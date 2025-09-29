Traditaz Ume Fiber Plum - thực phẩm bổ sung hỗ trợ tiêu hóa

Công dụng của chất xơ

Chất xơ là thành phần quan trọng trong chế độ ăn uống hàng ngày, không chỉ giúp cải thiện hệ tiêu hoá mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dưới đây là 5 công dụng nổi bật của chất xơ:

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh: Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột. Khi vào trong ruột, chất xơ giúp tăng khối lượng phân và làm mềm phân, từ đó ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Ngoài ra, chất xơ còn hỗ trợ sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó tốt cho tiêu hóa.

Hỗ trợ kiểm soát mức cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Chất xơ có khả năng liên kết với cholesterol trong ruột, giúp ngăn ngừa sự hấp thụ lại cholesterol vào cơ thể và đào thải ra ngoài khi đi vệ sinh. Điều này giúp giảm mức cholesterol LDL (cholesterol xấu), từ đó hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa các bệnh về tim như xơ vữa động mạch hay cao huyết áp.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ glucose vào máu, giúp duy trì mức đường huyết ổn định.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì cảm giác no lâu: Chất xơ thường ít calo và làm chậm quá trình tiêu hoá, giúp tạo cảm giác no lâu hơn sau bữa ăn. Vì vậy, việc bổ sung thực phẩm giàu chất xơ vào chế độ ăn uống giúp giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế ăn vặt.

