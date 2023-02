TPHCM: Thai phụ nguy kịch vì căn bệnh hiếm gặp

Ngày 20/2, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa cứu sống một trường hợp bị căn bệnh rất nguy hiểm và hiếm gặp ở phụ nữ mang thai.

Chị N.T.L.H. (quê Đồng Tháp) có thai lần 3 nhưng không đi khám định kỳ. Gần đây, chị H. liên tục bị đau bụng, buồn nôn nhiều và nôn dịch trong. Bệnh nhân được phẫu thuật lấy thai cấp cứu tại một cơ sở y tế, sau đó diễn tiến suy hô hấp, đau bụng và ói, men tụy tăng cao.

Hậu phẫu mổ bắt con 1 ngày, chị H. được hội chẩn và chuyển khẩn về Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị vào rạng sáng. Tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), kết quả chụp CT bụng chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp nặng do tăng triglyceride, suy hô hấp, kèm bệnh đái tháo đường type 2.

Ekip điều trị đã cho bệnh nhân dùng kháng sinh phối hợp, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, kiểm soát đường huyết, dự phòng thuyên tắc huyết khối song song với siêu lọc máu liên tục (CRRT). Hai ngày sau, sản phụ tỉnh táo, được rút nội khí quản, cai máy thở và được chuyển lên khoa Nội Tiêu hóa tiếp tục theo dõi.

Sau gần một tuần điều trị tại bệnh viện, sản phụ được xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định, vết mổ lành tốt, hết đau bụng, nôn ói và ăn uống lại được.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Tường Vy, khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, viêm tụy cấp là bệnh lý hiếm gặp ở phụ nữ mang thai với tỷ lệ chỉ 3/10.000 ca, thường gặp trong giai đoạn giữa và cuối của thai kỳ.

Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể diễn tiến nặng, biểu hiện bằng tình trạng suy đa cơ quan (suy hô hấp, suy thận, suy gan, rối loạn đông máu...) và có tỷ lệ tử vong rất cao (trong khoảng 20-50%).

Dù hiếm gặp nhưng qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các bà bầu nên khám khai định kỳ theo lịch, để tầm soát và phát hiện sớm những tình trạng rối loạn chuyển hóa tiềm ẩn, như đái tháo đường thai kỳ, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp...

Khi có những triệu chứng bất thường như đau bụng vùng thượng vị hoặc hạ sườn trái đột ngột, cường độ cao, có thể lan sau lưng kèm với buồn nôn, nôn ói nhiều, thai phụ không nên chủ quan mà cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và phát hiện bệnh kịp thời.

BSCKII Nguyễn Thanh Phương, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) cho biết, nguyên nhân gây viêm tụy cấp chiếm nhiều nhất là do các bệnh lý đường mật (40-70%), thứ hai là do rượu bia (10-25%). Ngoài ra có thể do rối loạn chuyển hóa, chấn thương, viêm nhiễm…

Khi người bệnh uống bia rượu nhiều sẽ làm xơ đường ống dẫn tụy, gây viêm tụy tại chỗ. Viêm tụy một khi phát triển nặng (gây hoại tử, nhiễm trùng, suy đa cơ quan…), tỷ lệ tử vong rất cao. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể dẫn đến viêm tụy mạn, tụy dần bị mất chức năng.

Đáng chú ý, triệu chứng của viêm tụy cấp dễ bị lầm tưởng là viêm dạ dày, các vấn đề tim mạch hay những bệnh đường mật, dẫn đến việc người dân không đi khám ngay mà tự mua thuốc uống, khiến tình trạng nặng nề hơn.