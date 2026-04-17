Uống nhầm dung dịch tẩy sơn móng tay, cháu bé 23 tháng tuổi lâm nguy
(Dân trí) - Cháu bé vô tình lấy chai nước suối có chứa dung dịch tẩy sơn móng tay aceton uống. Đây là chất có thể gây bỏng niêm mạc miệng, rối loạn hô hấp, tim mạch, suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.
Bé T.T.N. (23 tháng tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc. Theo người nhà, khoảng 1 giờ trước nhập viện, bé vô tình lấy chai nước suối có chứa aceton (dung dịch tẩy sơn móng tay) để uống, với lượng ước tính khoảng 10ml.
Ngay khi nhập viện tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành truyền dịch, điều trị triệu chứng, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường liên quan đến thần kinh, hô hấp, tim mạch và tiêu hóa của bệnh nhi.
Sau đó, bé được chuyển đến khoa Nhi để tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực. Sau 24 giờ nhập viện, bệnh nhi tiếp tục được thăm khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng để đánh giá tổn thương niêm mạc. Trải qua hơn 2 ngày điều trị, sức khỏe bé ổn định và xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà.
BS.CKI Trần Đăng Khoa, Trưởng khoa Nhi chia sẻ, aceton là một dung môi hữu cơ thường có trong nước tẩy sơn móng tay, dung dịch tẩy rửa, keo dán hay sơn. Đây là chất dễ bay hơi, có khả năng hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và hô hấp.
Khi xâm nhập vào cơ thể, aceton có thể gây bỏng niêm mạc miệng - họng - thực quản, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây rối loạn hô hấp, tim mạch và kích ứng đường tiêu hóa. Trong trường hợp uống với lượng lớn, chất này còn có thể dẫn đến suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.
Bác sĩ cảnh báo, nhiều phụ huynh vẫn thường mắc phải sai lầm sau khi trẻ uống phải hóa chất là tự ý gây nôn cho trẻ tại nhà, dẫn đến tăng nguy cơ hít sặc; chủ quan khi nghĩ rằng trẻ chỉ uống một lượng nhỏ; hoặc chậm trễ trong việc đưa trẻ đến cơ sở y tế. Những hành động này có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.
"Để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý bảo quản hóa chất trong tủ có khóa, đặt xa tầm tay trẻ; tuyệt đối không đựng các dung dịch hóa chất trong chai nước uống vì rất dễ gây nhầm lẫn. Sau khi sử dụng, cần đậy kín nắp và không để trẻ chơi một mình ở khu vực có hóa chất.
Aceton không phải là chất vô hại như nhiều người lầm tưởng. Với trẻ nhỏ, chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời", bác sĩ Khoa nói.
Mổ cấp cứu cháu bé mắc bệnh Moyamoya
Vừa qua, ThS.BS Nguyễn Ngọc Pi Doanh, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) và ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật thành công cho bé trai tên T.K. (8 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) mắc bệnh Moyamoya.
Theo bệnh sử, 4 năm trước bệnh nhi phát hiện u sọ hầu và đã phẫu thuật. Sau đó, bé được chỉ định xạ trị cho phần u còn lại nhằm giảm tái phát. Nhưng gần một năm qua, bệnh nhi thường có những cơn đau đầu, chóng mặt, tê yếu thoáng qua ở tay. Gần đây nhất, bệnh nhi lên cơn co giật, yếu 1/2 người trái kéo dài không hồi phục.
Kết quả chụp MRI và DSA ghi nhận bệnh nhi tổn thương nhồi máu não, hẹp tắc động mạch cảnh trong hai bên, tổn thương mạch máu Moyamoya ở hai bán cầu. Bé được phẫu thuật để ngăn ngừa đột quỵ tái phát.
Bác sĩ Pi Doanh cho biết, Moyamoya là bệnh lý mạch máu não hiếm gặp. Bệnh đặc trưng bởi sự hẹp tắc tiến triển của đoạn tận động mạch cảnh trong, và sự hình thành của các mạch máu bất thường.
Triệu chứng của bệnh Moyamoya bao gồm đau đầu, chóng mặt, co giật, cơn thiếu máu não thoáng qua, và nặng nhất là đột quỵ do tắc mạch máu não, hoặc xuất huyết não.
Nguyên nhân của bệnh lý Moyamoya vẫn chưa được hiểu biết hết, đa phần là các ca bệnh đơn lẻ, được cho là bất thường về gen (khoảng 10% có tính di truyền). Một số trường hợp mắc bệnh Moyamoya do biến chứng của xạ trị u ở vùng đầu mặt cổ, hoặc sau tình trạng viêm nhiễm.
Phẫu thuật được xem là phương pháp điều trị tốt nhất, giúp ngăn ngừa những cơn đột quỵ não tái diễn và bảo tồn chức năng của não.
Thống kê cho thấy, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã điều trị hơn 120 bệnh nhân Moyamoya với nhiều mức độ tổn thương não khác nhau. Đa phần bệnh nhân đạt kết quả tốt sau mổ, chỉ có một số ít trường hợp vẫn để lại di chứng do những lần đột quỵ trước khi điều trị.