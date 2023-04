Thực phẩm bẩn đe dọa sức khỏe người dân

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Hội Khoa học kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam phối hợp Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tổ chức hội thảo Giải pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm và hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2023.

Theo Cục An toàn Thực phẩm, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tình trạng quảng cáo thực phẩm sai sự thật, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý, thuốc kích thích tăng trưởng diễn biến phức tạp. An toàn thực phẩm trong các khu công nghiệp, cơ sở giáo dục chưa bảo đảm… Tất cả đều ảnh hưởng lớn tới an ninh, an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng thường xuyên phát hiện khối lượng lớn các thực phẩm không rõ nguồn gốc (Ảnh minh họa: N.D).

Việc sản xuất, tiêu thụ thực phẩm bẩn không chỉ đe dọa đến sức khỏe cộng đồng mà còn có tác động xấu đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trung bình mỗi năm, cả nước phát hiện gần 30.000 trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong giai đoạn 2017-2022, cơ quan chức năng đã tiêu hủy các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, phụ gia thực phẩm hết hạn, không bảo đảm an toàn của gần 4.000 cơ sở, nộp ngân sách nhà nước 50 tỷ đồng.

Tiến sĩ Lê Văn Giang, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam cho rằng, cần phải có những giải pháp phù hợp để quản lý. Cụ thể, ứng dụng khoa học kỹ thuật để chỉ ra các mức độ giới hạn an toàn tuyệt đối cho phép của thực phẩm đối với sức khỏe con người. Khoa học kỹ thuật ứng dụng trong thực phẩm phải bước vào các quy trình sản xuất, chế biến của doanh nghiệp để phòng ngừa, gạt bỏ các mối nguy cơ gây mất an toàn.

Tiến sĩ Trần Cao Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng cho rằng, các mối nguy ô nhiễm thực phẩm có thể sẵn có như virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, hóa chất vô tình nhiễm vào thực phẩm hoặc tự sinh ra trong thực phẩm. Một số là những hóa chất được bổ sung do quá trình sản xuất gian dối như kim loại nặng, thuốc trừ sâu, thuốc thú y, kháng sinh… Đây là mối nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Do đó, giải pháp được đưa ra là tăng cường kiểm nghiệm thực phẩm giúp đánh giá chất lượng và loại bỏ những thực phẩm mất an toàn.

Các chuyên gia cho rằng cần ngăn chặn các hành động tiếp tay cho thực phẩm bẩn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền cho toàn xã hội, cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm để nâng cao hiểu biết và thực hiện theo các quy định về an toàn thực phẩm.