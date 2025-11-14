Thoát vị đĩa đệm nặng: Điều trị sớm, tránh liệt vĩnh viễn

Anh T.H.Thanh (TPHCM) gửi câu hỏi đến chuyên trang Ngoại thần kinh - Cột sống nhờ bác sĩ tư vấn như sau: “Tôi bị thoát vị đĩa đệm tầng L4-L5, rách bao xơ, lồi lan tỏa kèm thoát vị cạnh trung tâm trái, ép nặng rễ thần kinh L5 bên trái, hẹp phần dưới lỗ liên hợp bên trái và hẹp nhẹ ống sống trung tâm. Có giải pháp nào chữa trị triệt để cho trường hợp của tôi không?”.

Dưới đây là giải đáp của BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Đây là trường hợp tổn thương đĩa đệm thắt lưng (L4-L5) phức tạp, do có nhiều yếu tố chèn ép thần kinh cùng lúc: rách bao xơ, thoát vị nặng, hẹp lỗ liên hợp và hẹp nhẹ ống sống trung tâm. Ở giai đoạn này, điều trị nội khoa đơn thuần thường không mang lại hiệu quả, vì nhân nhầy đã thoát ra ngoài và gây chèn ép rễ thần kinh L5 bên trái.

Trong những trường hợp như vậy, bác sĩ sẽ cân nhắc phẫu thuật giải ép thần kinh, nhằm loại bỏ phần đĩa đệm thoát vị, giảm áp lực lên dây thần kinh và cải thiện triệu chứng đau, tê.

Hiện nay, phẫu thuật nội soi hoặc vi phẫu là lựa chọn ưu tiên nhờ khả năng can thiệp chính xác, ít xâm lấn, ít đau sau mổ và giúp người bệnh hồi phục nhanh, thường có thể vận động trở lại sau 1-2 ngày.

Nếu phát hiện mất vững cột sống (ít gặp ở tầng L4-L5), bác sĩ có thể phối hợp thêm phẫu thuật cố định cột sống bằng vít hoặc nẹp để đảm bảo độ ổn định lâu dài.

Người bệnh nên thăm khám và điều trị chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống tại cơ sở y tế uy tín. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn là địa chỉ điều trị chuyên sâu với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, đã giúp hàng nghìn người bệnh thoát vị đĩa đệm mức độ nặng hồi phục vận động, giảm đau và cải thiện chất lượng cuộc sống.

BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: BVCC).

BS.CKI Nguyễn Hải Tâm tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM năm 2014, hoàn tất chương trình Chuyên khoa I chuyên ngành Ngoại Thần kinh tại Đại học Y Dược TPHCM năm 2019.

Bác sĩ Tâm có hơn 10 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật điều trị các bệnh lý cột sống như thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống, trượt đốt sống; bệnh lý sọ não; tiêm phong bế rễ thần kinh và điều trị đau mạn tính cột sống bằng sóng cao tần.