Chiều 14/9, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên cho gia đình một em học sinh không may qua đời do bị ong đốt tại bản Huồi Khói, xã Mường Típ.

Nguồn tin cho biết, trước đó vào khoảng 13h30, ngày 13/9, trên đường từ trường về nhà, 7 em học sinh bản Huồi Khói, xã Mường Típ, đã bị ong tấn công.

Khu vực rừng các em học sinh đi về bị ong tấn công (Ảnh: Lữ Phú).

Người dân gần khu vực sản xuất phát hiện sự việc và kịp thời hỗ trợ đưa các em đến trạm y tế xã để sơ cứu. Trong số đó, 3 em bị nặng nhất, bị ong đốt khắp người, đã được chuyển đến Bệnh viện Tây Nam huyện Con Cuông.

Tuy nhiên, một em không qua khỏi là em Xồng Y S. học sinh lớp 5, trú tại bản Huồi Khói, xã Mường Típ; 2 em còn lại được chuyển tiếp xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An; 4 em còn lại bị thương nhẹ hơn và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.

Tại bản Huồi Khói, đoàn công tác huyện Kỳ Sơn cùng Phòng giáo dục và Đồn biên phòng Mường Ải, đã động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình tại bản Huồi Khói xã Mường Típ.

Tiếp đó huyện Kỳ Sơn cũng đã đến thăm động viên 4 em đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn và thăm hỏi gia đình 2 em đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo huyện thăm hỏi, động viên các em bị ong đốt (Ảnh: Lữ Phú).

"Tôi có nghe báo cáo lại 2 em bị ong đốt khá nặng được đưa xuống bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu và đang được lọc máu. Còn 4 em cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện thì đã ổn định trở lại rồi", vị lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn nói.