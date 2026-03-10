"Tôi bán nhà, mang hết váy áo, đạo cụ múa vào viện dưỡng lão ở tuổi 80" (Video: Thương Huyền, Đỗ Ngọc Lưu).

Căn phòng trên tầng 2 của một trung tâm dưỡng lão tại xã Sơn Đồng (Hà Nội) có một điều “đặc biệt” hơn hẳn những phòng khác.

Nếu mỗi người chỉ có một tủ quần áo, thì bà Trần Thị Tỉnh (80 tuổi) lại có tới hai chiếc. Bên trong là đủ loại áo dài, trang phục dân tộc, mũ áo, quạt và đạo cụ mà bà mang theo vào viện dưỡng lão, thể hiện đam mê sân khấu đã theo bà trong suốt 65 năm cuộc đời.

Bà Trần Thị Tỉnh (80 tuổi) vẫn giữ trong mình niềm đam mê mãnh liệt với sân khấu múa (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Cô thiếu nữ cá tính “cãi” lời cha theo đuổi đam mê

Bà Tỉnh sinh ra trong gia đình đã có cha làm nhạc sĩ chèo, bà cũng được học thêm đàn thập lục nên ngay từ nhỏ, bà đã biết mình có “máu” nghệ thuật và tha thiết muốn trở thành người nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu.

"Chơi đàn chỉ được đứng trong cánh gà, sau này già hát cũng không hay nữa. Tôi thích ra sân khấu, thích được mặc những trang phục đẹp nên tôi kiên quyết theo đuổi con đường múa”, bà Tỉnh kể chuyện.

Những bức ảnh cũ, ghi lại khoảnh khắc thời trẻ trên sân khấu vẫn được bà Tỉnh lưu giữ trong chiếc máy tính bảng (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Bà Tỉnh nhập học trường múa ngay sau khi học xong cấp 2. Tuy nhiên, bà lại lỡ mất cơ hội nhận tấm bằng tốt nghiệp vì một lí do không mong muốn. Tạm gác lại ước mơ sân khấu, bà làm văn phòng của một công ty lương thực thời bao cấp cho đến hết tuổi nghỉ hưu.

Sau khi được nghỉ hưu, bà dành trọn thời gian để tiếp tục đam mê sân khấu thời trẻ. Bà tiếp tục tham gia biểu diễn, biên đạo ở nhiều nơi khác nhau.

Cụ bà bán nhà, chọn ở hẳn viện dưỡng lão

Bà từng lập gia đình nhưng mối duyên này không kéo dài. Bởi vậy, từ lâu bà đã nghĩ về nơi để an cư khi về già.

“Tôi đã nghĩ đến chuyện về viện dưỡng lão ngay từ khi còn chưa về hưu”, bà nói, “thêm nữa, tôi không muốn thuê người giúp việc, cũng biết mình nấu ăn không giỏi nên lại càng muốn tìm viện dưỡng lão để ở khi tuổi đã già”.

Bà Tỉnh đã nghĩ đến chuyện chuyển hẳn đến viện dưỡng lão ở ngay từ khi chưa nghỉ hưu (Ảnh: Ngọc Lưu).

Trong những lần đi biểu diễn tại các trung tâm ở khắp Hà Nội, bà tranh thủ quan sát xem nơi đâu phù hợp để mình gửi gắm tuổi già. Sau khi cân nhắc nhiều lựa chọn, bà Tỉnh chọn chuyển đến sống tại một trung tâm dưỡng lão ở xã Sơn Đồng (Hà Nội).

Nghĩ là làm, bà bán căn nhà trên phố Bạch Mai, rồi chuyển vào viện dưỡng lão ngay trước ngày bước sang tuổi 80.

“Đến giờ tôi đã ở đây được gần 2 tháng rồi. Ở đây có người chăm sóc, trò chuyện, tôi cảm thấy rất thoải mái. Khi nào có việc thì lại về trên phố, không có gì bất tiện”, bà Tỉnh cười nói.

Dọn vào viện dưỡng lão, bà Tỉnh mang theo đam mê đi cùng: những chiếc vali chứa đủ loại váy áo múa và đạo cụ. Nhiều loại trang phục dân tộc cầu kỳ, các loại thắt lưng, khăn, quạt đủ màu sắc được bà xếp gọn gàng vào tủ quần áo.

