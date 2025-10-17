Tristop - Hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, giảm triệu chứng trĩ

Ngày nay, trĩ có xu hướng trẻ hóa, thường gặp ở dân văn phòng, tài xế và những người có lối sống ít vận động.

Nguyên nhân gây trĩ

Trĩ xảy ra khi các tĩnh mạch ở vùng hậu môn bị giãn nở và sưng phồng quá mức do áp lực kéo dài. Điều này làm suy yếu cấu trúc nâng đỡ tĩnh mạch, từ đó hình thành các búi trĩ gây khó chịu.

Trĩ gây ra những bất tiện trong cuộc sống cho người bệnh (Ảnh: Dược phẩm Hưng Việt).

Các yếu tố làm tăng áp lực lên tĩnh mạch bao gồm:

Táo bón: Việc rặn mạnh khi đi vệ sinh có thể gây tổn thương tĩnh mạch.

Thói quen sinh hoạt: Ngồi hoặc đứng quá lâu gây cản trở tuần hoàn máu, làm tăng áp lực lên vùng hậu môn.

Ngồi nhiều, ít vận động, dân văn phòng có nguy cơ mắc trĩ cao (Ảnh minh họa: Dược phẩm Hưng Việt).

Chế độ ăn thiếu chất xơ: Dẫn đến hệ tiêu hóa hoạt động kém, gây táo bón.

Tăng áp lực vùng bụng: Tình trạng mang thai hoặc béo phì cũng làm tăng áp lực lên vùng bụng và hậu môn.

Giải pháp hỗ trợ hiệu quả là tác động vào việc tăng cường sức bền của thành mạch máu, giúp chúng phục hồi và giảm áp lực.

Sản phẩm hỗ trợ giúp người bị trĩ thoải mái trong sinh hoạt thường ngày (Ảnh: Dược phẩm Hưng Việt).

Các hoạt chất tự nhiên hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch

Khoa học đã tìm thấy nhiều hoạt chất tự nhiên có khả năng hỗ trợ bảo vệ và củng cố thành mạch, mang lại hy vọng cho những người bị trĩ. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Tristop Hữu Việt mang đến giải pháp tối ưu hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch và hỗ trợ giảm các triệu chứng khó chịu do trĩ.

Sản phẩm là sự kết hợp của các hoạt chất và thảo dược:

Diosmin và Hesperidin: Hai hoạt chất thuộc nhóm flavonoid, chiết xuất từ vỏ cam đắng. Nghiên cứu khoa học cho thấy chúng có khả năng hỗ trợ củng cố thành mạch, giảm tính thấm của mao mạch và cải thiện lưu thông máu. Sự kết hợp này giúp hỗ trợ giảm cảm giác khó chịu.

Rutin và Vitamin C: Hai thành phần này giúp chống oxy hóa và hỗ trợ củng cố thành mạch máu. Vitamin C hỗ trợ sản xuất collagen, giúp duy trì cấu trúc mạch máu chắc khỏe.

Cao diếp cá: Một loại thảo dược quen thuộc có tác dụng hỗ trợ thanh nhiệt, giúp làm dịu niêm mạc và hỗ trợ giảm các triệu chứng khó chịu do trĩ.

TPBVSK Tristop Hữu Việt hỗ trợ giảm các triệu chứng và tăng sức bền thành mạch (Ảnh: Dược phẩm Hưng Việt).

Việc kết hợp các thành phần này không chỉ giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng tạm thời mà còn củng cố hệ thống mạch máu một cách bền vững.

Sử dụng TPBVSK Tristop Hữu Việt hằng ngày sẽ giúp hỗ trợ cải thiện các triệu chứng khó chịu do trĩ gây ra, bao gồm chảy máu, đau, ngứa. Viên uống hỗ trợ Tristop Hữu Việt giúp người bị trĩ chủ động hỗ trợ phục hồi thành mạch và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Kết hợp sản phẩm với chế độ ăn giàu chất xơ và đủ nước giúp kiểm soát trĩ hiệu quả (Ảnh: Dược phẩm Hưng Việt).

Để đạt hiệu quả, người bị trĩ nên kết hợp sản phẩm với chế độ ăn uống khoa học (giàu chất xơ, uống đủ nước), lối sống lành mạnh (tăng cường vận động và hạn chế ngồi hoặc đứng lâu). Liều dùng được khuyến cáo là 1-2 viên/lần, 2-3 lần/ngày, dùng liên tục trong ít nhất 1 tháng.

Trĩ cần được quan tâm và chăm sóc đúng cách. Bằng cách hiểu rõ nguyên nhân và lựa chọn giải pháp hỗ trợ phù hợp, bạn có thể tìm thấy sự thoải mái, tự tin hơn trong cuộc sống.

TPBVSK Tristop Hữu Việt có giấy xác nhận nội dung quảng cáo 2086/2024/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

