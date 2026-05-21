"Thủ phạm" bất ngờ khiến người phụ nữ hoại tử trong cổ, phải cắt thùy giáp

Chị L.T.H. (35 tuổi) đau họng phía bên trái kéo dài khoảng 5 ngày. Ban đầu, cơn đau chỉ âm ỉ vùng họng trái, sau đó tăng dần, đặc biệt đau nhiều khi nuốt. Gần đây, bệnh nhân bắt đầu sốt, ăn uống kém do đau nhiều, uống thuốc nhưng triệu chứng không cải thiện nên đã đến bệnh viện kiểm tra.

Tại phòng khám Tai - Mũi - Họng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối rắn chắc vùng cổ trái, ấn vào đau nhẹ. Khai thác thêm thông tin, người bệnh chia sẻ khoảng 5 tháng trước từng có cảm giác vướng họng, nghi ngờ nuốt xương cá. Khi đó, chị đến một phòng khám gần nhà để nội soi nhưng không phát hiện bất thường.

Trước thông tin này, các bác sĩ đã chỉ định người bệnh thực hiện các kiểm tra cận lâm sàng phù hợp. Kết quả siêu âm ghi nhận hình ảnh áp xe vùng cổ trái, nghi ngờ có dị vật dạng que bên trong; CT scan cổ - ngực cản quang cho thấy hình ảnh ổ áp xe từ vùng cổ trái lan ra mặt trên thùy trái tuyến giáp.

Ảnh CT scan ghi nhận hình ảnh ổ áp xe bên trong cổ (Ảnh: BV).

Hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp áp xe cổ do dị vật xương cá gây biến chứng. Người bệnh được tư vấn phẫu thuật mở cạnh cổ, làm sạch ổ áp xe và lấy dị vật. Các bác sĩ cũng giải thích rõ khả năng phải theo dõi sau mổ và nguy cơ cần phẫu thuật nhiều lần nếu dị vật nằm sâu, khó tìm thấy.

Ê-kíp phẫu thuật tiếp cận ổ áp xe từ vùng cổ trái, ghi nhận nhiều mủ đục, mùi hôi kèm mô hoại tử lan rộng. Sau khi làm sạch ổ áp xe, các phẫu thuật viên đã gắp ra một đoạn xương cá dài khoảng 6mm từ vị trí này.

Dị vật là chiếc xương cá được lấy ra sau mổ (Ảnh: BV).

Sau đó, bằng sự hỗ trợ của hệ thống C-arm và CT scan, các bác sĩ phát hiện thêm một đoạn xương cá khác nằm sâu trong nhu mô tuyến giáp trái. Với vị trí phức tạp này, ê-kíp quyết định cắt thùy trái tuyến giáp để tiếp cận và lấy trọn dị vật còn sót.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, giảm đau họng rõ rệt, vết mổ khô, ăn uống được và tiếp tục được theo dõi hậu phẫu ổn định.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp. Thông thường, hóc xương cá sẽ được phát hiện sớm ở họng hoặc thực quản, do bệnh nhân đau nhiều hoặc xuất hiện biến chứng cấp tính.

Tuy nhiên ở trường hợp này, dị vật không chỉ tồn tại âm thầm mà còn xuyên ra khỏi lòng hầu họng, di chuyển vào mô mềm vùng cổ và nằm trong nhu mô tuyến giáp - vị trí rất khó phát hiện nếu chỉ khám thông thường hoặc nội soi đơn thuần.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật Tai - Mũi - Họng, Gây mê hồi sức cùng trang thiết bị hiện đại, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, giúp bệnh nhân xử lý triệt để dị vật.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị hóc xương cá và xuất hiện các triệu chứng kéo dài như đau họng một bên, nuốt vướng, nuốt đau, sốt hoặc cảm giác khó chịu vùng cổ… người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra sớm, tránh để dị vật tồn tại lâu ngày gây biến chứng nguy hiểm.