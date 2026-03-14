Ung thư giai đoạn cuối, người bệnh cần được điều trị thế nào?

Tại sao cần giảm đau ung thư giai đoạn cuối?

Khi được chẩn đoán ung thư, người bệnh thường trải qua nhiều xét nghiệm và phương pháp điều trị nhằm kiểm soát sự tiến triển của bệnh. Nếu một phương pháp cho hiệu quả, bác sĩ sẽ tiếp tục duy trì. Ngược lại, khi hiệu quả không còn, đội ngũ y tế sẽ cân nhắc các lựa chọn khác để điều chỉnh phác đồ điều trị.

Theo WebMD, kết quả điều trị ung thư có thể rất khác nhau giữa các bệnh nhân. Một số trường hợp có thể được chữa khỏi, trong khi nhiều người khác vẫn có thể kéo dài thời gian sống thêm nhiều năm nhờ các phương pháp điều trị.

Tuy nhiên, khi các biện pháp điều trị không còn hiệu quả, người bệnh có thể bước vào giai đoạn cuối của bệnh.

Ở giai đoạn này, mục tiêu chăm sóc không còn là kiểm soát khối u mà chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ, tập trung giúp người bệnh giảm đau, duy trì chất lượng sống và cảm thấy thoải mái nhất có thể trong quãng thời gian còn lại.

Ở giai đoạn cuối, ung thư không thể chữa khỏi nhưng vẫn cần điều trị nhằm giảm đau và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh (Ảnh: Shutter).

Trong một thời gian, người bệnh có thể không nhận thấy những thay đổi rõ rệt về sức khỏe. Nhiều bệnh nhân ung thư vẫn duy trì thể trạng tương đối ổn định trong một giai đoạn dài, sau đó chức năng cơ thể dần suy giảm khi bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối.

Ung thư có thể làm suy yếu các cơ quan trong cơ thể, khiến người bệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Đây là một trong những triệu chứng phổ biến nhất ở giai đoạn cuối của bệnh. Ngay cả khi nghỉ ngơi, cơ thể vẫn có thể rơi vào trạng thái kiệt sức do khối u tiêu hao năng lượng.

Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện nhiều triệu chứng khác như giảm cảm giác thèm ăn, lú lẫn hoặc mê sảng, khó nuốt… Trong đó, đau là biểu hiện thường gặp và gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống.

Cơn đau có thể xuất hiện khi khối u xâm lấn các mô lân cận hoặc chèn ép xương, dây thần kinh hay các cơ quan khác. Một số khối u còn có thể giải phóng các chất hóa học gây đau hoặc kích hoạt phản ứng đau của cơ thể. Tuy nhiên, nhiều trường hợp có thể kiểm soát tình trạng này bằng thuốc và các biện pháp điều trị phù hợp.

Kiểm soát đau là một nội dung quan trọng trong chăm sóc giảm nhẹ. Vì vậy, người bệnh cần chia sẻ với người thân và đội ngũ y tế về mức độ đau đang gặp phải để được hỗ trợ kịp thời.

Việc giảm đau không chỉ giúp cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người bệnh cảm thấy nhẹ nhàng hơn và giảm bớt áp lực tâm lý cho gia đình khi chứng kiến người thân chịu đựng đau đớn.

Giảm đau ung thư giai đoạn cuối bằng điện quang can thiệp

Giảm đau ung thư bằng điện quang can thiệp là phương pháp hiệu quả giúp giảm tới 50% cơn đau ung thư (Ảnh:B.V).

Điện quang can thiệp là kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh dựa trên sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Bác sĩ sử dụng các dụng cụ nhỏ như kim hoặc ống dẫn, được định vị chính xác nhờ hệ thống hình ảnh, để thực hiện các thủ thuật điều trị trong cơ thể.

Theo TS.BS Trịnh Tú Tâm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, trong điều trị giảm đau ung thư, bác sĩ có thể sử dụng các dụng cụ nhỏ như kim hoặc ống dẫn để đưa thuốc giảm đau trực tiếp đến vị trí có các dây thần kinh hoặc đám rối thần kinh dẫn truyền cảm giác đau.

Thủ thuật này được thực hiện dưới sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, chụp cắt lớp vi tính hoặc hệ thống màn tăng sáng, giúp xác định chính xác vị trí cần can thiệp.

Thông thường, phương pháp giảm đau bằng điện quang can thiệp được chỉ định cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, khi các biện pháp giảm đau thông thường không còn mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ưu điểm của kỹ thuật này là ít xâm lấn, không cần gây mê, hầu như không mất máu và thời gian thực hiện nhanh. Điều này đặc biệt phù hợp với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối vốn có thể trạng suy kiệt, khó đáp ứng với các can thiệp lớn.

Sau khi thực hiện thủ thuật, hiệu quả giảm đau có thể kéo dài trong vài tháng. Nhờ đó, bệnh nhân có thể giảm liều thuốc giảm đau, hạn chế tác dụng phụ và giảm gánh nặng chi phí điều trị.

TS.BS Trịnh Tú Tâm cho biết việc áp dụng điện quang can thiệp trong kiểm soát đau ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối giúp cải thiện đáng kể chất lượng sống cho người bệnh.

“Khi cơn đau được kiểm soát, bệnh nhân có thể ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt tốt hơn. Dù ung thư giai đoạn cuối không còn khả năng chữa khỏi, người bệnh vẫn cần được chăm sóc giảm nhẹ để những ngày cuối đời diễn ra nhẹ nhàng hơn”, bác sĩ nhấn mạnh.