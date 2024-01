Trời rét "lâm trận" dễ gặp họa vì sai lầm thường gặp

Nhiệt độ Hà Nội và các tỉnh phía bắc vừa qua xuống rất thấp. Nhiều tỉnh, thành phố khác ghi nhận nhiệt độ thấp hơn 10 độ C ở trạm quan trắc. Có nơi nhiệt độ xuống dưới 0 độ, xuất hiện băng giá...

TS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trời rét đậm, rét hại, người dân cần lưu ý trong các sinh hoạt hàng ngày để đảm bảo sức khỏe, tránh bệnh tật kể cả trong "chuyện ấy".

Theo TS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các cặp đôi làm chuyện ấy khi trời quá rét, không đảm bảo giữ ấm cơ thể sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ sức khỏe do nhiễm lạnh.

Trời lạnh cũng là tác nhân làm huyết áp tăng cao, có thể cộng gộp vào tình trạng nhịp tim, huyết áp tăng cao khi "giao ban", dễ gây các tai biến nguy hiểm như đột quỵ hay đột tử.

Dễ gặp họa vì làm "hùng hục" để ấm người

Phần lớn mọi người đều cho rằng, trời lạnh cần phải hoạt động thật nhiều cho nóng người lên. Tuy nhiên, chính vì lí do này mà nhiều cặp vợ chồng đã gặp họa trong chuyện chăn gối.

"Nhiều cặp đôi thường cố gắng mạnh bạo hơn với suy nghĩ làm tăng vận động, tăng nhiệt, toát mồ hôi ra sẽ bớt được lạnh nhưng như vậy càng khiến cơ thể dễ bị cảm lạnh hơn.

Đồng thời việc này cũng khiến chị em có nguy cơ gặp chấn thương vùng kín, thậm chí gây thủng cùng đồ phải đi nhập viện", BS Thành nhấn mạnh.

Không để gió lùa, tắm ngay sau khi yêu

"Mùa đông, đêm khuya hoặc sáng sớm là khoảng thời gian nền nhiệt còn thấp. Nếu không đảm bảo việc sưởi ấm, các cặp đôi cần tránh yêu vào những thời gian này.

Sau khi yêu, sức đề kháng của cơ thể giảm đi khiến các cặp đôi dễ nhiễm bệnh do lạnh. Bên cạnh đó, vào sáng sớm, nếu sau khi lâm trận phải ra khỏi giường chuẩn bị cho công việc ngay sẽ dễ mắc bệnh", BS Thành cho hay.

BS Thành cũng lưu ý việc không để gió lạnh lùa vào phòng trong quá trình quan hệ. Theo đó, khi làm chuyện ấy, cơ thể chúng ta cảm thấy nóng hơn, do đó nhiều người mở cửa để không khí thoáng nhưng điều đó sẽ không tốt cho sức khỏe, bởi nếu khi đang "yêu" mà gặp gió lạnh sẽ rất nguy hiểm.

Không tắm sát cuộc yêu

Các cặp đôi cần chú ý giữ ấm khi làm chuyện ấy trong trời rét (Ảnh minh họa: Getty).

Ngoài ra, các cặp đôi cũng không nên tắm ngay trước và sau khi quan hệ

Ngay khi "yêu" xong, vào mùa đông nếu tắm ngay sẽ khiến bạn dễ bị cảm cúm, nhất là khi dùng nước lạnh.

Ngoài ra, nếu như tắm ngay trước khi quan hệ tình dục, cơ thể đang lạnh, không được ủ ấm cũng sẽ khiến cho bạn dễ bị cảm trong quá trình làm chuyện ấy. Cách tốt nhất, nên tắm trước khi nhập cuộc khoảng 30 phút đến một tiếng.

"Sau khi yêu, các lỗ chân lông thường mở rộng, nhịp tim thường nhanh hơn mức bình thường, việc đứng dậy và đi tắm ngay rất có thể sẽ khiến bạn bị cảm lạnh và nhịp tim thay đổi đột ngột, kèm theo các triệu chứng co rút đột ngột hoặc nguy hiểm hơn là tai biến do co mạch máu tức thời", BS Thành phân tích.