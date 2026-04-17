Uống nhầm dung dịch tẩy sơn móng tay, cháu bé 23 tháng tuổi lâm nguy

Bé T.T.N. (23 tháng tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc. Theo người nhà, khoảng 1 giờ trước nhập viện, bé vô tình lấy chai nước suối có chứa aceton (dung dịch tẩy sơn móng tay) để uống, với lượng ước tính khoảng 10ml.

Ngay khi nhập viện tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành truyền dịch, điều trị triệu chứng, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường liên quan đến thần kinh, hô hấp, tim mạch và tiêu hóa của bệnh nhi.

Sau đó, bé được chuyển đến khoa Nhi để tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực. Sau 24 giờ nhập viện, bệnh nhi tiếp tục được thăm khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng để đánh giá tổn thương niêm mạc. Trải qua hơn 2 ngày điều trị, sức khỏe bé ổn định và xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà.

Bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho một trường hợp nghi ngộ độc hóa chất (Ảnh minh họa: BV).

BS.CKI Trần Đăng Khoa, Trưởng khoa Nhi chia sẻ, aceton là một dung môi hữu cơ thường có trong nước tẩy sơn móng tay, dung dịch tẩy rửa, keo dán hay sơn. Đây là chất dễ bay hơi, có khả năng hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và hô hấp.

Khi xâm nhập vào cơ thể, aceton có thể gây bỏng niêm mạc miệng - họng - thực quản, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây rối loạn hô hấp, tim mạch và kích ứng đường tiêu hóa. Trong trường hợp uống với lượng lớn, chất này còn có thể dẫn đến suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Bác sĩ cảnh báo, nhiều phụ huynh vẫn thường mắc phải sai lầm sau khi trẻ uống phải hóa chất là tự ý gây nôn cho trẻ tại nhà, dẫn đến tăng nguy cơ hít sặc; chủ quan khi nghĩ rằng trẻ chỉ uống một lượng nhỏ; hoặc chậm trễ trong việc đưa trẻ đến cơ sở y tế. Những hành động này có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Aceton là một dung môi hữu cơ, dùng làm dung dịch tẩy sơn móng tay (Ảnh minh họa: BV).

"Để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý bảo quản hóa chất trong tủ có khóa, đặt xa tầm tay trẻ; tuyệt đối không đựng các dung dịch hóa chất trong chai nước uống vì rất dễ gây nhầm lẫn. Sau khi sử dụng, cần đậy kín nắp và không để trẻ chơi một mình ở khu vực có hóa chất.

Aceton không phải là chất vô hại như nhiều người lầm tưởng. Với trẻ nhỏ, chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời", bác sĩ Khoa nói.