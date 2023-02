Trời nồm ẩm, cần biết điều này để an toàn khi tập thể dục ngoài trời

Dự báo trong nhiều ngày tới, khối không khí ẩm tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc. Trời tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng, độ ẩm trong không khí cao, trời nồm ẩm.

PGS.TS Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam cho biết tập thể dục nâng cao sức khỏe rất là tốt. Tuy nhiên nếu chúng ta không đảm bảo an toàn tập luyện thì có thể gây chấn thương, gây ra các bệnh lý tim mạch, hô hấp, da liễu, thậm chí là yếu tố thuận lợi gây nên thiếu máu, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, xuất huyết não...

"Trong những ngày trời nồm ẩm, chúng ta vẫn có thể tập thể dục ngoài trời song cần chú ý vấn đề vệ sinh tập luyện để đảm bảo an toàn, tránh bị chấn thương do trơn trượt bị ngã hay do khuất tầm nhìn", PGS Kha cho biết.

Những ngày trời nồm, ẩm chúng ta vẫn có thể tập luyện ngoài trời song cần chú ý an toàn (Ảnh minh họa: Istock).

Cụ thể, thứ nhất, khí hậu càng ẩm, mưa phùn thì độ ẩm không khí cao, điều này sẽ hạn chế việc cơ thể tiết ra mồ hôi, dẫn đến dễ bị cảm nóng, tích nhiệt trong cơ thể.

Thứ 2, kiểu thời tiết này dễ gây nồm ẩm khiến dụng cụ tập, môi trường bị ẩm mốc dễ phát sinh các bệnh đường hô hấp trên, bệnh ngoài da.

Thứ 3, khí hậu ẩm ướt gây lắng đọng nước, nước không bốc hơi được dễ gây trơn trượt sàn tập, đường… có thể gây chấn thương.

Thứ 4, trong điều kiện thời tiết này, oxy trong không khí giảm so với bình thường, nên việc tập luyện lượng vận động lớn dễ dẫn thiếu khí. Vì thế, chúng ta nên tập ở cường độ vừa phải.

Thứ 5, sương mù nhiều gây khuất tầm nhìn, các kỹ thuật, chiến thuật cũng bị hạn chế, dẫn rủi ro chấn thương.

Vì thế, chuyên gia khuyên chúng ta lưu ý khi tập ngoài trời cần chọn lúc tan sương, tập ở chỗ thoáng khí, sàn khô, tránh trơn trượt. Môi trường phải thoáng khí thì mới đủ dưỡng khí để tập luyện.

Đồng thời, chuẩn bị nước uống, dinh dưỡng bổ sung trong quá trình luyện tập nếu không sẽ bị kiệt sức, thiếu năng lượng; lưu ý khởi động trước tập, tập xong phải thả lỏng, hồi phục. Nếu thấy các dấu hiệu như: đau tức ngực, khó thở, nhanh mệt, huyết áp tăng, huyết áp tụt, huyết áp không tăng, mạch nhanh quá mức… phải đi khám ngay.

Hoạt động thể chất thường xuyên với cường độ thích hợp là một yếu tố độc lập trong việc ngăn ngừa, cải thiện các bệnh tim mạch ở các nhóm dân số khác nhau. Tập luyện thể dục, thể thao giúp tăng cường, duy trì sức khỏe, chống lão hóa, có tác dụng hữu ích trong việc ngăn ngừa sự xuất hiện của nhiều bệnh mãn tính bao gồm bệnh lý hô hấp, tim mạch.

Cụ thể, duy trì hoạt động thể chất hằng ngày được báo cáo là làm tăng tuổi thọ thêm 8-10 năm và ngăn ngừa được các bệnh mãn tính không lây nhiễm so với lối sống ít vận động.

Tập luyện thể dục, thể thao cường độ nhẹ, chẳng hạn như đi bộ nhanh có thể cải thiện đáng kể việc kiểm soát huyết áp ở những người bị tăng huyết áp, cải thiện một số thông số trao đổi chất và các yếu tố nguy cơ ở bệnh tiểu đường, béo phì thừa cân, có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm toàn thân mức độ thấp.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới việc ít hoạt động thể chất là một yếu tố chính góp phần gây tử vong toàn cầu. Đối với các nhóm đối tượng không hoạt động thể chất, khoảng 20% bị ung thư ruột kết và ung thư vú, khoảng 6% bị bệnh tim mạch vành và khoảng 7% mắc bệnh tiểu đường túyp 2…