức khỏe gan. Chẳng hạn, vitamin E giúp làm giảm viêm gan và sẹo gan ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ; vitamin C hỗ trợ đào thải chất béo ra khỏi gan, ngăn ngừa xơ gan.

Ngoài ra, một nghiên cứu được công bố trên Journal of Medicinal Food vào năm 2020 đã tìm thấy rằng, các chất chống oxy hóa có trong bơ, như glutation và vitamin E, có thể giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương do các gốc tự do và các tác nhân gây viêm.

Bằng cách này, việc tiêu thụ đều đặn quả bơ có thể giúp hỗ trợ chức năng gan và giảm nguy cơ mắc các bệnh gan như nhiễm mỡ gan, viêm gan và xơ gan.

Quét sạch chất béo xấu trong gan

Bơ là loại thực phẩm chứa nhiều chất béo với lượng chất béo trung bình trong mỗi quả vào khoảng 22,5g. Tuy nhiên, phần lớn chất béo có trong bơ là chất béo không bão hòa đơn, hay còn gọi là "chất béo tốt".

Tiêu thụ loại chất béo này giúp làm giảm lipoprotein mật độ thấp (thường được coi là cholesterol xấu) và tăng lipoprotein mật độ cao (cholesterol tốt). Cholesterol tốt giúp làm sạch máu và thành động mạch bằng cách chuyển các cholesterol xấu đến gan để gan phân hủy và loại bỏ các chất béo này.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition Journal vào năm 2018 đã điều tra tác động của việc tiêu thụ bơ đến sức khỏe gan của người tham gia nghiên cứu.

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 3000 người và phát hiện ra một mối liên kết tích cực giữa việc tiêu thụ bơ và các chỉ số chức năng gan.

Cụ thể, người tham gia nghiên cứu có xu hướng thấp hơn về các chỉ số men gan và mức độ chất béo gan khi họ tiêu thụ một lượng bơ nhiều hơn trong chế độ ăn hàng ngày của họ.