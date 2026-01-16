Ưu điểm của công nghệ Nano Zirconia từ Hoa Kỳ trong phục hình răng sứ

Nghiên cứu và phát triển vật liệu phục hình là trụ cột quan trọng của nha khoa hiện đại với yêu cầu ngày càng cao về độ bền, tính sinh học và sự ổn định lâu dài của phục hình.

Trên nền tảng đó, răng sứ Origin bằng chất liệu zirconia ứng dụng công nghệ nano tái cấu trúc độc quyền từ Hoa Kỳ thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn nhờ những cải tiến về cơ học và độ chính xác lâm sàng.

Công nghệ nano tái cấu trúc cho độ bền vượt trội

B&D Dental Technologies - nhà sản xuất nha khoa ra đời từ năm 1998, hiện sở hữu nhiều bằng sáng chế độc quyền. Không theo đuổi triết lý đại trà, thương hiệu kiên định với phương châm “By technicians For technicians”: phát triển vật liệu tối ưu cho quá trình chế tác labo và kết quả lâm sàng thực tế.

Răng sứ Origin ứng dụng công nghệ độc quyền Zirconia tái cấu trúc hạt ở cấp độ siêu mịn, kích thước siêu vi nanomet từ B&D Dental Technologies - Hoa Kỳ. Quá trình xử lý vật liệu tiên tiến, các hạt zirconia được sắp xếp với mật độ cao, giảm thiểu tối đa lỗ rỗng vi mô - nguyên nhân chính gây nứt mẻ và suy giảm độ bền theo thời gian.

Ưu điểm của răng sứ Origin ứng dụng công nghệ độc quyền Zirconia:

Độ bền cơ học vượt trội, chịu lực nhai liên tục 1,25 triệu lần vẫn giữ cấu trúc ổn định ngay cả khi nghiền, cắn, ma sát.

Khả năng chịu nén đến 1.250 MPa giúp chịu lực nhai lặp đi lặp lại trong thời gian dài và giảm nguy cơ nứt vi mô thường gặp ở các ca bọc mão răng hàm và phục hình trên implant.

Độ cứng cao do kích thước hạt chỉ 200-300 nanomet hạn chế mài mòn theo thời gian duy trì trạng thái thẩm mỹ ổn định sau nhiều năm với vẻ đẹp bền bỉ, không phô trương.

Độ trong với khả năng bắt sáng đạt 40-52%, tiệm cận men răng tự nhiên, góp phần tạo hiệu ứng thẩm mỹ sinh học hài hòa, kiến tạo vẻ đẹp tự nhiên từ bên trong vật liệu.

Những thông số này cho phép Origin đáp ứng các chỉ định phục hình phức tạp như bọc mão răng hàm, cầu răng dài, phục hình trên implant.

Đại diện B&D Dental Corp với thương hiệu phôi răng sứ Origin (Ảnh: B&D Dental Corp).

Origin được sản xuất theo quy trình ép đẳng tĩnh ướt (Wet Isostatic Pressing - WIP), kết hợp công nghệ Colloidal Pressing và cấu trúc đa lớp (Multilayer). Quy trình này giúp phôi zirconia đạt độ đồng nhất cao về mật độ vật liệu, từ đó tối ưu khả năng gia công CAD/CAM và độ khít sát phục hình trên thực tế lâm sàng.

Nhờ độ đồng nhất cao của vật liệu, răng sứ Origin đạt độ khít tối ưu giữa mão sứ và cùi răng, đường chân răng sắc nét, giảm thiểu chỉnh sửa khi thử răng, đồng thời hạn chế nguy cơ vi kẽ, viêm nướu và các biến chứng sau phục hình. Chân thực ngay cả với dán sứ veneer và bọc mão răng hàm, kỹ thuật yêu cầu cao về độ sát khớp cắn và tính sinh học mô nha chu.

Độ hoàn thiện răng sứ giống răng thật

Origin nổi bật nhờ hiệu ứng thị giác tự nhiên, thông qua cấu trúc đa lớp và công nghệ Smart Incisal phân bố độ trong và mờ hợp lý từ cổ răng đến rìa cắn. Hiệu quả phục hình đạt hiệu ứng thẩm mỹ sinh học, hài hòa với mô nha chu và răng thật lân cận, với đa dạng sự lựa chọn.

Răng sứ Origin với nhiều dòng sản phẩm, phù hợp với yêu cầu riêng của người sử dụng, từ phục hình đơn lẻ đến toàn hàm. Đặc biệt phải kể đến là khả năng loại bỏ sắc xám trên tông răng sáng với bước sóng ánh sáng khả kiến (độ truyền quang) cao giúp răng sứ tự nhiên như răng thật.

Cận cảnh các dòng sản phẩm phôi răng sứ Origin (Ảnh: B&D Dental Corp).

Độ trong mờ với khả năng truyền quang tương đương men răng tự nhiên (trong dải ánh sáng khả kiến), giúp hạn chế hiệu ứng đục hoặc xám thường gặp ở zirconia truyền thống. Hệ màu gồm 16 màu Classic Shades và OM2, cho phép phục hình đồng nhất với răng thật ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Phục hình implant toàn hàm với Origin Zirconia (Ảnh: Vu Gia Dental Laboratory).

Origin mang đến chuẩn mực mới trong phục hình nha khoa cao cấp

Trên nền tảng công nghệ nha khoa của Hoa Kỳ, hơn hai thập kỷ phát triển chuyên sâu của B&D Dental Technologies, răng sứ Origin được xây dựng trên hệ tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vật liệu và quy trình sản xuất của hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Đáp ứng yêu cầu quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thông qua chứng nhận FDA 510K, cho thấy mức độ an toàn, hiệu quả sử dụng và tính tương đương sinh học theo chuẩn thiết bị y tế. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chỉ 20% nhà sản xuất sở hữu trên toàn cầu bảo đảm tính nhất quán và kiểm soát rủi ro trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Phôi răng sứ Origin - công nghệ Mỹ, chất lượng vượt trội (Ảnh: Vu Gia Dental Laboratory).

Origin Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược với 11 labo hàng đầu miền Bắc để các sản phẩm phôi răng sứ chất lượng được phân phối đến người tiêu dùng (Ảnh: Vu Gia Dental Laboratory).

Origin đại diện cho một chuẩn mực trong nha khoa phục hình: đẹp tự nhiên từ cấu trúc vật liệu bên trong, tỏa sáng nhờ công nghệ đã được kiểm chứng. Hiện nay, răng sứ Origin đã được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha khoa GVN.