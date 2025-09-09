Thứ trưởng Bộ Y tế: Sống khỏe từ những thay đổi nhỏ mỗi ngày

Sáng 9/9, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ phát động cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4 do Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức.

Phát biểu tại lễ phát động, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết, sức khỏe là vốn quý vô giá, là “cái gốc” của mọi hạnh phúc, đồng thời là một trong những nhân tố nền tảng quyết định sự thịnh vượng của quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nhiều lần nhấn mạnh, ngành y tế cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, lấy việc nâng cao sức khỏe cộng đồng làm trung tâm, xây dựng một “lá chắn y tế” vững chắc từ sớm, từ xa.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Trần Minh).

“Đó không chỉ là định hướng chiến lược của ngành y tế, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy chủ động gìn giữ và kiến tạo sức khỏe cho chính mình. Một trong những giải pháp căn cơ nhất để hiện thực hóa tầm nhìn đó là thay đổi nhận thức và hành vi, hình thành lối sống tích cực, ăn uống khoa học, vận động thường xuyên...”, Thứ trưởng Thuấn nói.

Vì thế, Tôi khỏe đẹp hơn không chỉ là một cuộc thi, mà đã thực sự trở thành một phong trào xã hội đầy sức sống. Mỗi thí sinh, mỗi hành trình là một minh chứng sinh động cho triết lý “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Theo Thứ trưởng, đó cũng là lời nhắc nhở rằng sức khỏe bắt đầu từ những điều giản dị nhất, một bữa ăn cân đối, một giấc ngủ đủ đầy, một bước chân mỗi ngày.

GS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết thêm, dinh dưỡng không chỉ là hành động ăn uống thông thường mà cao hơn nữa, xa hơn nữa là chất lượng giống nòi, tầm vóc, trí tuệ của một dân tộc. Khi đó, dinh dưỡng là vấn đề hết sức quan trọng.

GS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Ảnh: Nam Phương).

Nhật Bản đã sớm nhận ra vấn đề này nên ngay từ năm 1947, họ đã có luật về dinh dưỡng và đã kiên trì triển khai hoạt động dinh dưỡng khoa học, cân đối, phù hợp với người dân.

“Đến nay, người Nhật đã cải thiện thể lực, chiều cao. Trước đây, chúng ta hay nói người Nhật thấp, nhưng bây giờ họ đã có tầm vóc cao. Chiều cao trung bình của nam giới Nhật Bản là 1,74m. Như vậy, họ kéo dài được tuổi thọ, tuổi làm việc và giảm các bệnh không lây nhiễm rất đáng kể mà cả thế giới phải học tập”, GS Dương nói.

Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn gồm 3 vòng, kéo dài từ ngày 9/9 đến hết ngày 25/12. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra 12 ứng viên xuất sắc nhất để tôn vinh trong lễ tổng kết và trao giải.

Trong đó, giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, giải Nhất 30 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Tư và các giải phụ về nhiều view nhất, nỗ lực nhất, câu chuyện truyền cảm hứng nhất.