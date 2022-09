Ung thư "trà trộn" giữa nhiều polyp đại trực tràng

Ung thư sớm "đội lốt" polyp đại trực tràng

Giữa polyp và ung thư đại trực tràng có lằn ranh giới rất mỏng manh. Trên 50% trường hợp ung thư đại trực tràng tiến triển từ polyp. Đây là tổn thương tăng sinh từ các lớp niêm mạc, đẩy lồi vào trong lòng ống tiêu hóa.

Polyp có 2 dạng: có cuống và không cuống. Trong khi đó, ung thư đại trực tràng cũng là tổ chức tăng sinh tế bào niêm mạc, có tính chất ác tính, hình dáng tương tự dễ nhầm lẫn với polyp không cuống, đặc biệt là ung thư giai đoạn sớm. Chúng chỉ được phân biệt nhờ các thăm dò chức năng (đánh giá chi tiết cấu trúc bề mặt, mức độ xâm lấn) và xét nghiệm phân tích tế bào.

Năm 2021, cô N.T.N. (66 tuổi, Yên Bái) may mắn được các bác sĩ tại Hệ thống y tế Thu Cúc TCI phát hiện tổ chức tiền ung thư giữa 6 polyp khác. Đây là một tổn thương dạng dẹt kích thước 1,5 và 2cm, bề mặt sung huyết. Các bác sĩ tiến hành nhuộm màu vật lý bằng công nghệ nội soi MCU phát hiện cấu trúc bề mặt hình lỗ không đều, có chỗ dạng phân nhánh.

Hình ảnh polyp tiền ung thư trực tràng trước và sau khi cắt trong nội soi MCU.

Nhận định polyp này có nguy cơ ác tính cao, bác sĩ tiến hành sinh thiết tức thì. Kết quả khẳng định đây là u tuyến ống nhú có ổ loạn sản nặng, hay có thể gọi là tổ chức tiền ung thư trực tràng. Nhờ phương pháp MCU xác định bản chất và mức độ tiến triển của bệnh ngay trong ngày, các bác sĩ đã có thể tiến hành can thiệp luôn bằng cách cắt hớt niêm mạc EMR loại bỏ tổ chức này, ngăn ngừa biến chứng mà không cần phẫu thuật mở ổ bụng.

Thạc sĩ.Bác sĩ Mai Đình Minh - bác sĩ Nội tiêu hóa Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI cho biết: "Tổ chức tiền ung thư của cô N.T.N. được phát hiện giữa 6 polyp lành tính khác. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, phương pháp nội soi mới MCU đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc phân biệt và xác định tổ chức ác tính và lành tính, để từ đó có phương pháp điều trị kịp thời và tối ưu nhất cho người bệnh".

Tháng 6/2022, cô N.T.N. quay lại TCI tái khám và nội soi đại tràng kiểm tra theo lịch hẹn của bác sĩ. Kết quả cho thấy chân cắt polyp tiền ung thư sớm đã liền sẹo, không có tình trạng xâm lấn xung quanh, không có tế bào ung thư tái phát.

Cô N.T.N. chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn. Vừa may mắn vì đi kiểm tra đúng lúc, vừa may mắn khi lựa chọn đúng địa chỉ triển khai công nghệ nội soi hiện đại này. Nếu vào một thời điểm khác và với một công nghệ khác rất có thể bệnh của tôi bị bỏ sót hoặc phải điều trị phức tạp hơn chứ không chỉ trong một ngày là xong. Đặc biệt là cũng không phải trả qua cuộc phẫu thuật nào cả".

Nội soi là giải pháp tốt nhất chẩn đoán sớm và chính xác ung thư đường tiêu hóa.

Phương pháp nội soi mới giúp "vạch lá" không bỏ sót "sâu"

Nội soi là phương pháp tốt nhất và duy nhất hiện nay có thể chẩn đoán sớm và chính xác ung thư đường tiêu hóa. Tuy nhiên, phương pháp nội soi thường quy (ánh sáng trắng) vẫn có thể bỏ sót các tổn thương tiền ung thư, ung thư sớm. Việc bỏ lọt hoặc điều trị không triệt để sẽ tạo điều kiện để tổn thương ung thư sớm tiếp tục tiến triển, xâm lấn sâu hơn vào các lớp thành ống tiêu hóa, thậm chí di căn đến các cơ quan khác.

Ngược lại, với sự hỗ trợ của phương pháp nội soi hiện đại MCU, các tổn thương tiền ung thư, ung thư sớm sẽ nhanh chóng bị vạch trần. MCU "vạch lá tìm sâu" tại đường tiêu hóa, không những không bỏ sót ung thư sớm mà còn đánh giá chi tiết và loại bỏ ung thư ngay trong khi đang nội soi.

Ung thư đường tiêu hóa nếu được phát hiện càng sớm thì khả năng chữa khỏi càng cao, lên đến hơn 95%. Đồng thời việc điều trị càng dễ dàng và hiệu quả, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người bệnh, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Với khả năng nhuộm màu vật lý của MCU, các cấu trúc và ranh giới của tổn thương được xác định ngay trong quá trình nội soi. Kết hợp với siêu âm nội soi (EUS) bác sĩ xác định thêm mức độ xâm lấn của khối u.

Bên cạnh đó, TCI triển khai dịch vụ sinh thiết tức thì. Kết quả xác định bản chất khối u được xác định trong vài giờ thay vì 5 - 7 ngày như thông thường. Trường hợp tổn thương là tiền ung thư hay ung thư giai đoạn rất sớm, bác sĩ kết hợp kỹ thuật cắt hớt niêm mạc (EMR)/ cắt tách niêm mạc (ESD) để loại bỏ chúng chỉ trong một ngày mà không cần phẫu thuật mở ổ bụng.

Nội soi MCU phát hiện và điều trị tổ chức tiền ung thư/ ung thư sớm trong một ngày.

Nội soi MCU được xem là bước đột phá trong nội soi đường tiêu hóa. Công nghệ tiên tiến này giúp người bệnh giảm thiểu số lần phải thực hiện nội soi và thời gian chờ đợi kết quả khi có nghi ngờ ung thư sớm ở ống tiêu hóa.