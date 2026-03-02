Vận chuyển huyết thanh hơn 1.000km trong đêm để cứu bé gái bị rắn độc cắn

Ngày 2/3, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, các bác sĩ của đơn vị đã cứu sống một bệnh nhi 7 tuổi (trú tại A Lưới, thành phố Huế) bị rắn cạp nia cắn trong lúc ngủ dưới nền nhà.

Theo bệnh sử, vào lúc 5h ngày 1/2, bệnh nhi bị con rắn có khoang trắng - đen cắn vào bàn tay phải, sau đó được gia đình sơ cứu và đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới theo dõi.

Niềm vui của người thân khi bệnh nhi được cứu sống kịp thời (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại Trung tâm Y tế A Lưới, bệnh nhi rơi vào tình trạng lơ mơ, suy hô hấp đe dọa tính mạng, buộc phải đặt nội khí quản kiểm soát đường thở để chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế sáng cùng ngày.

Bệnh nhi được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện liệt tứ chi, đồng tử giãn lớn hai bên, không phản xạ ánh sáng. Từ biểu hiện lâm sàng và mô tả của gia đình, các bác sĩ đã xác định trẻ nhiễm nọc độc thần kinh cực mạnh từ rắn cạp nia.

Trong cuộc chạy đua với “24 giờ vàng”, thời điểm huyết thanh phát huy hiệu quả tốt nhất, Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) để vận chuyển 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn.

Nhờ sự hỗ trợ tình nguyện của một hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam, số thuốc quý giá này kịp thời về đến Huế ngay trong đêm, dù khoảng cách lên đến hơn 1.000km.

Bệnh nhi được xuất viện sau khi hồi phục sức khỏe (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Nhờ sự can thiệp kịp thời, sau 2 ngày truyền thuốc, trẻ bắt đầu cử động được các đầu ngón tay, ngón chân và sau 10 ngày điều trị, bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn, phục hồi cơ lực, không để lại di chứng thần kinh.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, tai nạn rắn độc cắn thường hay xảy ra, đặc biệt tại khu vực đồi núi và vào mùa mưa.

PGS Xuân khuyến cáo người dân khi bị rắn cắn cần bình tĩnh, rửa sạch vết thương, bất động chi bị cắn ở vị trí thấp hơn tim và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất. Người dân tuyệt đối không tự ý hút độc hay đắp lá cây để tránh nhiễm trùng và chậm trễ thời gian cấp cứu.