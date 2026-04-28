Đó là trường hợp của cô gái tên N. (19 tuổi, ngụ TPHCM). Theo bệnh sử, N. bị đái tháo đường type 1 từ vài năm trước và phải điều trị bằng thuốc theo đơn của bác sĩ. Gần đây, cô gái ăn uống ngon miệng nên tăng khoảng 5kg.

Bị bạn bè chê béo, N. tự tìm hiểu các sản phẩm trên mạng và quyết định mua một loại trà giảm cân, được quảng cáo an toàn cho người bệnh đái tháo đường.

“Bên trong hộp trà giảm cân tôi mua là những túi nhỏ có ghi thành phần gồm hoa quả sấy khô nguồn gốc tự nhiên. Khi pha nước nóng uống, tôi không có cảm giác thèm ăn”, cô gái chia sẻ.

Sau khi uống trà được 2 tuần, bệnh nhân giảm 3kg nhưng rất mệt, tiểu rất ít, đầy bụng và tim đập nhanh, khó thở. Cuối cùng, cô gái lả đi, mất ý thức, phải nhập viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, mức độ lọc cầu thận của bệnh nhân giảm mạnh, chỉ số kali máu, men gan và đường huyết rất cao, được chẩn đoán suy thận cấp, có dấu hiệu suy gan.

Theo ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, bệnh nhân bị đái tháo đường type 1, phải phụ thuộc vào nguồn insulin đưa từ ngoài cơ thể vào suốt đời.

Người mắc bệnh này nếu không kiểm soát tốt đường huyết có thể bị các biến chứng nguy hiểm như đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, đặc biệt là tổn thương mạch máu thận. Dần dần, người bệnh bị suy thận, thậm chí diễn tiến thành suy thận giai đoạn cuối.

Cô gái suy thận sau khi uống trà giảm cân, điều trị tại TPHCM (Ảnh: BV).

Bác sĩ Linh phân tích, nhiều loại trà giảm cân trôi nổi có thể chứa các chất gây cảm giác no, chán ăn nhưng ảnh hưởng đến tim mạch, tăng nguy cơ đột quỵ (nhất là với người bệnh đáo tháo đường).

Một số sản phẩm còn được bổ sung thêm chất phenolphthalein. Đây là chất từng được dùng làm thuốc nhuận tràng, nhưng đã bị cấm vì nguy cơ gây ung thư, rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

"Dùng các sản phẩm giảm cân trôi nổi, chứa chất cấm sẽ gây nhiều biến chứng nghiêm trọng như suy kiệt, suy gan thận, sốc phản vệ, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tổn thương não... Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong", bác sĩ Linh nói.

Bệnh nhân nêu trên được theo dõi sát lượng đường huyết, các chỉ số kali, men gan, bù dịch và insulin kiểm soát đường huyết, điều trị triệu chứng. Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, người bệnh không bị tổn thương não.

Bác sĩ Linh khuyến cáo, người bệnh đái tháo đường type 1 phải tránh xa các sản phẩm không rõ nguồn gốc, hoặc nhịn ăn cực đoan để giảm cân. Những biện pháp này không giúp giảm mỡ mà còn gây mất nước, tiêu chảy, chán ăn, làm gia tăng nguy cơ tiến triển nặng hơn các bệnh nền đang có.

"Nếu muốn giảm cân, bệnh nhân phải có sự kiểm tra và chỉ định điều trị của bác sĩ, để tránh những biến chứng nguy hiểm do không kiểm soát tốt đường huyết", bác sĩ Linh nhấn mạnh.