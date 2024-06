Nhiệm vụ cấp bách và then chốt

Tại hội thảo "An toàn trong chẩn đoán và điều trị", vừa diễn ra ở Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành y tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức, việc đảm bảo an toàn trong chẩn đoán và điều trị là nhiệm vụ cấp bách và then chốt để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

Bộ Y tế sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế hoàn thành mục tiêu về quản lý chất lượng - an toàn người bệnh, cùng nhau xây dựng hệ thống y tế an toàn, hiệu quả và bền vững cho người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội thảo "An toàn trong chẩn đoán và điều trị" (Ảnh: BV).

"An toàn trong chẩn đoán và điều trị là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành Y tế Việt Nam. Để nâng cao sự an toàn trong chẩn đoán và điều trị, Bộ Y tế đặt ra một số kế hoạch và chính sách quan trọng, tập trung vào xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy định về an toàn y tế;

đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; xây dựng hệ thống giám sát và báo cáo sự cố y khoa; khuyến khích sự tham gia của người bệnh và gia đình, đồng thời đảm bảo an toàn về thể chất, tâm lý và môi trường làm việc cho nhân viên y tế", Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Trong chương trình hội thảo, Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia đã trình bày về kinh nghiệm và những kết quả đạt được sau nhiều năm triển khai công tác quản lý chất lượng - an toàn người bệnh của hệ thống ngành Y tế Việt Nam.

Còn tiến sĩ, bác sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế lần đầu tiên chia sẻ nội dung "Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng lâm sàng, thúc đẩy chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh".

Người dân chờ khám và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Ảnh: BV).

Tình cảm yêu thương của người thầy thuốc rất quan trọng

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Nguyễn Thùy Khanh, Quản lý và điều hành Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho rằng một trong những chỉ số đánh giá hiệu quả công tác an toàn trong khám, chữa bệnh là chỉ số hài lòng và chỉ số trải nghiệm người bệnh. Sự lựa chọn của người bệnh chính là yếu tố quan trọng nhất thể hiện sức cạnh tranh của một bệnh viện trong thời đại số.

Để xác định "Trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị nội trú tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM năm 2024", tác giả Nguyễn Thị Hải Liên đã thực hiện nghiên cứu với cỡ mẫu 346 người. Việc thu thập nghiên cứu dựa trên công cụ HCAHPS, được xây dựng và phát triển bởi cơ quan nghiên cứu chất lượng Y tế AHQR (Hoa Kỳ).

Kết quả cho thấy, tỷ lệ trung bình bệnh nhân có trải nghiệm tốt trong quá trình điều trị nội trú là hơn 83,5%, gồm các khía cạnh: trải nghiệm về việc chăm sóc của điều dưỡng và bác sĩ (đạt 99%), môi trường bệnh viện (92%), vệ sinh kịp thời (88%), cung cấp thông tin thuốc (91%), trải nghiệm khi xuất viện (97%)…

Nghiên cứu cũng tìm thấy mối liên quan giữa trình độ học vấn nghề nghiệp và thời gian điều trị nội trú với trải nghiệm tốt của người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nghe báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại bệnh viện ở TPHCM (Ảnh: BV).

Bác sĩ Thùy Khanh kết luận, người bệnh không "trung thành" với y bác sĩ mà "trung thành" với trải nghiệm tích cực do nhân viên y tế tạo ra ở bệnh viện. Khoa học kỹ thuật có thể tiến rất nhanh, rất xa nhưng điều quan trọng nhất còn đọng lại ở người bệnh là tình cảm yêu thương của người thầy thuốc.

Ngoài dự hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã đến thăm hỏi, động viên người bệnh và nghe báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Thứ trưởng chỉ đạo đơn vị tăng cường chia sẻ, hướng đến chuyển giao công nghệ cho các cơ sở y tế cả nước.