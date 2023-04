Thu giữ nội tạng lợn, chân gà, nầm... không rõ nguồn gốc

Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa xuất hiện nhiều cơ sở chế biến thực phẩm đường phố thu hút rất đông người tham gia, nhất là thanh thiếu niên. Hoạt động kinh doanh này chủ yếu diễn ra vào ban đêm. Có thời điểm do lưu lượng thực khách đông dẫn đến việc bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đậu, đỗ phương tiện tràn lan gây cản trở, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng…

Cảnh sát môi trường Thanh Hóa thành lập 8 tổ công tác phối hợp với Chi cục vệ sinh An toàn thực phẩm đồng loạt kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (Ảnh: CATH).

Để lập lại trật tự kỷ cương đô thị, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động cán bộ chiến sĩ, thành lập 8 tổ công tác phối hợp với Chi cục vệ sinh An toàn thực phẩm đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính đối với 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (lẩu nướng) trên dọc tuyến Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, theo ghi nhận tại các quán lẩu nướng có rất đông khách đến ăn uống; nhiều quán lẩu nướng còn bày bàn, ghế tràn lan lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.

Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh này đều có nhiều vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, như: Không có giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; không bảo đảm dụng cụ để thức ăn chín, sống lẫn lộn; không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hợp đồng chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm; dụng cụ thu gom rác không bảo đảm; cống rãnh thoát nước thải khu vực chế biến bị ứ đọng, không được che kín; khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng xâm nhập; trang phục nhân viên không bảo đảm…

Lực lượng cảnh sát kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm (Ảnh: CATH).

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và tạm giữ gần 25kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ như: Nội tạng lợn, chân gà, nầm lợn, sụn lợn và các sản phẩm thịt động vật cấp đông…

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Thanh Hóa đang tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ làm rõ các lỗi vi phạm để có căn cứ xác định tính chất, mức độ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm để tham mưu đề xuất mức xử lý theo quy định của pháp luật.