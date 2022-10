Ung thư gan cận kề khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu này

Bệnh xơ gan nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng, điển hình là bị xơ gan cổ trướng. Đây là giai đoạn mà gan đã bị tổn thương nặng nề, lúc này gan sẽ không hoạt động được nữa, mất đi chức năng trao đổi chất, và có nước xuất hiện trong ổ bụng gây chèn ép các phủ tạng làm thay đổi cấu trúc tế bào gan, làm xơ hóa gan.

Xơ gan cổ trướng khiến chức năng lọc máu, tiêu hóa, bài tiết mật của gan kém đi, sức đề kháng của người bệnh bị giảm, dễ dàng mắc các bệnh về đường ruột, đường tiết niệu, đường hô hấp và ống mật, gây nguy hại đến tính mạng người bệnh.

Khi bệnh tiến triển tới giai đoạn này chức năng gan bị suy giảm nhanh chóng, cấu trúc gan bị xơ hóa từ 80 - 90% và không còn khả năng hồi phục, nguy cơ chuyển sang ung thư và có thể tử vong trong thời gian ngắn.

Dấu hiệu cảnh báo xơ gan cổ trướng

Bụng to do dịch cổ trướng ứ đọng là một trong những dấu hiệu cảnh báo xơ gan cổ trướng (Ảnh minh họa: Healthline).

Xơ gan cổ trướng là giai đoạn cận kề với ung thư gan nhất. Do đó, chúng ta cần đặc biệt chú ý với những dấu hiệu cảnh báo bệnh:

- Người mệt mỏi, chán ăn, giảm cân nhanh chóng.

- Chân mềm, phù, ấn vào có vết lõm sâu và đợi 1 - 2 phút mới trở lại bình thường.

- Bụng to do dịch cổ trướng ứ đọng, đi ngoài phân đen, rối loạn tiêu hóa. Bụng căng do dịch cổ trướng tích tụ lại, cổ trướng tái phát nhanh do chức năng gan suy giảm trong tổng hợp protein.

- Hiện tượng hoàng đản, lúc đầu vàng nhạt càng sau càng đậm hơn. Lúc đầu vàng ở niêm mạc sau đó lan ra toàn thân.

- Chứng não gan khiến người bệnh có thể bị hôn mê, lúc ngất lúc tỉnh do không lọc được amoniac.

- Có biểu hiện suy thận do chức năng thải độc không còn có tác dụng, sao mạch trên da, mô, niêm mạc.

Những nguyên tắc để tránh xa ung thư gan

Để phòng ngừa những bệnh lý liên quan đến gan, đặc biệt là ung thư gan, bác sĩ khuyên bạn nên nói không với rượu bia. Rượu có thể gây xơ gan.

Người uống càng nhiều rượu bia, sức thải qua gan càng lớn và nguy cơ mắc ung thư càng cao. Chính vì vậy, không uống rượu bia có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Đồng thời, không hút thuốc lá, tránh xa môi trường có khói thuốc. Thuốc lá cũng được đưa vào danh sách những thành phần có tác động tiêu cực đến gan và gây hại đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Tiêm phòng vaccine viêm gan B cũng có vai trò rất quan trọng. Nhiễm virus viêm gan B mạn tính khiến người bệnh dễ bị xơ gan và tiến triển thành ung thư gan. Mặc dù hiện đã có vaccine nhưng do hiểu biết của người dân, đặc biệt ở vùng nông thôn và miền núi còn nhiều hạn chế nên không khám sức khỏe định kỳ, không tiêm phòng vaccine đầy đủ.

Người dân cũng cần duy trì cân nặng hợp lý; điều trị bệnh tiểu đường tích cực. Những người mắc tiểu đường (đặc biệt là tiểu đường type 2) có nguy cơ mắc ung thư gan cao gấp khoảng 2 lần so với những người bình thường.