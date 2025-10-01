Tưởng phải ăn tươi mới tốt nhưng 5 loại trái cây này nấu lên lại bổ hơn

Trái cây là nguồn dinh dưỡng tự nhiên dồi dào, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hợp ăn trái cây tươi, đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa yếu, tỳ vị hư hàn hoặc hay bị lạnh bụng.

Theo Tiến sĩ Mahammad Juber, Đại học Khoa học Y tế Ấn Độ, đối với những người thường bị đầy hơi, khó tiêu hoặc tiêu chảy sau khi ăn trái cây tươi, việc nấu chín một số loại trái cây không chỉ giúp tiêu hóa dễ hơn mà còn tăng cường giá trị dinh dưỡng. Trái ngược với quan niệm phổ biến, một số chất chống oxy hóa và hợp chất có lợi lại được “kích hoạt” khi gặp nhiệt độ cao.

Dưới đây là 5 loại trái cây khi chế biến chín lại đem đến nhiều lợi ích sức khỏe hơn.

Quả táo

Táo hấp giúp giảm lạnh bụng, tăng chất chống oxy hóa (Ảnh: Getty).

Táo là loại trái cây chứa nhiều pectin - một dạng chất xơ hòa tan có lợi cho hệ tiêu hóa. Khi ăn táo, pectin giúp làm sạch đường ruột và hỗ trợ nhu động ruột. Tuy nhiên, táo có tính lạnh, dễ gây khó chịu cho người có thể trạng yếu.

Việc hấp táo không chỉ làm giảm tính hàn mà còn làm tăng hàm lượng chất chống oxy hóa polyphenol.

Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Agricultural and Food Chemistry (2002), việc gia nhiệt ở mức vừa phải giúp tăng khả năng hấp thụ flavonoid từ vỏ táo. Đây các chất có khả năng chống viêm và bảo vệ mạch máu.

Táo hấp mềm, dễ tiêu và đặc biệt có ích cho trẻ nhỏ, người cao tuổi, người đang hồi phục sau bệnh hoặc đang gặp vấn đề tiêu hóa.

Quả lê

Lê chín giúp hỗ trợ điều trị ho, viêm họng và táo bón (Ảnh: Getty).

Quả lê giàu nước, vitamin C và có tính thanh mát, thường được dùng để giải nhiệt. Tuy nhiên, với người tỳ vị yếu, ăn lê dễ gây lạnh bụng, tiêu chảy hoặc chướng hơi.

Khi được hấp hoặc nấu chín, lê phát huy tối đa khả năng làm dịu cổ họng, giảm ho và hỗ trợ điều trị viêm phế quản mạn tính.

Một nghiên cứu trên International Journal of Molecular Sciences cho thấy chiết xuất từ lê chín có khả năng ức chế phản ứng viêm và bảo vệ tế bào biểu mô đường hô hấp.

Lê hấp thường được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa để hỗ trợ điều trị ho dai dẳng và táo bón nhẹ. Thêm táo đỏ, hạt sen hoặc long nhãn vào món lê hấp sẽ làm tăng hiệu quả bồi bổ và hỗ trợ hô hấp.

Quả cam

Vỏ cam giúp giảm ho, long đờm (Ảnh: Getty).

Cam là nguồn cung cấp vitamin C hàng đầu. Ngoài ra, vỏ cam cũng chứa nhiều hợp chất sinh học như hesperidin, limonene và noscapine, có khả năng làm dịu ho và giảm kích ứng cổ họng.

Nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) đã xác nhận rằng các flavonoid trong vỏ cam có đặc tính kháng viêm và có thể hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp.

Việc hấp cam giúp giải phóng tinh dầu từ vỏ, làm tăng hiệu quả kháng viêm và long đờm. Cam hấp thêm chút muối là món dễ chế biến, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn.

Quả bưởi

Bưởi nấu chính giúp làm lành vết thương, ngăn ngừa huyết khối (Ảnh: Getty).

Ít ai biết rằng bưởi khi được hấp hoặc nấu nhẹ có thể phát huy thêm nhiều tác dụng y học. Trong bưởi có chứa corticoside tự nhiên - chất giúp giảm độ nhớt máu, từ đó ngăn ngừa hình thành cục máu đông.

Một công trình nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy các flavonoid như naringin trong bưởi có tác động tương tự insulin, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và bảo vệ tim mạch.

Ngoài ra, bưởi nấu chín có tính sát khuẩn nhẹ, hỗ trợ làm lành các tổn thương niêm mạc và giúp tăng cường sức đề kháng.

Quả chuối

Chuối hấp giúp làm sạch ruột, đẹp da và chống lão hóa (Ảnh: Getty).

Chuối giàu kali, magie và chất xơ, vốn đã nổi tiếng với khả năng hỗ trợ tiêu hóa. Khi được hấp chín, chuối càng dễ tiêu và giải phóng các chất chống oxy hóa như tanin, polyphenol và diệp lục.

Nghiên cứu từ Đại học Tokyo cho thấy chuối chín chứa các hợp chất hỗ trợ sự phát triển của lợi khuẩn đường ruột và làm giảm nguy cơ viêm đại tràng.

Không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa, chuối hấp còn giúp cải thiện làn da nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh. Phụ nữ ăn chuối hấp thường xuyên có thể nhận thấy làn da sáng mịn và ít dấu hiệu lão hóa hơn.

Không chỉ ngon miệng, trái cây chín tự nhiên khi chế biến đúng cách còn mang lại nhiều giá trị sức khỏe. Đây có thể là lựa chọn thay thế tuyệt vời cho những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, giúp hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả và phòng ngừa bệnh tật lâu dài.