Thương hiệu siro ho từ Đức duy trì niềm tin gần 20 năm tại Việt Nam

Gần hai thập kỷ trước, khi các sản phẩm thảo dược nhập khẩu chưa phổ biến như hiện nay, Prospan bắt đầu được đưa vào thị trường Việt Nam thông qua con đường nhập khẩu chính hãng. Trải qua quá trình phân phối tại các nhà thuốc, sản phẩm dần được nhiều người tiêu dùng biết đến trong các trường hợp ho kèm đờm.

Cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, yếu tố nguồn gốc và tính minh bạch ngày càng trở thành tiêu chí được ưu tiên khi lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Trong bối cảnh đó, những sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định và dễ dàng kiểm chứng thông tin dần chiếm được sự quan tâm của người dùng.

Từ một sản phẩm châu Âu đến lựa chọn quen thuộc

Prospan được phát triển tại Đức, với thành phần chính là cao khô lá thường xuân - loại dược liệu đã được sử dụng rộng rãi trong hỗ trợ các bệnh lý hô hấp tại châu Âu. Thay vì hướng đến những thông điệp quảng bá mạnh mẽ, sản phẩm ghi nhận sự hiện diện tại nhiều thị trường nhờ đặc tính hỗ trợ giảm ho, long đờm và tính an toàn trong sử dụng.

Tại Việt Nam, từ năm 2009, Prospan được nhập khẩu chính hãng và dần phổ biến tại các nhà thuốc. Nhiều phụ huynh lựa chọn sản phẩm trong những giai đoạn trẻ ho kèm đờm, đặc biệt khi thời tiết chuyển mùa.

Chị Mai Anh (Hà Nội), mẹ của một bé 3 tuổi, cho biết yếu tố khiến chị duy trì sử dụng sản phẩm trong nhiều năm là sự rõ ràng về thông tin. “Khi chọn sản phẩm cho trẻ nhỏ, tôi quan tâm nhiều đến nguồn gốc. Bao bì thể hiện đầy đủ thông tin, nên tôi cảm thấy yên tâm hơn”, chị chia sẻ.

Ở góc độ người dùng khác, anh Minh Tuấn (TPHCM) cho biết gia đình thường mang theo siro ho trong các chuyến đi xa. “Tôi ưu tiên sản phẩm có thể kiểm tra thông tin nhanh chóng. Việc quét mã để xem xuất xứ và giấy phép lưu hành giúp tôi cảm thấy tin tưởng hơn khi sử dụng”, anh nói.

Sự nhất quán trong chất lượng là yếu tố cốt lõi

Hiện nay, Prospan đã có mặt tại hơn 100 quốc gia. Theo nhà sản xuất, toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Engelhard Arzneimittel (Đức), theo tiêu chuẩn GMP-EU.

Việc duy trì một dây chuyền sản xuất duy nhất được xem là yếu tố giúp đảm bảo sự đồng nhất về thành phần và chất lượng giữa các thị trường. Điều này cũng góp phần tạo nên sự ổn định trong trải nghiệm sử dụng của người tiêu dùng.

Về cơ chế tác động, sản phẩm hỗ trợ theo ba hướng: làm loãng dịch nhầy, hỗ trợ giảm co thắt phế quản và giảm ho. Cách tiếp cận này giúp cải thiện triệu chứng mà vẫn giữ được phản xạ ho tự nhiên của cơ thể.

Sản phẩm thường được sử dụng trong các trường hợp ho do viêm đường hô hấp cấp hoặc viêm phế quản mạn tính, với nhiều dạng bào chế phù hợp cho các nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm cả trẻ nhỏ.

Minh bạch thông tin - yếu tố được người tiêu dùng quan tâm

Cùng với xu hướng tiêu dùng hiện nay, yếu tố minh bạch về nguồn gốc ngày càng được chú trọng khi lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Với Prospan, người dùng có thể nhận biết sản phẩm thông qua bao bì được in rõ ràng, đầy đủ thông tin và nhãn phụ theo quy định. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp, có in song ngữ và ghi rõ đơn vị nhập khẩu, phân phối.

Bên cạnh đó, mã vạch trên mỗi hộp cho phép kiểm tra các thông tin liên quan đến xuất xứ và giấy phép lưu hành thông qua các ứng dụng truy xuất. Người tiêu dùng cũng được khuyến nghị lựa chọn mua tại các nhà thuốc uy tín hoặc chuỗi nhà thuốc lớn để đảm bảo điều kiện bảo quản và được tư vấn phù hợp.

Sau gần 20 năm hiện diện tại Việt Nam, Prospan không tạo dấu ấn bằng những chiến dịch truyền thông rầm rộ, mà bằng sự hiện diện bền bỉ trong đời sống hàng ngày. Từ một sản phẩm nhập khẩu, siro ho thảo dược này dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình khi cần hỗ trợ giảm ho, long đờm.