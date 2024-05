Tính mạng nguy kịch sau cơn đau bụng dữ dội vì vỡ động mạch chủ bụng

Ngày 6/5, Viện Tim mạch Việt Nam thông tin về ca bệnh nguy kịch được cứu sống kịp thời, nhờ sự sáng tạo của các bác sĩ trong việc điều trị.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam cho biết, nam bệnh nhân Q.T.T. (77 tuổi) có tiền sử tăng huyết áp, tiền sử đặt stent động mạch vành 8 năm trước.

Bệnh nhân được đưa vào viện tuyến trước trong tình trạng đau bụng dữ dội. Kết quả chụp cắt lớp vi tính xác định bệnh nhân có khối phình động mạch chủ bụng vỡ gây tụ máu sau phúc mạc, các bác sĩ đã hội chẩn với các chuyên gia Viện Tim mạch Việt Nam.

Xác định tình trạng bệnh nhân cần xử lý cấp cứu, người bệnh được phối hợp chuyển thẳng đến Viện Tim mạch Việt Nam.

"Đội nhóm Tim mạch - Heart team" gồm: bác sĩ phẫu thuật tim mạch, bác sĩ can thiệp tim mạch, bác sĩ hồi sức cùng thống nhất đưa ra chiến lược điều trị cho người bệnh ngay trong đêm.

Ngay trong đêm, các bác sĩ thực hiện can thiệp tim mạch cấp cứu người bệnh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau một giờ đồng hồ cân não, các bác sĩ đã hàn gắn được đoạn động mạch chủ bị vỡ bằng hệ thống stent graft, ca can thiệp đã thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Đặc biệt, các bác sĩ đã sử dụng một quả bóng đưa lên đoạn trên của động mạch chủ ngực trước chỗ phình vỡ để bơm bóng căng lên làm hạn chế dòng máu chảy xuống chỗ vỡ và giảm áp lực giảm tối đa chảy máu qua chỗ vỡ và giúp thao tác đặt stent graft an toàn hơn.

Hình ảnh đặt stent graft cho người bệnh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Can thiệp động mạch chủ bụng với đường vào từ động mạch đùi rất nhỏ, ít xâm lấn nên bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, có thể đi lại nhẹ nhàng ngay trong ngày đầu sau can thiệp. Bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và xuất viện sau 3 ngày theo dõi và điều trị.

Theo GS Hùng, phình động mạch chủ bụng vỡ là một tình trạng tối cấp cứu, nguy cơ tử vong cao. Nếu không được can thiệp hoặc phẫu thuật cấp cứu kịp thời thì hầu như bệnh nhân không có cơ hội sống sót.

Tỷ lệ bệnh nhân bệnh lý động mạch chủ được điều trị tại Viện Tim mạch ngày càng gia tăng và đặt biệt có rất nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng vỡ, dọa vỡ cần được xử lý phẫu thuật hoặc can thiệp cấp cứu ngay lập tức.

Trước đây, phẫu thuật là biện pháp kinh điển để điều trị, nhưng nguy cơ tử vong vẫn rất cao, nhất là đối với bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh nền đi kèm.

Những năm gần, ngày càng nhiều bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật can thiệp nội mạch điều trị cho bệnh nhân bệnh lý động mạch chủ.

Viện Tim mạch đã thực hiện khoảng hơn 200 ca, trong đó khoảng 20-30 ca cần can thiệp phình động mạch chủ ngay lập tức.

Chuyên gia khuyến cáo, người dân có các bệnh lý tim mạch nền nên thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khỏe, kịp thời đi khám khi có triệu chứng.

GS Hùng thông tin thêm, ca bệnh đặc biệt này đã được các bác sĩ Viện Tim mạch Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm cho cộng đồng quốc tế thông qua bài báo khoa học được đăng trên Tạp Chí của Trường Môn Tim Mạch Hoa Kỳ (Journals of the American College of Cardiology).

"Đây là ghi nhận chi tiết một trường hợp lâm sàng ứng dụng sáng kiến kỹ thuật tại Việt Nam. Trong bối cảnh có sự thiếu thốn về trang thiết bị, sáng kiến bằng việc sử dụng một quả bóng làm tắc tạm thời động mạch chủ (trước chỗ phình vỡ) giúp ổn định huyết động của bệnh nhân và giảm nguy cơ mất máu khi làm thủ thuật", bài báo giới thiệu.