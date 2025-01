Ngày 17/1, ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, thuộc Công ty TNHH Y học Nghệ An, tại địa chỉ LK 10-11 số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, thành phố Vinh.

Trước đó, tháng 10/2024, ông B.X.Đ., trú tại tỉnh Thanh Hóa, đã gửi đơn đến Sở Y tế Nghệ An và các cơ quan chức năng, yêu cầu thanh kiểm tra và xử lý các dấu hiệu sai phạm trong quá trình khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Trong đơn, ông Đ. cho biết, ngày 24/10/2024, ông đến phòng khám này để khám và được chẩn đoán bị trĩ rất nghiêm trọng, cần phẫu thuật ngay. Sau khi được tư vấn, ông Đ. đã đồng ý chọn gói dịch vụ trị giá 29 triệu đồng, bao gồm cắt và điều trị bệnh trĩ.

Sở Y tế Nghệ An ra quyết định tước giấy phép hành nghề 2 tháng đối với Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ông Đ., sau khi vào phòng mổ khoảng 40 phút, bác sĩ thông báo đã hoàn tất cắt trĩ và yêu cầu ông nghỉ ngơi 10 phút. Sau đó, ông được chuyển sang một phòng khác để truyền dịch.

Khoảng 15h cùng ngày, ông Đ. phát hiện hậu môn chảy máu và ngất xỉu. Những người bạn đi cùng đã đưa ông vào Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Nghi ngờ phòng khám có dấu hiệu vi phạm, ông Đ. đã gửi đơn tố cáo lên Sở Y tế Nghệ An, yêu cầu kiểm tra và xử lý.

Sau khi nhận được đơn, Sở Y tế Nghệ An đã kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Cụ thể, phòng khám này không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề theo quy định pháp luật và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động.

Với hai hành vi vi phạm này, Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An bị xử phạt 86 triệu đồng. Ngoài ra, phòng khám còn bị tước giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong 2 tháng và tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề của ông Phan Hữu Khoa, người chịu trách nhiệm chuyên môn, trong 1 tháng.