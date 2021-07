Tràng Phục Linh PLUS có thực sự hiệu quả cho người bị đại tràng?

Dân trí Tràng Phục Linh PLUS là một trong những sản phẩm hỗ trợ người mắc bệnh đại tràng, đặc biệt là hội chứng ruột kích thích - đại tràng co thắt. Vậy Tràng Phục Linh PLUS có thực sự hiệu quả với người bị đại tràng?

Thứ nhất, xét về công dụng của Tràng Phục Linh PLUS

Tràng Phục Linh PLUS là sự kết hợp của 4 thảo dược y học cổ truyền là Bạch Truật, Bạch Phục Linh, Hoàng bá, Bạch thược với 2 hoạt chất 5-HTP và ImmuneGamma.

Hai hoạt chất này là thành tựu của y học hiện đại. Trong đó 5-HTP (5-Hydroxytryptophan) được tinh chế từ hạt của một vị dược liệu có nguồn gốc từ châu Phi có tên khoa học là Simplicifolia Griffonia.

Hoạt chất này khi vào cơ thể sẽ sản sinh ra serotonin - một "hormone hạnh phúc" có tác dụng điều hòa hoạt động của hệ thần kinh trung ương cũng như thần kinh đường ruột, nên đại tràng sẽ không còn gặp phải tình trạng co thắt bất thường hay bị nhạy cảm quá mức trước thức ăn. Đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa gây ra tình trạng đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần ở hội chứng ruột kích thích - Đại tràng co thắt.

5-HTP: Hoạt chất giúp điều hòa thần kinh, giảm co thắt đại tràng.

Còn hoạt chất ImmuneGamma là thành quả của công nghệ sinh học Hoa Kỳ, có tác dụng tái tạo niêm mạc đại tràng bị tổn thương và tăng cường sức đề kháng hệ tiêu hóa nên rất hữu hiệu cho những người bị viêm đại tràng.

Ngoài 5-HTP, ImmuneGamma, Tràng Phục Linh PLUS còn chứa 4 loại thảo dược tự nhiên là Bạch truật, Bạch phục linh, Hoàng bá, Bạch thược. Đây là những thảo dược đầu bảng đã được cha ông ta sử dụng từ xa xưa để chữa các bệnh liên quan đến đường ruột. Các thảo dược này giúp hỗ trợ giảm tình trạng tiêu chảy, táo bón, đau bụng, chướng hơi.

Sự kết hợp của 6 thành phần này trong Tràng Phục Linh PLUS sẽ mang đến tác dụng cộng hưởng giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, vừa hỗ trợ chống co thắt, vừa hỗ trợ giảm triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và Viêm đại tràng, đồng thời nâng cao sức đề kháng cơ thể.

Thứ hai, Tràng Phục Linh PLUS đã có công trình nghiên cứu nào chứng minh tác dụng chưa?

Nghiên cứu về Tràng Phục Linh PLUS được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Y Keck, ĐH Nam California với nội dung: "Ảnh hưởng của viên nén Tràng Phục Linh PLUS trên bệnh đại tràng co thắt - hội chứng ruột kích thích". Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra Tràng Phục Linh PLUS có tác dụng hỗ trợ giảm co thắt đại tràng.

Không chỉ hỗ trợ giúp giảm các cơn đau co thắt đại tràng và giảm số lần đi ngoài, trên vi phẫu biểu mô đại tràng, Tràng Phục Linh PLUS còn cho thấy tác dụng hỗ trợ hồi phục niêm mạc đại tràng so với tình trạng tổn thương ban đầu.

Đây là một trong số ít những nghiên cứu của Việt Nam có tính thực tiễn cao được website chính thức của Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (Pubmed) công nhận và đăng tải.

Thứ ba, người dùng đánh giá như thế nào về Tràng Phục Linh PLUS?

Trong một khảo sát thuộc chương trình Tin và Dùng của Thời báo kinh tế Việt Nam (với 150 người đã sử dụng sản phẩm tham gia), có tới 92.7% khách hàng hài lòng và rất hài lòng sau khi sử dụng Tràng Phục Linh PLUS.

Những ai nên sử dụng Tràng Phục Linh PLUS?

- Người bị hội chứng ruột kích thích, đại tràng co thắt, viêm đại tràng cấp và mạn tính.

- Người bị đại tràng lâu năm, triệu chứng tái đi tái lại nhiều lần.

- Người bị rối loạn tiêu hóa do đại tràng kích thích, có các biểu hiện như: đau bụng, có lúc quặn thắt nổi cục cứng ở bụng, sôi bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, lúc táo bón, lúc tiêu chảy; phân thường đầu rắn đuôi nát hoặc nhỏ dẹt, lúc nào cũng có cảm giác mót rặn, muốn đi ngoài ngay, đi xong lại muốn đi tiếp.

Để khẳng định chất lượng sản phẩm, Tràng Phục Linh PLUS cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hiệu quả sau 2 tháng sử dụng.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Trường Thịnh