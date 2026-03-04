ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Kim Len: Người cầm lái “con tàu chuyên môn”, dệt nên giá trị cho MEDLATEC

Điểm chạm từ sự tử tế và quyết định “ngược dòng”

ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Kim Len - Phó tổng giám đốc MEDLATEC Group (Ảnh: MEDLATEC).

Mỗi hành trình đều bắt đầu từ những điểm khởi đầu rất nhỏ. Với ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Kim Len, chị lựa chọn ngành y xuất phát từ một tâm niệm giản đơn: Được chạm vào sự sống và xoa dịu nỗi đau.

Những năm tháng học tập tại Đại học Y Hải Phòng, Đại học Y Hà Nội và trường Đại học Y tế Công cộng, sau đó công tác tại khoa Nhi - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã giúp chị hiểu rằng, trong y khoa, sự tỉ mỉ là sống còn.

Sau khi chuyển về Hà Nội vì hoàn cảnh gia đình, đứng trước lựa chọn mới, chị không tìm kiếm một nơi có quy mô lớn nhất, mà tìm một môi trường phù hợp với con đường làm nghề mình đang theo đuổi.

ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Kim Len thời điểm mới công tác tại MEDLATEC (Ảnh: MEDLATEC).

Thời điểm đó, MEDLATEC vẫn là một đơn vị y tế quy mô còn khiêm tốn. Nhưng cuộc gặp gỡ với bà Võ Thị Ngọc Lan - Thành viên Hội đồng sáng lập, hiện là Chủ tịch HĐQT MEDLATEC Group - cùng lời khuyên: “Hãy đến tận nơi để tự mình cảm nhận”, đã khiến chị quyết định bước vào MEDLATEC với sự quan sát cẩn trọng của một người làm nghề nghiêm túc.

Bản lĩnh giữ “la bàn chuyên môn” trước sóng lớn

Gia nhập MEDLATEC với vai trò là bác sĩ làm việc toàn thời gian đầu tiên, ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Kim Len từng bước đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, từ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC đến phó tổng giám đốc phụ trách chuyên môn toàn hệ thống.

Thành công ấy được xây dựng từ nền tảng chuyên môn vững chắc và bản lĩnh quản trị nhất quán. Với vai trò phụ trách chuyên môn của MEDLATEC, mỗi vị trí là một tầng trách nhiệm lớn hơn.

“Khi đảm nhiệm vai trò phụ trách chuyên môn toàn hệ thống, điều quan trọng nhất là giữ được chuẩn mực nghề nghiệp và bản sắc chuyên môn trong quá trình phát triển”, bác sĩ Len chia sẻ.

BS Len chủ trì cuộc họp giao ban tại hệ thống (Ảnh: MEDLATEC).

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, MEDLATEC từng bước phát triển vượt bậc, từ một phòng xét nghiệm nhỏ, đến nay đơn vị có mạng lưới phủ rộng khắp toàn quốc với: 2 bệnh viện; 41 phòng khám tại Việt Nam; 1 phòng khám tại Campuchia; hơn 100 văn phòng lấy mẫu tận nơi.

Phát triển nhanh là cơ hội, nhưng cũng là phép thử khắc nghiệt nhất đối với năng lực quản trị chuyên môn. Để giữ vững “la bàn chuyên môn” trong bối cảnh đó, chị đã kiên định theo đuổi chiến lược chuẩn hóa toàn diện - từ quy trình chuyên môn, hệ thống kiểm soát chất lượng đến đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự.

“Vũ khí chiến lược” của sự phát triển bền vững

Ban lãnh đạo MEDLATEC Group tiếp đoàn Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ đến tham quan trung tâm xét nghiệm (Ảnh: MEDLATEC).

Theo BS Len, sức mạnh của MEDLATEC là sự kết tinh của nhiều yếu tố, từ xác định sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi đến các chuẩn mực, tiêu chuẩn, công nghệ, máy móc và con người, trong đó con người là yếu tố trung tâm.

MEDLATEC lựa chọn phát triển nhân sự bằng cách tạo ra môi trường để mỗi cá nhân được tôn trọng, được trao cơ hội và khuyến khích hoàn thiện năng lực. Bản thân chị cũng xác định, vai trò của người lãnh đạo là phải xây dựng được đội ngũ nhân sự giỏi nhất.

Hiện nay, hệ thống quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành thuộc đa lĩnh vực như xét nghiệm; giải phẫu bệnh; chẩn đoán hình ảnh; ung bướu; tiêu hóa... Điều giữ chân các chuyên gia, bên cạnh chế độ đãi ngộ còn là môi trường được làm nghề thực thụ, nền văn hóa tôn trọng tri thức - nơi tiếng nói chuyên môn luôn được đặt ở vị trí cao nhất.

BS Len tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024 - dấu mốc ghi nhận MEDLATEC là một trong những đơn vị y tế đầu tiên có dịch vụ xét nghiệm đạt danh hiệu này (Ảnh: MEDLATEC).

Bên cạnh con người, MEDLATEC liên tục đầu tư hệ thống máy móc xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hiện đại đạt chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 và CAP (Hoa Kỳ). BS Len khẳng định: “Chúng tôi hướng tới việc trở thành một hệ thống được lựa chọn vì sự chuẩn mực và giá trị mang lại. Quy mô tạo ra vị thế, nhưng chỉ có chất lượng và y đức mới tạo ra niềm tin lâu dài”.

Hành trình tự hào, tri ân và tiếp bước

Với bác sĩ Len, hơn 15 năm gắn bó không chỉ là một hành trình sự nghiệp, mà là một cuộc đời được sống trọn vẹn với lý tưởng.

Chị bộc bạch: “Tôi thấy mình thật sự may mắn khi được bước chân vào ngôi nhà MEDLATEC - nơi làm việc, nơi tôi được tin tưởng, trưởng thành và được làm nghề trong sự chuẩn mực”.

ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Kim Len cùng đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ trong hệ thống (Ảnh: MEDLATEC).

Nhân cột mốc 30 năm - một hành trình đủ dài để chiêm nghiệm, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những vận hội mới, chị chia sẻ: “30 là một hành trình để chúng tôi tự hào, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một chương mới. Chúng tôi tri ân quá khứ bằng sự biết ơn, tự hào hiện tại bằng sự chuyên nghiệp và tiếp bước tương lai bằng khát vọng dẫn đầu. Thành công của các bạn hôm nay chính là di sản vô giá của MEDLATEC mai sau”.