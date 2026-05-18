Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đón sinh nhật sớm đặc biệt tại khoa Ung bướu huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) thu hút đông đảo người dùng mạng theo dõi.

Theo hình ảnh ghi lại, ông Johnathan Hạnh Nguyễn ngồi tại giường bệnh, xung quanh là tất cả bệnh nhi cùng cất vang bài hát chúc mừng sinh nhật hồn nhiên, trong trẻo. Sau khi hát, từng em bé đã gửi đến ông những mẫu giấy cắt hình trái tim, ghi những lời chúc tốt đẹp nhất trong tuổi mới.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đến bệnh viện tặng quà cho trẻ em điều trị ung thư trong ngày sinh nhật của mình (Ảnh: BV).

Trong không khí ấy, vị tỷ phú không khỏi xúc động trước tấm lòng của những cô, cậu bé được ông nhiều lần giúp đỡ thời gian qua.

Theo đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, hình ảnh trên diễn ra vào ngày 14/5, khi ông Johnathan Hạnh Nguyễn ghé thăm và tặng những phong bao lì xì đến tất cả bệnh nhi của khoa, kèm theo lời thăm hỏi, động viên ấm áp.

Bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã được tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn giúp đỡ nhiều năm qua (Ảnh: BV).

Bóng dáng vị tỷ phú giản dị, ân cần đến từng phòng bệnh đã trở nên quen thuộc tại Bệnh viện Nhi đồng 2 những năm qua. Nhờ sự hỗ trợ của ông, nhiều bệnh nhi đã được tiếp thêm hy vọng, đủ điều kiện để điều trị và vượt qua bệnh tật.

Nhân dịp trên, BSCKII Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Công tác xã hội và bà Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng Công tác xã hội đã đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 gửi tặng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn những đóa hoa tươi thắm, thay lời tri ân sâu sắc của đơn vị.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn xúc động khi được các bệnh nhi hát và viết thiệp chúc mừng sinh nhật (Ảnh: BV).

Ông Nguyễn Hạnh được biết đến với tên Johnathan Hạnh Nguyễn, sinh năm 1951, là Chủ tịch Hội đồng Thành viên IPPG - doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bán lẻ hàng hiệu, thương mại, dịch vụ sân bay, đầu tư và phân phối quốc tế.

Ngoài hoạt động kinh doanh, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhiều lần tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và các quỹ từ thiện. Trong giai đoạn dịch Covid-19, IPPG từng công bố nhiều chương trình hỗ trợ vật tư y tế và kinh phí chống dịch.

Trước những đóng góp của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" cho ông, theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.