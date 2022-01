TPHCM đã có 6 ca nhiễm biến chủng Omicron

Dân trí Ngoài 5 ca mắc biến chủng Omicron đã được công bố trước đó, ca mắc còn lại đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 29/12/2021. Người này là tiếp viên một hãng hàng không nước ngoài, người Đài Loan.

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 4/1, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC), cho biết, trên địa bàn đã ghi nhận tổng cộng 6 trường hợp F0 nhiễm biến chủng Omicron. Những trường hợp này đều nhập cảnh vào Việt Nam từ nước ngoài.

TPHCM đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron (Ảnh: P.N.).

Lãnh đạo HCDC cho biết, ngay từ khi biến chủng Omicron chưa xuất hiện, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến chủng này. Trong đó, thế trận được triển khai chặt chẽ từ các cửa khẩu hàng không, hàng hải, khu cách ly và trong cộng đồng.

"Hiện tại, TPHCM vẫn thực hiện đúng như kế hoạch về thế trận y tế đã ban hành. Ngành y tế tiếp tục theo sát diễn tiến các ca mắc do biến chủng Omicron gây ra để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khi có nhu cầu", ông Nguyễn Hồng Tâm chia sẻ.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, phân tích thêm, qua theo dõi, hầu hết ca mắc biến chủng mới đều không có triệu chứng, không có dấu hiệu chuyển nặng.

Đối với công tác điều trị khi xuất hiện biển chủng mới, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM thông tin, kể từ đầu tháng 12, đơn vị đã thực hiện tái cấu trúc các bệnh viện, phân bổ lại khoa, phòng hợp lý. Ngoài 9 bệnh viện dã chiến đã giải thể, toàn địa bàn còn 13 bệnh viện khác với sức chưa hơn 20.000 giường cùng hơn 8.000 giường tại các cơ sở địa phương.

"Hệ thống điều trị vẫn kịp thời đáp ứng nếu có tình huống xấu xảy ra. Sở Y tế cũng phân công công tác điều trị, chuyển viện phù hợp với tình hình hiện nay", bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai khẳng định.

Hệ thống điều trị của TPHCM vẫn sẵn sàng đáp ứng trường hợp dịch Covid-19 diễn biến xấu (Ảnh: Hải Long).

Đại diện Sở Y tế lý giải, hiện nay, TPHCM vẫn ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 do còn nhiều ca mắc có diễn tiến nặng, cần can thiệp ECMO. Hiện tại, các y, bác sĩ vẫn cố gắng từng ngày để giành giật mạng sống cho khoảng 300 bệnh nhân Covid-19 nặng.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, kết quả giải trình tự gen các ca nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2 đang cách ly tại TPHCM trong ngày 31/12/2021, đã cho kết quả có 5 trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

Theo hệ thống giám sát ca bệnh, 5 trường hợp này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 20/12 đến 25/12/2021. Tất cả các trường hợp được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu xét nghiệm được chuyển Viện Pasteur để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen.

HCDC cho biết thêm, 5 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính SARS-CoV-2 sau 5-7 ngày. Tổng cộng 305 hành khách đi chung các chuyến bay có trường hợp nhiễm Omicron đều được cách ly theo quy định và đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngay sau khi xuất hiện các ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên, UBND TPHCM đã ban hành quy trình giám sát, quản lý, cách ly y tế cho người nhập cảnh. Quy trình được ra đời trong bối cảnh Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp nhập cảnh có kết quả dương tính với biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2.

Quy trình này được áp dụng cho tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Mục tiêu được đưa ra là chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

