Trẻ em cần uống nước như thế nào để khỏe mạnh?

Không chỉ ở các vùng nông thôn, khu công nghiệp mà ngay tại các căn chung cư ở nhiều vùng trung tâm thành phố cũng gặp hiện tượng nước có cặn trắng li ti, vẩn đục, màu và mùi lạ. Một số nơi nước có màu trong vắt nhưng cũng được cảnh báo chứa hàm lượng lớn arsen, kim loại nặng... Những thành phần này rất nguy hại nhưng nhiều người thường không chú ý do nghĩ rằng nước trong đã đủ sạch.

Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, cần được chăm sóc với nguồn nước an toàn (Ảnh: Livotec).

Trong đó, nước pha sữa cho trẻ phải đảm bảo tinh khiết, an toàn bởi trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa non nớt, rất dễ nhiễm bệnh về đường tiêu hóa (nôn trớ, đầy hơi, tiêu chảy, táo bón) nếu sử dụng nguồn nước ô nhiễm.

Theo WHO, có đến 44% trẻ em bị nhiễm giun và 27% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng tại nước ta. Đặc biệt 50% số ca suy dinh dưỡng có nguyên nhân từ bệnh tiêu chảy, là bệnh có liên quan đến thiếu nước sạch và vệ sinh kém.

Nước cần được loại bỏ sạch chất ô nhiễm

Một số cha mẹ có thói quen đun sôi nước với hy vọng sẽ loại bỏ được hết các chất độc hại trong nước và an tâm pha sữa cho con. Nhưng thực tế, đun sôi nước chỉ tiêu diệt được một số loại virus, vi khuẩn mà không thể loại bỏ được arsen, ion kim loại nặng…

Giải pháp tạo ra nguồn nước an toàn được nhiều người lựa chọn là mua máy lọc nước RO có hiệu suất và hiệu quả lọc cao. Trong đó, dòng máy lọc nước hiệu suất cao Livotec với lõi lọc thô công nghệ Max Performance được quan tâm hơn cả. Sản phẩm được nhiều chuyên gia, kỹ sư điện máy đánh giá là một chiếc máy lọc nước chất lượng, an toàn, lại có thêm tính năng nóng - lạnh - nguội sẽ giúp cả nhà sống khỏe mỗi ngày, cha mẹ an tâm pha sữa cho trẻ, đồng thời tiết kiệm thời gian đun nước mỗi khi cần sử dụng.

Nước sạch, an toàn giúp cha mẹ an tâm pha sữa cho trẻ.

Theo nhà sản xuất, hệ lõi lọc công nghệ hiện đại Max Performance là công nghệ độc quyền sáng chế của Livotec sau nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu. Hệ lõi công nghệ này có hiệu suất và tuổi thọ cao gấp 1,5 lần so với lõi lọc thông thường. Với cấu trúc xếp lớp kiểu Pyramid Shapes hiện đại, kết hợp cùng nhiều lớp lọc, lõi lọc thô công nghệ Max Performance làm sạch sạn cát, rong rêu, chất hữu cơ, chất gây mùi và các tạp chất có kích thước siêu nhỏ chỉ từ 1 micromet. Kết hợp cùng màng RO sản xuất tại Hàn giúp loại bỏ nhiều vi khuẩn, chất hóa học, arsen, ion kim loại nặng… tạo nguồn nước tinh khiết, an toàn.

Nhờ hệ lõi lọc công nghệ Max Performance, màng RO sản xuất tại Hàn Quốc và cụm lõi chức năng cao cấp, nước sau lọc tại vòi của máy lọc nước Livotec không chỉ đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT do Viện sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế kiểm nghiệm mà còn chứa hàm lượng lớn vi khoáng chất, tốt cho sức khỏe. Người dùng có thể uống trực tiếp tại vòi, không cần đun sôi.

Nước nóng ấm sẵn sàng pha sữa

Livotec đã phát triển thành công tính năng nóng lạnh cho máy lọc nước. Tính năng này cho phép người dùng lấy ngay nước nóng - lạnh - nguội đúng nhu cầu chỉ bằng thao tác vặn vòi.

Pha sữa dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng hơn với máy lọc nước nóng lạnh, mẹ và con đều an tâm.

Với nhiều gia đình có con nhỏ, tính năng nóng lạnh đã giúp họ tiết kiệm thời gian, giải phóng sức lao động.

Chị Đào Thị Mai (TPHCM) cho biết: "Ngày trước, mỗi lần pha sữa cho con, tôi đều phải lích kích chuẩn bị ấm siêu tốc đun nước, rồi tráng bình, rồi tiệt trùng… rất mất thời gian, mà nước đun rồi vẫn còn có cặn trắng khiến tôi rất lo. Nhưng từ ngày có máy lọc nước nóng lạnh Livotec này thì nhàn và an tâm hơn hẳn. Nước nóng lúc nào cũng có sẵn, chỉ cần vặn vòi là có ngay để tráng bình, pha sữa cho con. Thật sự phải cảm ơn các bạn bán hàng ở Điện Máy Xanh vì đã tư vấn cho gia đình mình một sản phẩm tốt mà giá hợp lý như vậy".

Bên cạnh đó, máy lọc nước nóng lạnh cũng đáp ứng nhu cầu giải khát trong ngày hè nóng bức, pha mì, pha trà, pha cà phê… của gia đình nhanh chóng và tiện lợi.

Một số mẫu mã được người dùng ưa chuộng như Livotec 608, Livotec 635, Livotec 636, Livotec 638… hiện được bán tại siêu thị Điện Máy Xanh với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, người tiêu dùng có thể tham khảo mua hàng tại đây.