“Thủ phạm” gây đau mỏi cổ ở người trưởng thành, tưởng lạ mà quen

Các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra, nguyên nhân phổ biến đến từ chiếc gối nằm hằng ngày. Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có tới 60% người trưởng thành từng ít nhất một lần gặp vấn đề về giấc ngủ và đau mỏi vùng cổ vai gáy, trong đó hơn 70% nguyên nhân bắt nguồn từ việc lựa chọn gối không phù hợp.

Thống kê của Hiệp hội Xương khớp châu Á - Thái Bình Dương cũng cho thấy 7/10 người trưởng thành đang sử dụng gối không đúng với cấu trúc cổ. Tình trạng này dẫn đến sai lệch tư thế khi ngủ, tăng áp lực lên đốt sống cổ, làm giảm chất lượng giấc ngủ, kéo theo mệt mỏi, căng thẳng và suy giảm hiệu suất làm việc.

Dựa vào các nghiên cứu thực tế, kết hợp từ cuộc khảo sát với hơn 1.000 khách hàng Việt, thương hiệu D’lavish vừa ra mắt dòng sản phẩm gối Memo D’lavish, thiết kế dựa trên trải nghiệm thực tiễn và nền tảng công nghệ hiện đại, chú trọng vào việc nâng đỡ toàn diện vùng cổ - vai - gáy cho người sử dụng.

Gối Memo D’lavish - Sản phẩm được phát triển dựa trên hơn 1.000 trải nghiệm thực tế của người Việt (Ảnh: demxinh.vn).

Điểm nổi bật của gối Memo D’lavish nằm ở công nghệ sản xuất đổ khuôn riêng biệt, cho phép tạo độ uốn lượn chính xác đến từng milimet. Thiết kế này không chỉ giúp chiếc gối ôm sát vùng cổ - vai - gáy mà còn phân bổ lực đồng đều, hạn chế tình trạng trẹo cổ hay căng cơ thường gặp khi ngủ sai tư thế. Đây cũng là giải pháp cho những ai thường xuyên thức dậy với cảm giác mệt mỏi, nặng đầu hoặc đau cứng vùng vai gáy.

Công nghệ Memory Foam: Nền tảng khoa học cho giấc ngủ sâu

Lõi gối Memo D’lavish được làm từ chất liệu Memory foam cao cấp. Với đặc tính đàn hồi chậm, Memory foam có khả năng ghi nhớ đường cong tự nhiên của cổ và đầu, giúp phân bổ áp lực đồng đều, giảm căng thẳng lên đốt sống cổ.

Báo cáo đăng trên Journal of Physical Therapy Science cho thấy, việc sử dụng gối Memory foam có thể làm giảm tới 54% triệu chứng đau mỏi cổ vai gáy so với gối truyền thống.

Lõi Memory foam kháng khuẩn, phân tán áp lực đều cho vùng cổ - vai - gáy (Ảnh: demxinh.vn).

Sở hữu một chiếc gối Memory foam, bạn có thể yên tâm bởi chất liệu này còn có khả năng kháng khuẩn, ngăn ngừa sự tích tụ của bụi bẩn, vi khuẩn và nấm mốc, những tác nhân âm thầm gây hại cho sức khỏe hô hấp.

Sự khác biệt đến từ trải nghiệm

Một trong những điểm cộng của sản phẩm là thiết kế 2 đầu với 2 chiều cao là 8cm và 12cm. Dù bạn có thói quen nằm nghiêng hay nằm ngửa, gối vẫn đáp ứng độ thoải mái, giữ phần cột sống cổ luôn trong trạng thái thẳng hàng tự nhiên. Đây là yếu tố then chốt giúp ngăn ngừa thoái hóa sớm, đồng thời cải thiện lưu thông máu não - yếu tố quyết định đến khả năng tái tạo năng lượng và sự tỉnh táo vào ngày hôm sau.

Sự chăm chút còn thể hiện ở phần áo gối làm từ sợi bamboo (tre), vốn nổi tiếng với khả năng thấm hút tốt, mềm mát và an toàn cho da. Đây là lựa chọn lý tưởng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, đồng thời giúp người sử dụng dễ dàng vệ sinh, duy trì độ thoáng sạch sau thời gian dài nằm gối.

Gối Memo D’lavish được nhiều khách hàng đưa ra những phản hồi tích cực sau khi sử dụng (Ảnh: demxinh.vn).

Ông Nguyễn Văn Xuân, đại diện thương hiệu D’lavish chia sẻ: “Chúng tôi tự tin mang đến những sản phẩm chăn ga gối đệm chất lượng, đáp ứng thói quen và hướng đến giải pháp toàn diện cho sức khỏe giấc ngủ người Việt. Với dòng gối Memo D’lavish vừa ra mắt, D’lavish mong muốn mỗi khách hàng sẽ tìm thấy sự cân bằng giữa nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng và tận hưởng giấc ngủ trọn vẹn”.

Với những ưu điểm vượt trội cả về thiết kế lẫn chất liệu, gối Memo D’lavish hứa hẹn sẽ trở thành giải pháp tối ưu cho những ai đang tìm kiếm sự cân bằng giữa giấc ngủ ngon và sức khỏe lâu dài.