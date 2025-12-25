2 món ăn quen thuộc từ nhỏ của cụ bà 101 tuổi vẫn tập gym

Cụ bà 101 tuổi vẫn tập gym

Sinh năm 1924 tại một trang trại ở vùng Beasain, gần Bilbao, miền bắc Tây Ban Nha, bà Inaxi là người con thứ ba trong gia đình có năm chị em.

Cha mất sớm khi bà mới 8 tuổi, tuổi thơ của bà gắn với lao động đồng áng và những năm tháng thiếu thốn. Năm 34 tuổi, bà kết hôn với ông Gregorio. Hai vợ chồng gắn bó cả đời với nông nghiệp và có một người con trai, hiện đã 63 tuổi.

Bà Inaxi Lasa vẫn tập luyện đều đặn dù đã 101 tuổi (Ảnh: IL).

Cuộc đời dài hơn một thế kỷ của bà Inaxi không hề bằng phẳng. Theo Mirror, bà đã trải qua Thế chiến II, từng mắc ung thư vú, hai lần gãy xương hông, phẫu thuật điều trị tăng nhãn áp, thoái hóa điểm vàng và từng phải nhập viện vì COVID-19 khi 98 tuổi.

Ngay cả hiện tại, bà vẫn phải chung sống với chứng thoái hóa khớp mỗi ngày.

Tuy nhiên, những biến cố ấy không khiến bà dừng lại. Điều khiến nhiều người kinh ngạc là bà Inaxi bắt đầu tập gym từ năm 94 tuổi và duy trì thói quen này đều đặn suốt 7 năm qua, hầu như chưa từng bỏ buổi nào.

Mỗi ngày, bà dành khoảng 2 giờ để rèn luyện thể chất. Vào mùa đông, bà thức dậy lúc 8h, đi bộ nếu thời tiết cho phép, sau đó đến phòng gym tập luyện. Khi mới bắt đầu, bà cần hai huấn luyện viên cá nhân. Hiện nay, do thị lực suy giảm, con trai là người trực tiếp hỗ trợ bà trong các bài tập.

Với bà Inaxi, vận động không chỉ là thói quen mà còn là triết lý sống.

“Tập luyện là điều tốt nhất người cao tuổi có thể làm cho sức khỏe. Đó là loại thuốc tốt nhất cho sự trường thọ”, bà chia sẻ. Theo bà, việc duy trì vận động giúp cơ thể không bị “đóng băng”, giữ tinh thần tỉnh táo và tạo động lực để bắt đầu mỗi ngày mới.

Song song với tập luyện, chế độ ăn uống của bà cũng khiến nhiều người quan tâm. Bà Inaxi cho biết mình chủ yếu sử dụng thực phẩm địa phương.

Gia đình sống ở vùng nông thôn nên bữa ăn hằng ngày luôn có nhiều trái cây và rau củ tươi. Bà hạn chế đường và bột mì, trước đây từng ăn thịt bò nhưng hiện chủ yếu dùng thịt gia cầm và các loại thịt trắng.

2 món ăn đằng sau tuổi thọ đáng kinh ngạc

Khi được hỏi về bí quyết ăn uống giúp sống thọ, bà trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát: “Tôi nghĩ là dầu ô liu và rau củ”.

Theo bà, một lối sống năng động là yếu tố quan trọng nhất, nhưng dinh dưỡng đóng vai trò không kém trong việc duy trì sức khỏe lâu dài.

Việc trở thành hiện tượng mạng xã hội đến với bà Inaxi khá tình cờ. Ban đầu, bà và con trai chỉ quay video cho vui, ghi lại những buổi tập luyện hằng ngày.

Bà Inaxi có 2 món ăn đặc biệt yêu thích (Ảnh: IL).

Không ngờ, hình ảnh một cụ bà hơn 100 tuổi miệt mài trong phòng gym, cùng tinh thần lạc quan và nghị lực bền bỉ, lại nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Hiện bà có hơn 130.000 người theo dõi trên TikTok và Instagram.

Bà cho biết mình rất vui khi trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người. Qua tin nhắn, không ít người chia sẻ rằng câu chuyện của bà khiến họ thay đổi suy nghĩ về tuổi già, về việc chăm sóc sức khỏe và tinh thần chủ động trong cuộc sống.

Từ trải nghiệm của bản thân, bà Inaxi dành lời khuyên cho thế hệ trẻ và cả những người lớn tuổi hơn mình: hãy luôn có mục tiêu, dù nhỏ đến đâu.

Theo bà, động lực để rời khỏi giường mỗi sáng đến từ sự chủ động, từ việc biết mình cần làm gì và sẵn sàng vận động để đạt được điều đó. “Cuộc sống là một cuộc chiến không ngừng.

Bạn cần ý chí, sự kiên trì và phải tìm giải pháp trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng, dù điều đó không hề dễ”, bà nói.

Nhận định của bà cũng trùng khớp với đánh giá của giới chuyên gia.

Tiến sĩ David Ezpeleta, Phó Chủ tịch Hội Thần kinh học Tây Ban Nha, cho biết hoạt động thể chất giúp cải thiện lưu thông máu não và hình thành các kết nối thần kinh mới, từ đó góp phần làm chậm quá trình thoái hóa thần kinh.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Coral Sanfeliu thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng các nghiên cứu dân số cho thấy tập thể dục giúp giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở nhóm tuổi từ 50 đến 70.