Mất tiền, mất mạng sau khi hút mỡ thẩm mỹ

Mới đây, Sở Y tế TPHCM cho biết đã nhận được báo cáo sự cố y khoa về trường hợp bệnh nhân P.T.T.D. (32 tuổi) tử vong do phẫu thuật nâng ngực và hút mỡ bắp tay tại Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris (quận 3).

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã thành lập Tổ công tác gồm các chuyên gia thuộc nhiều chuyên khoa để đánh giá quá trình tiếp nhận, phẫu thuật, xử trí cấp cứu khi người bệnh trở nặng…

Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris cũng bị yêu cầu tạm ngưng việc thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật kể từ ngày 29/5 để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, một bệnh nhân người Indonesia cũng xảy ra tai biến nặng sau khi hút mỡ bụng tại một bệnh viện ở TPHCM, phải hồi sức cấp cứu trong tình trạng choáng nhiễm trùng, suy tim cấp.

Đáng nói, trước khi thực hiện hút mỡ, bệnh nhân được ghi nhận có bệnh nền đái tháo đường và cao huyết áp, nhưng vẫn ký vào cam kết chấp nhận phẫu thuật.

Một ca tai biến sau khi phẫu thuật hút mỡ bụng (Ảnh: BS).

Một trường hợp khác là chị V. (37 tuổi, ngụ TPHCM) vì thiếu tự tin với cân nặng 90kg và bụng dưới chảy xệ nên đã tìm đến một spa để hút mỡ bụng, sau khi thấy lời quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội về việc “hút mỡ không tái béo”…

Vì muốn có được thân hình thon đẹp nhanh chóng, chị quyết định hút mỡ vùng bụng, eo, thắt lưng với giá 165 triệu đồng. Ngay sau khi hút mỡ, người phụ nữ thấy vùng bụng lồi lõm, sưng đỏ nhưng được nhân viên spa giải thích là tình trạng bình thường, dần dần sẽ tự hết.

Đến khi thấy liên tục chóng mặt, nhức đầu, thở mệt và vết sẹo lõm trên bụng kéo dài, bệnh nhân đi khám thì mới phát hiện bị tổn thương cơ vùng bụng do hút mỡ không đúng cách, phải điều trị tích cực để xử lý biến chứng.

Trường hợp khác là chị A. (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) tốn 90 triệu đồng để hút mỡ vùng vai, lưng, bụng dưới ở một thẩm mỹ viện gần nhà, sau đó toàn bộ vùng bụng và lưng bị sưng đỏ, đau nhức.

Chị điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm trong 10 ngày, đến khi hết đau nhức thì vai lưng và bụng lại xuất hiện sẹo lồi lõm ở những chỗ chọc hút. Không những thế, 2 tháng sau, cân nặng chị quay trở lại như cũ.

Bệnh nhân để lại vết sẹo dài sau khi hút mỡ bụng (Ảnh: BS).

Vì sao hút mỡ bụng là phẫu thuật nguy hiểm?

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm giảm cân ở TPHCM cho biết, hút mỡ là phương pháp xâm lấn nhằm giảm mỡ dưới da khá hiệu quả, nhưng chỉ mang tính nhất thời và không giúp giảm cân toàn diện.

Hút mỡ nếu không được chỉ định và thực hiện bởi bác sĩ và cơ sở y tế được cấp phép dễ gây nhiều biến chứng như bầm tím, sưng tấy, lồi lõm, khó phục hồi về mặt thẩm mỹ. Nặng hơn, bệnh nhân có thể nhiễm trùng máu, thuyên tắc mạch phổi, tắc mạch máu… nguy hiểm tính mạng.

Các nghiên cứu trên thế giới cho biết, tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật hút mỡ khoảng 2,6%. Nếu bệnh nhân thực hiện dịch vụ này ở những cơ sở không uy tín, bác sĩ phẫu thuật tay nghề kém thì tỷ lệ biến chứng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Trao đổi với phóng viên Dân trí bên lề họp báo Hội nghị khoa học thẩm mỹ và triển lãm ASLS Hà Nội 2025, diễn ra ở TPHCM mới đây, PGS.TS Lê Hành, Chủ tịch Liên chi hội Phẫu thuật thẩm mỹ TPHCM cho biết, ngoài các kỹ thuật tiêm chích, can thiệp nhỏ lẻ do “tay ngang” làm, những ca đại phẫu thẩm mỹ xảy ra tai biến có thể do những bác sĩ được cấp phép thực hiện.

Theo số liệu ở Hoa Kỳ, tỷ lệ xảy ra biến chứng khi phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng là 1/20.000 ca, còn ở Việt Nam hiện không có thống kê cụ thể.

PGS.TS Lê Hành, Chủ tịch Liên chi hội Phẫu thuật thẩm mỹ TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Câu hỏi được đặt ra là tại sao xảy ra biến chứng? Theo PGS Lê Hành, hút mỡ bụng là phẫu thuật nguy hiểm nhất trong phẫu thuật thẩm mỹ, vì phải gây mê trên người có cơ địa béo phì và khách hàng thường là người lớn tuổi, có nhiều bệnh nền.

Bên cạnh đó, khách hàng thường không chỉ hút mỡ bụng mà còn kèm theo các “combo” khác như đặt túi ngực, hút mỡ tay…

“Chúng tôi đã họp và tư vấn Sở Y tế để đặt ra khuyến cáo không thực hiện “combo”, nhưng rất nhiều khách hàng có nhu cầu này. Có người ở nước ngoài về và mong muốn được phẫu thuật nhiều thứ trong thời gian ngắn.

Hiện nay, các bệnh viện hầu hết làm tốt. Nhưng điều này chỉ làm giảm khả năng gây biến chứng chứ không thể hết hoàn toàn, tỷ lệ rủi ro vẫn có”, Phó giáo sư Lê Hành nói.

Chủ tịch Liên chi hội Phẫu thuật thẩm mỹ TPHCM chia sẻ về 5 tiêu chuẩn an toàn cần có trong phẫu thuật thẩm mỹ. Đó là “bệnh nhân an toàn”, “bác sĩ an toàn”, “phẫu thuật an toàn”, “cơ sở an toàn” và “quản lý an toàn”.