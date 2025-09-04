Thoát cảnh viêm amidan 5 lần/năm nhờ phương pháp Coblator hiện đại

Amidan quá phát 5 lần/năm - Nỗi ám ảnh của nam thanh niên 29 tuổi

Đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI trong tình trạng nuốt rất vướng, miệng hôi, thỉnh thoảng từ họng xuất hiện các nhân bã đậu to bằng nửa hạt gạo mùi khó chịu. Sau nội soi tai mũi họng, anh L.T.T được chẩn đoán viêm amidan mãn tính quá phát độ 4.

Năm vừa qua, trước khi đến TCI, anh T. đã thăm khám và điều trị viêm amidan không dưới 5 lần tại các cơ sở y tế khác, đã dùng nhiều loại thuốc nhưng tình trạng viêm vẫn liên tục tái diễn.

Vốn là một người trẻ năng động nhưng từ thời điểm phải chung sống với viêm amidan mãn tính, do các triệu chứng khó chịu của bệnh anh T. trở nên rất tự ti.

Anh T. được chẩn đoán viêm amidan mãn tính quá phát độ 4 (Ảnh: TCI).

Không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề giao tiếp của người bệnh, theo TTUT. BS. Dương Văn Tiến - Trưởng phòng khám Tai Mũi Họng, Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI, viêm amidan mãn tính còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Hội chứng ngưng thở khi ngủ: Amidan phì đại kéo dài có thể gây hẹp đường thở trên, dẫn đến hội chứng ngưng thở khi ngủ. Người bệnh thường ngáy lớn, giấc ngủ gián đoạn nhiều lần do tình trạng thiếu oxy máu từng đợt. Về lâu dài, ngưng thở khi ngủ làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ.

Viêm phế quản mạn tính và viêm tai giữa: Amidan viêm mãn tính được xem như một ổ nhiễm khuẩn thường trực tại vùng hầu họng. Vi khuẩn từ đây có thể lan xuống đường hô hấp dưới gây viêm phế quản mạn tính hoặc lan đến tai giữa qua vòi nhĩ, gây viêm tai giữa.

Áp xe quanh amidan: Trong những đợt viêm cấp tính nghiêm trọng, sự xâm nhập và phát triển quá mức của vi khuẩn có thể dẫn đến hình thành ổ mủ khu trú ở tổ chức quanh amidan tạo nên áp xe quanh amidan.

Viêm cầu thận: Liên cầu khuẩn nhóm A - tác nhân thường gặp gây viêm amidan - có khả năng kích hoạt cơ chế miễn dịch bất thường, dẫn đến tổn thương cầu thận. Hậu quả là viêm cầu thận cấp hoặc mạn tính, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng lọc máu của thận, làm tăng nguy cơ tiến triển thành suy thận nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời.

Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn: Trong một số trường hợp, vi khuẩn từ ổ viêm amidan có thể theo đường máu đến tim, gây viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Đây là tình trạng nhiễm trùng nặng nề tại nội tâm mạc và van tim, có thể dẫn đến suy tim tiến triển và nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời và tích cực.

Nhận thấy tính nghiêm trọng trong trường hợp của anh T., BS. Tiến chỉ định anh nhanh chóng cắt amidan.

Phương pháp Coblator: Cắt amidan ít đau, ít chảy máu, nhanh chóng hồi phục

Tại TCI, amidan viêm được cắt bằng phương pháp Coblator. Phương pháp này thực hiện cắt amidan trên công nghệ Plasma, loại bỏ tổ chức amidan viêm bằng sóng điện từ tần số cao.

Phương pháp Coblator loại bỏ tổ chức amidan viêm bằng sóng điện từ tần số cao (Ảnh: TCI).

Nhờ tích hợp nhiều chức năng trong chỉ 1 đầu cắt, phương pháp Coblator có thể thực hiện 4 nhiệm vụ đồng thời trong phẫu thuật: Cắt Amidan, nạo VA - cầm máu - tưới mát - hút dịch. Dao Coblator sử dụng sóng điện từ để cầm máu tại chỗ, giảm tối đa tình trạng chảy máu. Trong quá trình cắt amidan, dao Coblator tưới nước vào khu vực phẫu thuật giúp bảo vệ các vùng niêm mạc xung quanh, hạn chế tổn thương mô lành. Dịch và mô loại bỏ trong quá trình cắt amidan được hút ngay lập tức qua hệ thống ống hút dịch, phòng ngừa viêm tối đa cho người bệnh.

Sử dụng dao Coblator được đánh giá là phương pháp sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như: Ít gây bỏng niêm mạc họng miệng, ít gây chảy máu, ít gây đau, ít gây biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục.

Ứng dụng phương pháp Coblator, chỉ sau 45 phút, BS. Dương Văn Tiến cùng ê-kíp đã thành công giúp anh T. xóa sổ tình trạng viêm amidan mãn tính quá phát.

TCI đã giúp anh T. xóa sổ tình trạng viêm amidan mãn tính quá phát (Ảnh: TCI).

Sau phẫu thuật, anh T. bất ngờ vì không cảm thấy đau nhiều như mình từng lo lắng. "Sau hôm phẫu thuật, tôi đã có thể ăn cháo mà không gặp khó khăn gì", anh nói.

Chỉ mất 2-3 ngày, anh Hải đã quay lại cuộc sống thường nhật. "Không còn các triệu chứng khó chịu, tôi tự tin hơn rất nhiều trong giao tiếp. Nếu biết trước phương pháp Coblator hiệu quả như vậy, tôi đã thực hiện sớm hơn", anh T. vui mừng chia sẻ.

Viêm amidan mãn tính không chỉ đi kèm nhiều triệu chứng khó chịu, làm suy giảm chất lượng cuộc sống mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Để hạn chế nguy cơ biến chứng, khi có triệu chứng viêm amidan mãn tính như sốt, ho, đau họng, nuốt vướng, hôi miệng…, bạn nên đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và điều trị dứt điểm.