“Mỗi bài múa tôi lại có một trang phục riêng cho phù hợp với tiết mục. Riêng bài Cô đôi thượng ngàn, tôi còn đầu tư hẳn một bộ khăn áo của riêng mình”, bà Tỉnh vừa nói, vừa vuốt ve những hoa văn trên trang phục của mình.

Nói đến Cô đôi thượng ngàn, bà Tỉnh lại say sưa kể về từng động tác. Ở tuổi 80, bà vẫn thuộc làu tác phẩm này và tự tin biểu diễn trên nhiều sân khấu.

“Gần đây nhất tôi đã biểu diễn Cô đôi thượng ngàn trong lễ mừng thọ cho các cụ sinh nhật tháng 2 ở viện dưỡng lão. Ai cũng hưởng ứng theo tiết mục làm cho không khí ở đây thêm đầm ấm, thân tình”, bà Tỉnh nói.

Bà Tỉnh biểu diễn bài múa sở trường trong Lễ mừng thọ Xuân 2026 tại trung tâm dưỡng lão (Ảnh: NVCC).

Dù đã bước sang tuổi 80, bà Tỉnh vẫn giữ thói quen tự tay chuẩn bị mọi thứ trước mỗi lần biểu diễn.

Từ việc chọn trang phục, phụ kiện đến điểm trang cho gương mặt thêm rạng rỡ, bà đều làm một cách cẩn thận, tỉ mỉ như khi còn đứng trên sân khấu chuyên nghiệp. Trước gương, bà vẫn thuần thục các bước trang điểm, chậm rãi tô lại đôi môi, chỉnh lại lớp phấn và búi tóc gọn gàng.

Bà Tỉnh vẫn giữ thói quen ăn mặc chỉn chu, tự trang điểm trước khi bước ra sân khấu biểu diễn (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Với bà, trang phục biểu diễn càng không thể tùy tiện. Mỗi tiết mục phải có một bộ đồ riêng, đúng màu sắc, đúng phong cách của bài múa. Bà cũng luôn nhắc những người múa cùng rằng lên sân khấu thì không thể mặc đồ thường, ít nhất phải là áo dài hoặc trang phục phù hợp với tiết mục.

Dù sân khấu giờ chỉ là những buổi sinh hoạt nhỏ trong viện dưỡng lão, bà vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc và niềm tự hào của một người đã gắn bó với nghệ thuật biểu diễn suốt hơn nửa thế kỷ.

Bí quyết dưỡng nhan, dưỡng thần ở tuổi 80

Bà Tỉnh kể chuyện, khi còn ở một mình trong căn nhà 3 tầng, tầng thượng bà trồng các loại rau, củ mọc trên giàn. “Đồ mình tự trồng, tôi ăn thấy yên tâm hơn. Tôi thấy mình là người kỹ tính trong chuyện chọn thực phẩm ăn uống”, bà kể thêm.

“Đến gần đây nhiều việc phải thu xếp nên tóc tôi mới bạc đấy, chứ trước tóc tôi đen lắm”, bà Tỉnh cười nói. Quả thật, ngay lần đầu gặp mặt, ít ai nghĩ bà lão minh mẫn, nhanh nhẹn trước mắt đã ở tuổi “xưa nay hiếm”.

Bà cho rằng, múa không chỉ là đam mê mà còn là cách bà giữ sức khỏe. Đến giờ, bà vẫn giữ thói quen vận động, tham gia các hoạt động tập thể, tập múa cùng mọi người ở trung tâm dưỡng lão.

Giữ tinh thần vui vẻ, trẻ trung, xem múa là cách vận động nhẹ nhàng là cách bà Tỉnh giữ gìn sức khỏe khi tuổi đã về già (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

“Mình vui vẻ, lạc quan sẽ ít bệnh tật”, bà nói. Với bà Tỉnh, giữ tinh thần thoải mái, không lo âu, buồn phiền, không để những chuyện không vui làm ảnh hưởng đến cuộc sống là cách để tận hưởng những năm tháng tuổi già bình yên, hạnh phúc.

Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu

Video: Thương Huyền