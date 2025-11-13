Vận động bền vững nhờ dưỡng chất quan trọng thường bị bỏ quên

Sụn - “lá chắn” thầm lặng của hệ vận động

Trong cấu trúc khớp xương, sụn được ví như một lớp đệm mỏng manh nhưng bền bỉ, bao bọc đầu xương và giúp các khớp chuyển động trơn tru, giảm ma sát, phân tán lực khi vận động.

Theo báo cáo Global, regional, and national burden of osteoarthritis (GBD 2021), năm 2020 có khoảng 595 triệu người mắc thoái hóa khớp trên toàn cầu và dự kiến sẽ tiếp tục tăng năm 2050, với thoái hóa khớp gối có thể tăng khoảng 74,9% so với năm 2020.

Ngoài ra, trong nghiên cứu WHO-Ilar Copcord tại Việt Nam, tỷ lệ người dân từ 16 tuổi trở lên báo cáo đau khớp gối là 18,2%.

Lớp sụn khớp gối là bộ phận dễ bị tổn thương (Ảnh: CH-Alpha Plus).

Một khi sụn khớp bị bào mòn, các đầu xương sẽ lộ ra, cọ xát trực tiếp gây ra đau nhức, sưng viêm, giảm khả năng vận động và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Thành phần cấu tạo nên sụn chắc khỏe

Sụn khớp được cấu tạo từ một số thành phần chuyên biệt. Trong đó, collagen type II giữ vai trò khung nâng đỡ giúp sụn đàn hồi, bền chắc và chịu lực tốt.

Tuy nhiên, từ sau tuổi 25, cơ thể dần suy giảm khả năng tổng hợp collagen type II. Điều này khiến sụn dễ bị rách nứt, tăng tốc độ bào mòn, mất độ đàn hồi tự nhiên, từ đó sẽ yếu dần và dễ tổn thương hơn.

Vì vậy, việc bổ sung đúng loại collagen chuyên biệt cho sụn khớp là yếu tố quan trọng để phòng ngừa thoái hóa sớm và duy trì hệ vận động khỏe mạnh.

Collagen type II - “chìa khóa” cho sụn khớp bền vững

Khác với collagen type I (phổ biến trong da, tóc, móng) hay collagen type III (liên quan đến mạch máu và da), collagen type II là thành phần chính có trong sụn khớp.

Các nghiên cứu y học đã chứng minh bổ sung collagen peptide giúp kích thích tái tạo collagen type II, từ đó giúp kích thích tái tạo và phục hồi mô sụn; giảm tình trạng đau nhức, sưng viêm ở khớp; cải thiện độ linh hoạt và khả năng vận động.

Collagen peptides được ứng dụng rộng rãi trong dược phẩm và thực phẩm hỗ trợ sức khỏe (Ảnh: CH-Alpha Plus).

Đây cũng là lý do trong những năm gần đây, collagen peptide type II được ứng dụng rộng rãi trong các dược phẩm và thực phẩm hỗ trợ sức khỏe khớp, nhất là ở nhóm người trưởng thành, người chơi thể thao và người lớn tuổi.

Collagen sụn khớp CH-Alpha PLUS từ Đức - Giải pháp hỗ trợ chuyên biệt cho sụn khớp

Tại Đức - quốc gia nổi tiếng với các sản phẩm y dược chất lượng cao, collagen peptide có hoạt tính sinh học đã được ứng dụng trong CH-Alpha Plus - một sản phẩm chuyên biệt hỗ trợ tái tạo sụn khớp.

CH-Alpha Plus là sản phẩm chứa collagen thủy phân dạng nước uống, được bào chế bằng công nghệ tiên tiến, được thiết kế chuyên biệt, với bộ 3 thành phần chính: collagen peptide có hoạt tính sinh học, chiết xuất tầm xuân và vitamin C. Công thức cung cấp nguyên liệu hỗ trợ nuôi dưỡng, tái tạo sụn khớp, tăng độ bền chắc của mô liên kết.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Collagen CH Alpha Plus (Ảnh: CH-Alpha Plus).

Nhiều nghiên cứu lâm sàng tại châu Âu cho thấy, sử dụng CH-Alpha Plus thường xuyên có thể hỗ trợ tăng độ linh hoạt trong vận động hàng ngày; hỗ trợ duy trì sức khỏe khớp cho người cao tuổi, dân văn phòng ngồi nhiều, và cả những người tập luyện thể thao cường độ cao.

Sản phẩm hiện đã được phân phối tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, như giải pháp an toàn và bền vững cho sức khỏe xương khớp.

Trong bối cảnh số người mắc các bệnh về xương khớp ngày càng tăng, việc quan tâm đến sức khỏe sụn và khớp từ sớm là cần thiết. Kích thích tổng hợp collagen type II thông qua các giải pháp khoa học như CH-Alpha Plus không chỉ giúp phòng ngừa thoái hóa mà còn mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn, đặc biệt khi tuổi tác ngày càng cao và nhu cầu tham gia các hoạt động thể thao đang phát triển nhanh và rộng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Collagen CH Alpha Plus có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2159/2023/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.